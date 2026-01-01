Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Белграде на русском языке, цены от €875. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

На автобусе 1.5 день Долиной Дуная Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности) Расписание: ежедневно €875 за всё до 3 чел. На автобусе На катере 10 дней Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от... «Некоторые достопримечательности осмотрим, катаясь на ретропоезде и катере, а длинные расстояния преодолеем с комфортом — на микроавтобусе» €1790 за человека На машине 15 дней Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория Встретить закат с Жёлтого бастиона, отдохнуть на пляже и исследовать красоты пешком Начало: Аэропорт Белграда, 10:00 «На Адриатике в Неуме и Будве вас ждут пляжный отдых, морские прогулки и захватывающие виды» €1950 за человека

