Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Здесь есть чем полюбоваться: национальные парки скрывают в своих чащах изумрудные реки и озёра, древние крепости и монастыри, а города могут похвастаться многовековой историей.
Будем много ходить пешком, но специальная подготовка к треккингу не понадобится — справятся даже новички.
Некоторые достопримечательности осмотрим, катаясь на ретропоезде и катере, а длинные расстояния преодолеем с комфортом — на микроавтобусе.
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 195
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 10+
С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель города Нови-Сад. Будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелёта, освежиться в душе и немного прогуляться по древним улочкам.
Нови-Сад, парки Фрушка-Гора и Тара
Поближе познакомимся с Нови-Садом. Узнаем, почему его называют сербским Петербургом, осмотрим Петроварадинскую крепость, заложенную в 17 веке для защиты от нападений турок.
Затем поедем в национальный парк Фрушка-Гора. На его территории раскинулся удивительно красивый городок Сремски-Карловци, где в античные времена размещалась римская крепость. Увидим православный женский монастырь и местную винодельню.
На ночь остановимся в отеле, расположенном в национальном парке Тара. По дороге нам встретится «мечта интроверта» — уединённый домик на камне посередине реки.
Треккинг по парку Тара
Утром заглянем в скрытый в густой лесной чаще монастырь Рача, основанный в 13 веке. После этого через буковый лес доберёмся к минеральному источнику, вода в котором считается лечебной и помогает при заболеваниях кожи и глаз.
Дойдём до реки Дрины, где полюбуемся одним из самых больших в Сербии искусственным озером Перучац. Сделаем остановку на понтонном пляже и искупаемся.
Вечером нас ждёт лёгкий треккинг по парку Тара. На нашем пути встретятся Баньска и Козья стены — смотровые площадки с головокружительными панорамами.
Поездка на ретропоезде, церковь Святого Иоанна Крестителя и Златибор
Сегодня побываем у культового места — горы Мокра-Гора. Здесь сядем на ретропоезд и отправимся по кольцевому маршруту с тоннелями и потрясающими видами.
После поездки посетим церковь Святого Иоанна Крестителя рядом с целебным термальным источником и часовню, построенную в память о погибших рабочих. Позже заедем на курорт Златибор, похожий на Швейцарию, и увидим природную жемчужину — красивейший каньон реки Увац.
Каньон реки Увац
Получше исследуем каньон Увац: прокатимся по реке на катере и побываем в ледяной пещере, доступной только с воды. Затем отправимся в треккинг протяжённостью 5 км и сделаем десятки ярких фотографий в дороге.
Город дьявола и Ниш
Начнём день в Городе дьявола. Здесь расположены удивительные образования — высокие каменные столбы с «шапками» наверху. Заглянем в церковь поблизости, где принято повязывать на дереве ленточки. Каждую неделю священнослужители их сжигают, что, по поверью, уничтожает страхи и тревоги.
Вечером прибудем в третий по величине город страны — Ниш. Пройдёмся по парку и поужинаем в ресторане.
Треккинг
В первой половине дня поднимемся на смотровую площадку Козий камень. Отсюда открываются виды на национальный парк, речную долину и соседнюю страну — Болгарию. Позже прогуляемся по каньону реки Вратне и посетим места силы — природные каменные ворота. Ночевать будем в городке Дони-Милановац в Джерапском ущелье.
Джерапское ущелье
Утро посвятим прогулке на катере по Дунаю. Осмотрим с воды Джерапское ущелье и увидим 42-меторовое лицо рыцаря, высеченное на скале со стороны Румынии. Затем преодолеем пешком 3 км, чтобы подняться к смотровой площадке Плоче, откуда открывается самый красивый вид на ущелье.
Пещера Райко, Голубацкая крепость и Белград
После завтрака прогуляемся по крупнейшей в Сербии пещере Райко, где осмотрим причудливые сталактиты и сталагмиты. После взберёмся на вершину горы Соколовац, протяжённость треккинга в обе стороны составит 7 км. Будем идти через луга и буковые леса, остановимся на смотровой площадке с панорамой Дуная.
Далее исследуем Голубацкую крепость, построенную в 14 веке. Вечером прибудем в Белград и разместимся в отеле в самом центре города. Будет время изучить улочки и ресторанчики столицы.
Завершающий день
В завершение путешествия пройдёмся по парку у слияния двух рек. Перед отъездом в аэропорт останется время на шопинг. Затем мы проводим вас на рейс и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от вашего рейсаЗавершение: аэропорт Белграда, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.