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Авторский тур
11 дней
Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
29 сен в 10:00
$1 395 за человека
Индивидуальная
1.5 день
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €315 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Средневековые монастыри Сербии
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Долиной Дуная
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
12 дней
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
19 сен в 10:00
$1 600 за человека
Авторский тур
10 дней
Осенняя Сербия: треккинг по природным и рукотворным жемчужинам
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
20 сен в 10:00
$1 280 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана5 марта 2024Путешествие по Боснии выбирала по фотографиям природных локаций. Водопады-это то, что меня зацепило! Увидела всю заявленную красоту. Автопутешествие было комфортным,
- ИИрина15 февраля 2024Босния и Сербия - две Балканские страны, которым нужно петь песни. За их нереальные природные красоты, за колоритные города, за
- ААнна31 марта 2022Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира КустурицыОчаровательная, обаятельная, удивительная Лилана! Вы были нашим гидом и проводником по прекрасной Сербии! Мы узнали историю от мамонтов до наших
- ЛЛада13 марта 2022Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира КустурицыДобрый день, Добрила! Добрались благополучно и точно по расписанию… Но уже хотим обратно😏 Ещё раз огромное спасибо вам, вы сделали нашу поездку потрясающе интересной и приятной! Будем мечтать о новой встрече🌻🌻🌻
- ААнтон27 февраля 2022Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира КустурицыХочу поблагодарить Добрила за организацию и Лиляну за прекрасные экскурсии по Белграду и Сербии. Нас было 5 друзей из Москвы
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит тур в Белграде в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 авторских туров от 315 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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