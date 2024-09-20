Поближе познакомимся с Нови-Садом. Узнаем, почему его называют сербским Петербургом, осмотрим Петроварадинскую крепость, заложенную в 17 веке для защиты от нападений турок.

Затем поедем в национальный парк Фрушка-Гора. На его территории раскинулся удивительно красивый городок Сремски-Карловци, где в античные времена размещалась римская крепость. Увидим православный женский монастырь и местную винодельню.

На ночь остановимся в отеле, расположенном в национальном парке Тара. По дороге нам встретится «мечта интроверта» — уединённый домик на камне посередине реки.