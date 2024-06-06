🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Визитные карточки Белграда за 3 часа Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу «На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе» € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест Начало: У Главпочтамта от € 78 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Трг Републике Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 147 отзывов Первое знакомство с Белградом Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии «Начнем знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния двух рек Савы и Дуная» € 156 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 67 отзывов По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас Начало: На площади у гостиницы Москва € 125 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 57 отзывов Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Гостиница «Приглашаю вас за один день ознакомиться с интереснейшими достопримечательностями столицы и их историей» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы «На обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите живописную встречу реки Савы и Дуная — место зарождения города, ощутите дух старого Белграда в древней крепости и на мощёных улочках» € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда Начало: В аэропорту Никола Тесла «Встречу в аэропорту, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой» € 257 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура Начало: В аэропорту Белграда «Вы познакомитесь с историей Белграда и прикоснётесь к культуре сербского народа, побродите по древней крепости и побываете в самом большом православном храме в мире» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва По центру Белграда: история, архитектура и дух города Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность Начало: На улице Кнез Михаиловой «Начнём знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния рек Савы и Дуная» Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00 € 26 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Большая обзорная прогулка по историческому Белграду Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры Начало: На улице князя Михаила € 100 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Популярное предложение Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа от € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ Начало: У отеля «Москва» «Экскурсия обзорная и не предполагает платных заходов в здания» Расписание: в среду и воскресенье в 16:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры € 193 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Экспресс-знакомство с Белградом Начало: На ресепшене отеля туриста «Если вы находитесь в Белграде, но выделить на осмотр достопримечательностей города один, а то и несколько дней не получается, мы предлагаем вам прекрасную альтернативу — экспресс-знакомство с городом» от € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Белград для своих. Прогулка по необычным местам Начало: По договоренности «Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св» Расписание: По договоренности € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Белград для своих. Сказки старого Земуна Начало: По договоренности, в Земуне «Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду» Расписание: По договоренности от € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов По Белграду пешком и на автомобиле Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом от € 170 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Пешеходная экскурсия по Белграду «Во время 2,5-часовой прогулки с профессиональным русскоговорящим гидом вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями Белграда и посетите самые интересные места» Расписание: В любой день в 09:00 € 90 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Интересная прогулка по центру Белграда Начало: Рецепшен отеля клиента «Это 2-часовая пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Белграда, расположенным в центре города» € 90 за всё до 3 чел.

Групповая 4 часа Обзорная экскурсия по Белграду Расписание: Суббота в 09:30 € 30 за человека

Индивидуальная 4 часа Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду «В завершении программы вас ждут несколько интересных зданий 18-19 веков и прекрасный вид с обзорной площадки Башни Гардош времен Австро-Венгрии» Расписание: Ежедневно в 09:00 € 170 за экскурсию

Индивидуальная 11 часов Сербия для своих. Таинственный Джердап Начало: По договоренности «Вы познакомитесь с совсем другой Сербией — неожиданной, таинственной, сказочной» от € 420 за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города € 150 за человека

Круиз 2 часа Белград: обзорный круиз на закате с напитками Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia Расписание: Ежедневно € 79 за человека