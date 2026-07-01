Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
10 июл в 10:00
17 июл в 10:00
€1790 за человека
Воеводина за 2 дня: Карловцы, Нови Сад и Суботица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
€815 за всё до 3 чел.
Индивидуальный гастротур от Белграда до Тары с дегустацией вин, малиновой ракии и сыров
Попробовать бурек, чевапы, форель и ягнёнка на вертеле, обойти пещеры и замок в тумане
Начало: Белград, 10:00. Возможно другое время встречи по д...
6 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€1890 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «нови сад»
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