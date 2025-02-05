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увлекательными рассказами, примерами и любопытными фактами. Он обращал внимание на такие нюансы, на которые в жизни бы я не посмотрела. Или посмотрела, но не так! Но самое главное - это вовлеченность Бориса в эту тему! Именно через его горящий взгляд на постройки квартала ты и влюбляешься (может, на время!) в эту архитектуру, в этот живой бетон и эту атмосферу! Да, я не хотела бы жить в таком квартале, но в нём есть своя красота и, несомненно, я понимаю ощущения любителей именно такого уклада. Достойная экскурсия, очень рекомендуем.