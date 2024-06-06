Обзорные и познавательные экскурсии Белграда

Найдено 27 экскурсий в категории «Обзорные» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
«На главном променаде Белграда — улице князя Михаила — познакомитесь с архитектурой зданий 19 века и сможете отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе»
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Первое знакомство с Белградом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
147 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
«Начнем знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния двух рек Савы и Дуная»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда: путешествие по сердцу Сербии
Откройте для себя Белград с индивидуальной экскурсией по его историческим и культурным достопримечательностям. Уникальные места ждут вас
Начало: На площади у гостиницы Москва
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
125 за всё до 5 чел.
Красивейшие места Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Красивейшие места Белграда: история, архитектура и культура
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Белграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Гостиница
«Приглашаю вас за один день ознакомиться с интереснейшими достопримечательностями столицы и их историей»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
Весь центр Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Весь центр Белграда за 3 часа: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Белграда с экскурсией, которая раскроет его историю, культуру и душу через живописные уголки и рассказы
«На обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите живописную встречу реки Савы и Дуная — место зарождения города, ощутите дух старого Белграда в древней крепости и на мощёных улочках»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Проездом в Белграде
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия Проездом в Белграде: история, культура и вкусы
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
«Встречу в аэропорту, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
257 за всё до 4 чел.
Транзитная автопешеходная экскурсия по Белграду
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Транзитная экскурсия по Белграду с личным гидом
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее в Белграде во время транзита: комфорт, история и культура
Начало: В аэропорту Белграда
«Вы познакомитесь с историей Белграда и прикоснётесь к культуре сербского народа, побродите по древней крепости и побываете в самом большом православном храме в мире»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
По центру Белграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
«Начнём знакомство с городом там, где он зародился — в крепости на высоком берегу в месте слияния рек Савы и Дуная»
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
26 за человека
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
«Экскурсия обзорная и не предполагает платных заходов в здания»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Все краски Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Белграду: от крепости Калемегдан до квартала Земун
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
193 за всё до 3 чел.
Экспресс-знакомство с Белградом
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Экспресс-знакомство с Белградом
Начало: На ресепшене отеля туриста
«Если вы находитесь в Белграде, но выделить на осмотр достопримечательностей города один, а то и несколько дней не получается, мы предлагаем вам прекрасную альтернативу — экспресс-знакомство с городом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 3 чел.
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
«Мы увидим с вами все главные достопримечательности — Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание парламента, бывший дворцовый комплекс, роскошную панораму на слияние Дуная и Савы, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
«Мы бы рекомендовали пойти на нее уже после обзорной экскурсии по Белграду»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 4 чел.
По Белграду пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
По Белграду пешком и на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 170 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Белграду
«Во время 2,5-часовой прогулки с профессиональным русскоговорящим гидом вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями Белграда и посетите самые интересные места»
Расписание: В любой день в 09:00
90 за экскурсию
Интересная прогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Интересная прогулка по центру Белграда
Начало: Рецепшен отеля клиента
«Это 2-часовая пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Белграда, расположенным в центре города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Белграду
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Белграду
Расписание: Суббота в 09:30
30 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
«В завершении программы вас ждут несколько интересных зданий 18-19 веков и прекрасный вид с обзорной площадки Башни Гардош времен Австро-Венгрии»
Расписание: Ежедневно в 09:00
170 за экскурсию
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Индивидуальная
11 часов
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь с совсем другой Сербией — неожиданной, таинственной, сказочной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 420 за человека
На скутере по Белграду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
На скутере по Белграду: от пляжей до исторических башен
Приглашаем на захватывающую поездку на скутере по Белграду. Откройте для себя уникальные места и культурные сокровища города
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за человека
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на закате с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
79 за человека
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Круиз
2 часа
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Kej Oslobođenja 3, Beograd 11080, Serbia
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
79 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Красивейшие места Белграда
    За день мы познакомились с этим прекрасным городом, с его историей и историей страны. Спасибо Лиляне за интересное и комфортное путешествие. Рекомендуем всем!
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
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    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели. Глубокое погружение в историю страны
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    и города. Мариана так тактично и с любовью к своей стране строила свой рассказ, что этим действом нельзя не восхищаться. с трепетом о исторических личностях могут говорить немногие. Насыщенная история Сербии, как захватывающий сериал заинтесовала нас ни на шутку. Как приятно, что случайно познакомиашиеся туристы и гид чувствуют себя так комфотрно. Большое спасибо

    Были проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалелиБыли проездом в Белграде, по привычке узнать побольше заказали экскурсию- знакомство и ни минуты не пожалели
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Красивейшие места Белграда
    Добрый день! Мы с подругами посетили экскурсию «Красивейшие места Белграда», получили очень много положительных эмоций и большой объём знаний. За
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    такой небольшой промежуток времени мы увидели почти всё, что хотели увидеть в Белграде. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Микице, очень понравился её подход, она очень заботилась о том, чтобы гости всегда были заинтересованы и не скучали. Очень понравилось прогулка по Белграду с человеком, который любит свою страну, свой город и очень интересно доносит до гостей информацию! Кроме экскурсии нам так же посоветовали, что ещё посмотреть в других городах Сербии, и, благодаря этому, наш отпуск получился ярким и незабываемым! Желаем всего самого наилучшего нашему прекрасному гиду Микице и организатором экскурсий! Надеюсь ещё вернуться в Сербию и ещё посетить Ваши экскурсии!

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    Первое знакомство с Белградом
    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием, рассказывала очень интересно и
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    о исторических фактах и о жизни местных. Время пролетело быстро и насыщенно. Еще хочется поблагодарить за помощь, супругу стало плохо ночью и мы позвонили Микице, несмотря на позднее время, она нам очень помогла. Порекомендовала госпиталь, объяснила таксисту куда нас вести. Огромная благодарность.

    Добрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствиемДобрый день, нашим гидом была замечательная Микица. Нам очень понравилось время проведенное вместе, слушали с удовольствием
  • Э
    Элеонора
    26 мая 2024
    Белград - первое свидание
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна. Прекрасный рассказчик, очень комфортный в общении человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, солнечный, зеленый, цветущий Белград, мы будем скучать и обязательно вернемся.
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Весь центр Белграда за 3 часа
    Интересная экскурсия в компании обаятельной и влюбленной в сербскую историю Анны. 3 часа прошли непринужденно, как будто ты гуляешь с
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    другом, который показывает тебе достопримечательности и рассказывает много интересных фактов про Белград. Рекомендую! Очень приятные впечатления и вся информация осталась в памяти.

  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Обзорные»

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  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Белград - первое свидание
  3. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  4. Первое знакомство с Белградом
  5. По следам старого Белграда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Обзорные" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 25 до 420. Туристы уже оставили гидам 653 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Белграда нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Белграде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке
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