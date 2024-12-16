Эта экскурсия отлично подходит тем, кто увлекается архитектурой модернизма. Вы посетите одно из самых необычных мест Нового Белграда — Блок 28.
Архитектор Илия Арнаутович наполнил этот Блок уникальными зданиями и безумно
Архитектор Илия Арнаутович наполнил этот Блок уникальными зданиями и безумно
Описание экскурсииПриглашаю вас на уникальную экскурсию, посвящённую модернистской архитектуре, в один из самых нестандартных кварталов Нового Белграда — Блок 28. На этой экскурсии вы узнаете общую концепцию создания Блоков, по архивным фото восстановите первозданный облик Блока 28, а также узнаете множество интересных фактов из воспоминаний местных жителей. Что вас ждет:• Ознакомление с общей концепцией строительства Блоков Нового Белграда.
- Визит к домам "телевизоркам" с окнами в форме старых ламповых телевизоров • Прогулка по террасному комплексу, имеющему форму подковы • Внешний осмотр школы "Радое Домановича", которая имеет уникальную форму клевера • Знакомство с футуристичным фасадом детского сада "Соловей" • Осмотр бывшего здания магазина мебели "Слвения Лесс" • Взгляд издалека на башню "Генекс" (она находится в паре километров от Блока 28, но её хорошо видно) • Визит к восемнадцатиэтажным башням Блока 28, которые имеют у основания комплекс бомбоубежищ • Посещение комлекса пятиэтажных зданий, обладающих подземной парковкой и внутренним двором Что вы увидите:.
- Искусственно воссозданные холмы внутри террасного комплекса • Руины детской площадки в виде индейской деревни • Спортивный зал, который вкопан в землю на 3 метра и имеет переход от школы по подземному тоннелю • Бюст Радое Домановича • Бюст Драгана Ковачевича • Бюст Петара Негоша • Входы в бомбоубежища Блока 28 • Арт-галерея, созданная местными жителями у основания дома "телевизорки" • Система гаражей под домом "теллевизоркой" Эта экскурсия позволит вам глубже понять и почувствовать дух модернистской архитектуры и уникальность Блока 28.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины детской площадки в виде индейской деревни
- Спортивный зал, который вкопан в землю на 3 метра и имеет переход от школы по подземному тоннелю
- Бюст Радое Домановича
- Бюст Драгана Ковачевича
- Бюст Петара Негоша
- Входы в бомбоубежища Блока 28
- Арт-галерея, созданная местными жителями у основания дома «телевизорки»
- Система гаражей под домом «теллевизоркой»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Spanskih boraca 54
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
16 дек 2024
Было круто! Нам очень понравилось😊 Очень интересная и атмосферная экскурсия. Собираемся пойти еще на одну по блоку 23🙃
Похожие экскурсии из Белграда
скидка
7%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Белград. Брутализм. Блок 23
Погрузитесь в атмосферу модернизма, прогуливаясь по Новому Белграду и Блоку 23, узнайте об уникальной архитектуре и истории квартала будущего
Начало: Возле Блока 23
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00
28€26 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
17 фев в 15:00
18 фев в 15:00
€70 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белграду
Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Завтра в 09:00
19 фев в 09:00
€280 за всё до 3 чел.