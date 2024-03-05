Приглашаем исследовать красочную природу и исторические локации двух стран Балканского полуострова — Сербии и Боснии и Герцеговины. Вы будете гулять среди сохранившихся до наших дней и почти разрушившихся древних крепостей и посетите святыни, которым уже сотни лет. Обойдёте невероятной красоты национальные парки и побываете в городах, основанных ещё во времена Римской империи. Постараемся охватить всё самое интересное, а в труднодоступные места доберёмся на комфортабельном микроавтобусе.

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Описание

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Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.