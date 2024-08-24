Эта экскурсия создана для любителей модернистской архитектуры. Вы попадёте в один из красивейших кварталов Нового Белграда — Блок 23.
На примере этого Блока, вы познакомитесь с таким архитектурным течением, как брутализм и узнаете историю строительства Нового Белграда.
Также вы увидите все типы застройки, которые встречаются на территории Блока 23 и узнаете интересные факты из его прошлого.
На примере этого Блока, вы познакомитесь с таким архитектурным течением, как брутализм и узнаете историю строительства Нового Белграда.
Также вы увидите все типы застройки, которые встречаются на территории Блока 23 и узнаете интересные факты из его прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииПриглашаю вас на уникальную экскурсию, посвящённую модернистской архитектуре, в один из самых красивых и интересных кварталов Нового Белграда — Блок 23. На этой экскурсии вы узнаете историю появления и развития модернизма и брутализма, увидите разнообразные типы застройки и узнаете множество интересных фактов из прошлого этого квартала. Что вас ждет:• Введение в историю модернизма и строительство Нового Белграда.
- Ознакомление с террасным комплексом, одним из первых в Сербии, с садом во внутреннем дворе.
- Посещение десятиэтажного дома «ламель» с огромными дворами-колодцами.
- Внешний осмотр школы «7 Секретарей», построенной из красного кирпича, с просторными классами, террасами, спорткомплексом и бассейном.
• Визит к двадцатиэтажным башням, стоящим на колоннах, с интересной конструкцией, где первый этаж занимает меньшую площадь, чем последующие. Что вы увидите:
- Детскую площадку с уникальным подходом к дизайну.
- Вход в бомбоубежище Блока 23.
- Мемориал семи секретарей.
- Въезд в подземную парковку, длинною около 500м • Торговый комплекс с оригинальным фасадом отделения почты.
- Необычную бетонную клумбу в модернистском стиле.
- Бюст Милентия Поповича, народного героя Югославии.
- Баскетбольную площадку с граффити «Блок 23». Эта экскурсия позволит вам глубже понять и почувствовать дух модернистской архитектуры и уникальность Блока 23.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основу экскрурсии составляют здания в стиле Брутализма:
- 1. Один из первых в Сербии террасных комплексов с садом во внутреннем дворе
- 2. Десятиэтажный дом «ламель» с гигандскими дворами-колодцами (всего таких дворов в доме 13 штук)
- 3. Школа «7 Секретарей» выполненная из красного кирпича. Имеет просторные классы с террасами, отдельный спорт комплекс и бассейн. Само здание своей формой и цветом напоминает древний китайский храм
- 4. Двадцатиэтажные башни, стоящие на колоннах, первый этаж башен занимает меньшую площадь, чем второй и последующие этажи
- Также рассмотрим и другие объекты:
- 1. Детская площадка, путь к которой лежит через бетонные трубы, проходящие сквозь холм
- 2. Бомбоубежище Блока 23
- 3. Мемориал семи секретарей (7 бюстов, расположенные на заднем дворе школы)
- 4. Въезд в подземную парковку, которая проходит под всем Блоком 23
- 5. Торговый комплекс, в котором сохранилсяя оригинальный фасад отделения почты
- 6. Бетонная клумба необычной формы, занимающая 100 кв метров. На этой клумбе всего одна ёлка
- 7. Бюст Милентие Поповича - народный герой Югославии
- 8. Баскетбольная площадка, на которой расположено граффити «Блок 23»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Антифашистичке борбе 63
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
24 авг 2024
В
Вера
20 авг 2024
Большое спасибо нашему гиду Борису за замечательную экскурсию. Мы узнали много нового и интересного о Белграде, посмотрели оригинальный жилой квартал, который завораживают своей неповторимостью. Было очень познавательно и увлекательно. Мы отлично провели время. Очень рекомендуем, особенно если вы не были в этой части Белграда!
e
ermolaeva.liuba
1 июл 2024
@borisbred суперс экскурсия по постпанку
k
killir_art
7 июн 2024
ВЧЕРА БЫЛ НА ЭКСКУРСИИ ПО БЛОКУ 23 СПАСИБО@ADAPTACIJA.BELGRADE ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ. А ПРОВОДИЛ ЭКСКУРСИЮ@BORISBRED (Я ОЧЕНЬ ДАВНО ХОТЕЛ К НЕМУ ПОПАСТЬ)
t
tanya.rmnv
20 мая 2024
Заглянуть в душу дома от@borisbred
Y
Yana
9 янв 2024
Вот так живёшь и не знаешь, сколько интересного у тебя под боком, наконец-то дорвалась до интересной эксурсии по блоку 23.@borisbred было круто!!!!
n
niit.luuu
26 дек 2023
В выходные ходили на экскурсию от@borisbred гуляли по блоку 23 🔥
a
aliskva
24 дек 2023
Сегодня мы отправились в (пока что) самую неизведанную для нас часть города: БЛОКИ НОВОГО БЕЛГРАДА Зашли с козырей и сразу взяли экскурсию от@borisbred
o
olivka_op
23 дек 2023
Сходили сегодня на инфотур по Блоку 23 от@borisbred. Если вы хотите увидеть Новый Белград другими глазами рекомендую
d
dechkevich
23 дек 2023
THANKS FOR THE NEW EXPERIENCE. IF YOU WANT TO LEARN SOMETHING NEW ABOUT THE BUILDING CULTURE IN NEW BELGRADE, SIGN UP FOR A TOUR WITH HIM
k
kurochka_beograd
22 окт 2023
Забежали на экскурсию к@borisbred Побродили по блоку 23 🔥
a
an.tourist
14 окт 2023
спасибо за экскурсию@borisbred
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