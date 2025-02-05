Белградский Блок 23 - это настоящая находка для ценителей модернизма и брутализма.
Здесь можно увидеть уникальные Г-образные дома с террасами, впечатляющие дворы-колодцы и одну из лучших школ страны с бассейном и
Здесь можно увидеть уникальные Г-образные дома с террасами, впечатляющие дворы-колодцы и одну из лучших школ страны с бассейном и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏢 Уникальная архитектура
- 📚 История модернизма
- 🏫 Посещение школы «7 секретарей»
- 🏙️ Вид на Новый Белград
- 📷 Архивные фото и схемы
Что можно увидеть
- Г-образные дома
- Двор-колодец
- Школа «7 секретарей»
- Мемориал «7 секретарей»
- Торговые павильоны
Описание экскурсии
- Начнём нашу прогулку с холма в центре Блока 23, откуда открывается вид на жилые дома, школу и детский сад. Здесь я расскажу вам историю модернизма, строительства Нового Белграда и Блока 23. Покажу архивные фото и градостроительные схемы.
- Рассмотрим Г-образные 6-этажные дома с террасами — одни из первых террасных комплексов города.
- Заглянем во впечатляющий двор-колодец длинного 10-этажного дома из голого бетона. Отсюда видно внутреннее устройство здания — подъезды, кладовые, бытовые помещения.
- Подойдём к школе «7 секретарей» — одной из лучших в стране, с бассейном, террасами для занятий на свежем воздухе и уникальным дизайном.
- Отыщем мемориал «7 секретарей», выполненный в том же стиле, что и школа. Здесь вы увидите бюсты молодых людей, погибших от рук полиции.
- Осмотрим торговые павильоны, сохранившееся здание почты, бюст Милентия Поповича и бетонную клумбу с одним деревом.
- Закончим маршрут у жилых башен — одних из самых высоких в Сербии, с подземной парковкой и уникальной конструкцией, где первый этаж меньше последующих.
Вы узнаете:
- как и когда возникло такое архитектурное течение как модернизм.
- какой, по мнению архитекторов начала 20 века, должна была быть архитектура будущего.
- какие европейские страны первыми решились использовать модернизм в массовом строительстве жилых домов.
- как строился Новый Белград.
- какая концепция заложена в планировке Блока 23 и из каких зданий он состоит.
- что делает Блок 23 кварталом будущего.
- и многое другое.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Блока 23
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 35 туристов
Я человек, который влюблён в архитектуру модернизма, и мне хочется бесконечно делиться знаниями об этом направлении с другими людьми. Новый Белград богат новаторскими жилыми кварталами 20 века, и поверьте, в них есть на что посмотреть! Форма зданий завораживает, а голый бетон производит неизгладимое впечатление.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 фев 2025
Хорошая экскурсия, спасибо!
с
сергей
1 фев 2025
для тех кто ценит - идеальная вводная экскурсия, которую можно дополнить самостоятельно или при наличии времени шедеврами в следующих блоках, которых здесь немало
Анна
21 янв 2025
Экскурсия стоящая! Во-первых, Борис удобно и понятно структурировал информацию о стиле построек. Подготовлена была понятная презентация с картинками и кратким описанием, которая сопровождалась пояснениями Бориса. Во-вторых, прогулка по кварталу с
Р
Роман
7 янв 2025
Нам очень понравилось гулять по блоку, очень интересный рассказ!
Р
Роман
18 ноя 2024
Мне очень понравилось. Борис начал с исторической справки о Модернизме и о том, как он перетекал в Брутализм, показал знаковые работы этого направления. Затем мы перешли к истории застройки Нового
Е
Екатерина
14 ноя 2024
Спасибо большое Борису! Очень интересно рассказывал, показывал, обращал внимание на мелочи. Еще и сфотографировал классно)) Экскурсия очень понравилась, узнала много нового. Когда буду снова в Белграде, обязательно схожу еще на экскурсию с Борисом, и всем рекомендую!))
T
Tatiana
29 окт 2024
Экскурсия понравилась. Борис интересный рассказчик и приятный собеседник. Хотелось бы чтобы экскурсия длилась дольше)
Т
Тамара
19 окт 2024
Очень интересная экскурсия с интересным человеком. Борис очень интересно и подробно рассказывает материал и показывает много деталей, которых самим можно и не заметить. Если бы не экскурсия мы бы не понимали весь масштаб огромной застройки. Рекомендую посетить:) мы были на экскурсии по 23 блоку, было бы время сходили бы и на экскурсию по 28 блоку. Борис, спасибо!
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