Долиной Дуная
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
€875 за всё до 3 чел.
Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
«Некоторые достопримечательности осмотрим, катаясь на ретропоезде и катере, а длинные расстояния преодолеем с комфортом — на микроавтобусе»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
€1790 за человека
Балканское гранд-путешествие с пляжным отдыхом: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория
Встретить закат с Жёлтого бастиона, отдохнуть на пляже и исследовать красоты пешком
Начало: Аэропорт Белграда, 10:00
«На Адриатике в Неуме и Будве вас ждут пляжный отдых, морские прогулки и захватывающие виды»
6 авг в 08:00
€1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белграде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Белграде в январе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 875 до 1950.
Водные туры в Белграде на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026