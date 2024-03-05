Индивидуальные туры в Белграде с личным гидом

Найдено 9 туров в категории «Индивидуальные» в Белграде на русском языке, цены от $315. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
2 отзыва
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
29 сен в 10:00
$1 395 за человека
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Индивидуальная
1.5 день
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 315 за всё до 3 чел.
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Авторский тур
1.5 день
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Средневековые монастыри Сербии
Авторский тур
1.5 день
Средневековые монастыри Сербии
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Авторский тур
1.5 день
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Долиной Дуная
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Долиной Дуная
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Авторский тур
1.5 день
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
19 сен в 10:00
$1 600 за человека
Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
20 сен в 10:00
$1 280 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    5 марта 2024
    Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
    Путешествие по Боснии выбирала по фотографиям природных локаций. Водопады-это то, что меня зацепило! Увидела всю заявленную красоту. Автопутешествие было комфортным,
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    выбранные отели удобными, гид и водитель Олеся отлично провела тур, отдельное спасибо ей за аккуратное вождение. Она отлично справилась с работой, была внимательна к пожеланиям группы. Мне нравятся автопутешествия в небольших группах. Тур по Боснии рекомендую.

  • И
    Ирина
    15 февраля 2024
    Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
    Босния и Сербия - две Балканские страны, которым нужно петь песни. За их нереальные природные красоты, за колоритные города, за
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    гостеприимство и доброжелательность, за их богатую историю и разнообразную культуру. Отдых закончился, а эмоции не отпускают! Выключаю компьютер, выхожу из офиса, закрываю глаза и вижу старинные замки, крепости, монастыри, мельнички и текию, сипов, вылетающих из-под ног в Уваце, слышу треск дров в печке лесном домике в Блидинье на подъеме к Žlijeb-vidikovac, чувствую брызги от падающих водопадов с кажущейся густой, как сироп, водой. А уж как там было «укусно»!!! Да еще с такой маленькой, но дружной компанией: Олегом – строгим, опытным, надежным, за ним- как за «каменной стеной», Олесей- заводилой и «энерджайзером» (жду тур на Мадейру), Галиной-веселой и неунывающей. Спасибо за поддержку, настроение и комфорт! Нестандартный для меня формат тура, неизведанные мною места. Да уж! Сумели вы обрести нового поклонника в моем лице. С вами-хоть на край света!

  • А
    Анна
    31 марта 2022
    Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
    Очаровательная, обаятельная, удивительная Лилана! Вы были нашим гидом и проводником по прекрасной Сербии! Мы узнали историю от мамонтов до наших
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    дней. Может быть не все князи, короли и великие герои уместились в наших головах, но чудесные люди, которые открывали нам двери своих домов, накрывали стол, наливали вино и inракию, знакомили со своей семьей, останутся в наших сердцах. Рады, что довелось с Вами познакомиться и общаться! Огромное спасибо!

  • Л
    Лада
    13 марта 2022
    Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
    Добрый день, Добрила! Добрались благополучно и точно по расписанию… Но уже хотим обратно😏 Ещё раз огромное спасибо вам, вы сделали нашу поездку потрясающе интересной и приятной! Будем мечтать о новой встрече🌻🌻🌻
  • А
    Антон
    27 февраля 2022
    Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
    Хочу поблагодарить Добрила за организацию и Лиляну за прекрасные экскурсии по Белграду и Сербии. Нас было 5 друзей из Москвы
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    и мы прекрасно провели 3 замечательных дня с Лиляной: 1. Мы узнали очень много познавательного, интересного, исторического. 2. Нам рекомендовали лучшие рестораны, советовали с выбором блюд 3. Никогда нас не торопили и не подгоняли по времени Хочется отметит высокий профессионализм, глубочайшие знания истории, культуры и Любовь к Сербии! До поездки и в не рабочее время нам всегда отвечали полно на все наши вопросы. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
  2. Музей хлеба и Сирмий - Засавица
  3. Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
  4. Средневековые монастыри Сербии
  5. Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Сколько стоит тур в Белграде в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 авторских туров от 315 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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