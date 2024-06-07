Отправляемся знакомиться с Балканами: нас ждёт увлекательное путешествие по Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. В этом туре собраны самые примечательные природные и рукотворные локации трёх стран: национальные парки, многовековые крепости и святыни, древние города с богатой историей. Поездка также включит лёгкий треккинг по живописным местам, с которым справятся даже новички, и расслабленный отдых на побережье Адриатического моря.

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Описание

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.

В случае отмены тура:

более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;

менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.