М Михаил

В Вера Большое спасибо нашему гиду Борису за замечательную экскурсию. Мы узнали много нового и интересного о Белграде, посмотрели оригинальный жилой квартал, который завораживают своей неповторимостью. Было очень познавательно и увлекательно. Мы отлично провели время. Очень рекомендуем, особенно если вы не были в этой части Белграда!

e ermolaeva.liuba @borisbred суперс экскурсия по постпанку

k killir_art ВЧЕРА БЫЛ НА ЭКСКУРСИИ ПО БЛОКУ 23 СПАСИБО@ADAPTACIJA.BELGRADE ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ. А ПРОВОДИЛ ЭКСКУРСИЮ@BORISBRED (Я ОЧЕНЬ ДАВНО ХОТЕЛ К НЕМУ ПОПАСТЬ)

t tanya.rmnv Заглянуть в душу дома от@borisbred

Y Yana Вот так живёшь и не знаешь, сколько интересного у тебя под боком, наконец-то дорвалась до интересной эксурсии по блоку 23.@borisbred было круто!!!!

n niit.luuu В выходные ходили на экскурсию от@borisbred гуляли по блоку 23 🔥

a aliskva Сегодня мы отправились в (пока что) самую неизведанную для нас часть города: БЛОКИ НОВОГО БЕЛГРАДА Зашли с козырей и сразу взяли экскурсию от@borisbred

o olivka_op Сходили сегодня на инфотур по Блоку 23 от@borisbred. Если вы хотите увидеть Новый Белград другими глазами рекомендую

d dechkevich THANKS FOR THE NEW EXPERIENCE. IF YOU WANT TO LEARN SOMETHING NEW ABOUT THE BUILDING CULTURE IN NEW BELGRADE, SIGN UP FOR A TOUR WITH HIM

k kurochka_beograd Забежали на экскурсию к@borisbred Побродили по блоку 23 🔥