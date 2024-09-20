Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
Индивидуальный тур в Белграде

Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола

Приглашаем в путешествие по гостеприимной Сербии.

Здесь есть чем полюбоваться: национальные парки скрывают в своих чащах изумрудные реки и озёра, древние крепости и монастыри, а города могут похвастаться многовековой историей.

Будем много ходить пешком, но специальная подготовка к треккингу не понадобится — справятся даже новички.

Некоторые достопримечательности осмотрим, катаясь на ретропоезде и катере, а длинные расстояния преодолеем с комфортом — на микроавтобусе.
Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
Ближайшие даты:
20
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 195
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель города Нови-Сад. Будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелёта, освежиться в душе и немного прогуляться по древним улочкам.

2 день

Нови-Сад, парки Фрушка-Гора и Тара

Поближе познакомимся с Нови-Садом. Узнаем, почему его называют сербским Петербургом, осмотрим Петроварадинскую крепость, заложенную в 17 веке для защиты от нападений турок.

Затем поедем в национальный парк Фрушка-Гора. На его территории раскинулся удивительно красивый городок Сремски-Карловци, где в античные времена размещалась римская крепость. Увидим православный женский монастырь и местную винодельню.

На ночь остановимся в отеле, расположенном в национальном парке Тара. По дороге нам встретится «мечта интроверта» — уединённый домик на камне посередине реки.

Нови-Сад, парки Фрушка-Гора и ТараНови-Сад, парки Фрушка-Гора и ТараНови-Сад, парки Фрушка-Гора и ТараНови-Сад, парки Фрушка-Гора и Тара
3 день

Треккинг по парку Тара

Утром заглянем в скрытый в густой лесной чаще монастырь Рача, основанный в 13 веке. После этого через буковый лес доберёмся к минеральному источнику, вода в котором считается лечебной и помогает при заболеваниях кожи и глаз.

Дойдём до реки Дрины, где полюбуемся одним из самых больших в Сербии искусственным озером Перучац. Сделаем остановку на понтонном пляже и искупаемся.

Вечером нас ждёт лёгкий треккинг по парку Тара. На нашем пути встретятся Баньска и Козья стены — смотровые площадки с головокружительными панорамами.

Треккинг по парку ТараТреккинг по парку ТараТреккинг по парку ТараТреккинг по парку Тара
4 день

Поездка на ретропоезде, церковь Святого Иоанна Крестителя и Златибор

Сегодня побываем у культового места — горы Мокра-Гора. Здесь сядем на ретропоезд и отправимся по кольцевому маршруту с тоннелями и потрясающими видами.

После поездки посетим церковь Святого Иоанна Крестителя рядом с целебным термальным источником и часовню, построенную в память о погибших рабочих. Позже заедем на курорт Златибор, похожий на Швейцарию, и увидим природную жемчужину — красивейший каньон реки Увац.

Поездка на ретропоезде, церковь Святого Иоанна Крестителя и ЗлатиборПоездка на ретропоезде, церковь Святого Иоанна Крестителя и ЗлатиборПоездка на ретропоезде, церковь Святого Иоанна Крестителя и ЗлатиборПоездка на ретропоезде, церковь Святого Иоанна Крестителя и Златибор
5 день

Каньон реки Увац

Получше исследуем каньон Увац: прокатимся по реке на катере и побываем в ледяной пещере, доступной только с воды. Затем отправимся в треккинг протяжённостью 5 км и сделаем десятки ярких фотографий в дороге.

Каньон реки УвацКаньон реки УвацКаньон реки УвацКаньон реки Увац
6 день

Город дьявола и Ниш

Начнём день в Городе дьявола. Здесь расположены удивительные образования — высокие каменные столбы с «шапками» наверху. Заглянем в церковь поблизости, где принято повязывать на дереве ленточки. Каждую неделю священнослужители их сжигают, что, по поверью, уничтожает страхи и тревоги.

Вечером прибудем в третий по величине город страны — Ниш. Пройдёмся по парку и поужинаем в ресторане.

Город дьявола и НишГород дьявола и НишГород дьявола и НишГород дьявола и Ниш
7 день

Треккинг

В первой половине дня поднимемся на смотровую площадку Козий камень. Отсюда открываются виды на национальный парк, речную долину и соседнюю страну — Болгарию. Позже прогуляемся по каньону реки Вратне и посетим места силы — природные каменные ворота. Ночевать будем в городке Дони-Милановац в Джерапском ущелье.

ТреккингТреккингТреккингТреккинг
8 день

Джерапское ущелье

Утро посвятим прогулке на катере по Дунаю. Осмотрим с воды Джерапское ущелье и увидим 42-меторовое лицо рыцаря, высеченное на скале со стороны Румынии. Затем преодолеем пешком 3 км, чтобы подняться к смотровой площадке Плоче, откуда открывается самый красивый вид на ущелье.

Джерапское ущельеДжерапское ущельеДжерапское ущельеДжерапское ущелье
9 день

Пещера Райко, Голубацкая крепость и Белград

После завтрака прогуляемся по крупнейшей в Сербии пещере Райко, где осмотрим причудливые сталактиты и сталагмиты. После взберёмся на вершину горы Соколовац, протяжённость треккинга в обе стороны составит 7 км. Будем идти через луга и буковые леса, остановимся на смотровой площадке с панорамой Дуная.

Далее исследуем Голубацкую крепость, построенную в 14 веке. Вечером прибудем в Белград и разместимся в отеле в самом центре города. Будет время изучить улочки и ресторанчики столицы.

Пещера Райко, Голубацкая крепость и БелградПещера Райко, Голубацкая крепость и БелградПещера Райко, Голубацкая крепость и БелградПещера Райко, Голубацкая крепость и Белград
10 день

Завершающий день

В завершение путешествия пройдёмся по парку у слияния двух рек. Перед отъездом в аэропорт останется время на шопинг. Затем мы проводим вас на рейс и попрощаемся.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Белграда, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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