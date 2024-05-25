Групповые экскурсии Белграда

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
По центру Белграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
26 за человека
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Круиз по городу на лодке с гидом
Круиз
2 часа
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Kneza Mihaila 54, Beograd 11000, Serbia
Расписание: В субботу и воскресенье
Завтра в 17:30
15 июня в 13:30
35 за человека
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
79 за человека
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
79 за человека
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
3-часовая пешеходная экскурсия с дегустацией местной уличной еды
Начало: Studentski trg 16, Beograd 11000, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу
  • А
    Арина
    25 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
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    факты об истории Сербии, не грузя кучей второстепенных дат и имён. Сам маршрут составлен грамотно, так как захватывает основные памятники и здания города. При этом на пути не встречаются продолжительные восхождения по лестнице и крутые подъемы, поэтому экскурсия точно подойдёт для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Я однозначно рекомендую к ознакомлению с городом данную экскурсию, которую так профессионально проводит Егор.

    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    По центру Белграда
    Было всё интересно👀но быстро пошёл ливень и мы потерялись 👀
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене Узнала много нового, Егор излагал увлекательно, хорошим языком, эмоционально. Рекомендую!
    Очень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной ценеОчень приятная экскурсия у гида Егора, по адекватной цене
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Заказывал 2 экскурсии по Белграду:"Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда" и "Две тысячи лет Белграда — экскурсия
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    в мини-группе". Аналогичный отзыв есть и во второй экскурсии. Обе экскурсии - это обзорные пешеходные экскурсии/прогулки по Белграду, просто по разным местам и разбитые на 2 дня (так как, каждая длится 2,5-3 часа, то есть, суммарно под 6 часов, а за 1 день это не очень комфортно). Рекомендую брать именно 2 эти экскурсии, а не какую-либо одну, так как, они обе, в совокупности дополняют друг друга и позволяют посмотреть все основные достопримечательности Белграда. Организованно все отлично: Гид в обоих случаях - это Егор. Есть его фото прям на том месте, где будет встреча и описание, как дойти/доехать до места, не найти невозможно. Егор очень вежливый, тактичный человек, с хорошими знаниями сербской истории в целом и истории, касающейся непосредственно Белграда и его достопримечательностей, в частности. Группа была небольшая, на дополнительные вопросы, все желающие получили свои ответы. В том числе на вопросы о стране и городе, напрямую не касающиеся экскурсии. Были осмотрены основные достопримечательности города, перемещение группы сопровождалось исчерпывающими описаниями каждой из них (в том числе экскурсом в историю), с показом фотографий и картинок для большей наглядности. Маршрут продуман. Я для себя минусов не нашел. Все понравилось, рекомендую.

  • с
    сергей
    5 мая 2024
    По центру Белграда
    было очень познавательно!
  • М
    Марина
    22 марта 2024
    По центру Белграда
    Спасибо экскурсоводу Ольге за увлекательную прогулку! Она сумела создать тёплую дружескую атмосферу нашего путешествия по самым интересным местам города так,
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    что хотелось запомнить каждую деталь и сохранить яркую картину города, которая раскрывалась перед нами. И мы смогли не только погрузиться в историческое прошлое, но и многое понять о культуре, традициях и быте страны!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
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  3. Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
  4. Круиз по городу на лодке с гидом
  5. Белград: обзорный круиз на закате с напитками
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 85. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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