1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
«На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе»
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
«Начнем знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния двух рек Савы и Дуная»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
«Приглашаю вас за один день ознакомиться с интереснейшими достопримечательностями столицы и их историей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
«На обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите живописную встречу реки Савы и Дуная — место зарождения города, ощутите дух старого Белграда в древней крепости и на мощёных улочках»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
«Встречу в аэропорту, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Вы познакомитесь с историей Белграда и прикоснётесь к культуре сербского народа, побродите по древней крепости и побываете в самом большом православном храме в мире»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
«Начнём знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния рек Савы и Дуная»
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
€26 за человека
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
«Экскурсия обзорная и не предполагает платных заходов в здания»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-знакомство с Белградом
Начало: На ресепшене отеля туриста
«Если вы находитесь в Белграде, но выделить на осмотр достопримечательностей города один, а то и несколько дней не получается, мы предлагаем вам прекрасную альтернативу — экспресс-знакомство с городом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
«Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
«Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Белграду пешком и на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по Белграду
«Во время 2,5-часовой прогулки с профессиональным русскоговорящим гидом вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями Белграда и посетите самые интересные места»
Расписание: В любой день в 09:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
«Это 2-часовая пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Белграда, расположенным в центре города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Расписание: Суббота в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
«В завершении программы вас ждут несколько интересных зданий 18-19 веков и прекрасный вид с обзорной площадки Башни Гардош времен Австро-Венгрии»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь с совсем другой Сербией — неожиданной, таинственной, сказочной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €420 за человека
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за человека
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€79 за человека
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
- ИИлья4 июня 2024Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
- ККсения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
- ВВалентина1 июня 2024Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
- ССветлана31 мая 2024Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
- ЕЕвгения30 мая 2024Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
- ЭЭлеонора26 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна. Прекрасный рассказчик, очень комфортный в общении человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, солнечный, зеленый, цветущий Белград, мы будем скучать и обязательно вернемся.
- ААнна26 мая 2024Интересная экскурсия в компании обаятельной и влюбленной в сербскую историю Анны. 3 часа прошли непринужденно, как будто ты гуляешь с
- ННаталия25 мая 2024Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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Сейчас в Белграде в категории "Обзорные" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 25 до 420. Туристы уже оставили гидам 653 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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