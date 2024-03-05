Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Вы будете гулять среди сохранившихся до наших дней и почти разрушившихся древних крепостей и посетите святыни, которым уже сотни лет.
Обойдёте невероятной красоты национальные парки и побываете в городах, основанных ещё во времена Римской империи.
Постараемся охватить всё самое интересное, а в труднодоступные места доберёмся на комфортабельном микроавтобусе.
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 395
Описание
.
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.
В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.
С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.
Проживание. Двухместное размещение в отелях или гостевых домах.
Питание. В стоимость тура включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Белград
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения прогуляемся по историческому центру Белграда, парку Калемегдан и одноимённой крепости, известной ещё со времён римлян.
Переезд в Боснию и Герцеговину. Сребреник и Баня-Лука
Утром отправимся в Боснию и Герцеговину. После пересечения границы сделаем остановку в Сребренике и исследуем местную крепость, которой уже почти 700 лет. После обеда прибудем в город Баня-Лука, где сегодня будем ночевать.
Парк Уна и Бихач
Сегодня нас ждёт треккинг по самому известному национальному парку страны — Уне. Полюбуемся рекой, водопадами, рассмотрим руины древних крепостей. Заглянем в городок Бихач, который 129 лет сопротивлялся натиску Османской империи. Осмотрим исторический центр и необычную мечеть в готическом стиле.
Островица и монастырь Рмань
Продолжим изучать парк Уна. Побываем у каскада видовых водопадов, старых городских стен Островицы и средневекового православного монастыря Рмань. Побродим по тоннелям вдоль реки Уны.
После обеда поедем в город Яйце, где останемся на ночёвку. По пути остановимся, чтобы осмотреть крепость, заложенную римлянами.
Яйце и Мостар
Поближе познакомимся с Яйце и узнаем, почему его называют королевским городом. Эти места богаты средневековыми достопримечательностями: здесь сохранились крепость, колокольня, подземная церковь в катакомбах. Отдельного внимания заслуживает живописный водопад у слияния двух рек.
Отправимся за город и побываем у комплекса водяных мельниц-избушек. После обеда заглянем в католический францисканский монастырь Рама-Шчит, уютно расположившийся на полуострове посередине озера. Вечером пройдёмся по настоящей жемчужине Балкан — красивейшему городу Мостар.
Бунский канал, крепость Почитель, Столац и Благай
В первой половине дня осмотрим рукотворное чудо — Бунский канал. Затем сделаем десятки ярких кадров в фотогеничной средневековой крепости Почитель.
Ещё одно древнее оборонительное сооружение римских времён осмотрим в Столаце. Пообедаем в атмосферном месте — ресторане у мельницы с рыбной фермой и видом на водопад.
Подкрепившись, посетим объект культурного наследия Боснии — деревушку Благай. Здесь расположена знаменитая текия — место сбора дервишей. Вы узнаете об их образе жизни и философии суфизма и полюбуетесь впечатляющими пейзажами: истоком изумрудной реки с нависающей скалой.
Треккинг по парку Блидинье
Сегодня как следует разомнём ноги, треккинг займёт примерно 4 часа. Подышим свежим воздухом в природном парке Блидинье и поднимемся к смотровой площадке. После обеда в рыбном ресторане поедем в столицу страны — Сараево.
Сараево и возвращение в Сербию
Прикоснёмся к истории многоликого Сараево, который называют европейским Иерусалимом и городом четырёх религий. Услышим местные легенды, увидим здания османских времён, древние мечети, церкви и синагоги.
После обеда вернёмся в Сербию и на ночь остановимся у горы Мокра-Гора. По дороге осмотрим памятник средневекового турецкого инженерного искусства — 11-пролётный каменный Вишеградский мост.
Ретропоезд и Златибор
Увидим окрестности живописной Мокры-Горы из окна ретропоезда. Состав следует по кольцевому маршруту, проходит десятки туннелей и делает остановки в самых атмосферных локациях.
Далее заглянем в курортный городок Златибор, напоминающий Швейцарию. Ночевать будем в деревне вблизи природной жемчужины Сербии — каньона реки Увац.
Треккинг по каньону реки Увац
Виды каньона реки Увац считаются одной из визитных карточек Сербии. Мы пройдём вдоль него около 5 км и сделаем десятки впечатляющих кадров. Вечером прибудем в Белград.
Завершающий день
Утром будет время для самостоятельной прогулки по центру города и шопинга. Затем мы проводим вас в аэропорт и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Белграда и обратно
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Белград и обратно
- Обеды и ужины