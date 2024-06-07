Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Авторский тур в Белграде

Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей

Отправляемся знакомиться с Балканами: нас ждёт увлекательное путешествие по Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории.

В этом туре собраны самые примечательные природные и рукотворные локации трёх стран: национальные парки, многовековые крепости и святыни, древние города с богатой историей.

Поездка также включит лёгкий треккинг по живописным местам, с которым справятся даже новички, и расслабленный отдых на побережье Адриатического моря.
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Балканское трио: самое интересное в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине
Ближайшие даты:
7
июн
19
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.

В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.

Проживание. Двухместное размещение в отелях или гостевых домах.

Питание. В стоимость тура включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения прогуляемся по центру Белграда. Этот город основан кельтскими племенами в 3 веке до н. э. и является одним из древнейших в Европе.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Белград

Продолжим исследовать Белград, который из-за удобного расположения на перекрёстке торговых путей пережил немало войн. Познакомимся с эклектичным обликом города, прогуляемся по парку Калемегдан и крепости. После обеда переселимся в отель вблизи каньона реки Увац.

БелградБелградБелградБелград
3 день

Треккинг по каньону Увац

Обойдём пешком самые живописные уголки каньона Увац, считающегося визитной карточкой страны. Сегодняшний треккинг будет протяжённостью 6 км и позволит нам сделать десятки ярких снимков. Пообедав, отправимся в природный парк у подножия горы Мокра-Гора и разместимся в гостинице.

Треккинг по каньону УвацТреккинг по каньону УвацТреккинг по каньону УвацТреккинг по каньону Увац
4 день

Национальный парк Тара

Сегодня прогуляемся по национальному парку Тара. Увидим уединённый домик посередине реки, заглянем в органично вписанный в пейзаж монастырь Рача, сквозь буковый лес пройдём к источнику с целебной водой, полезной при заболеваниях кожи и глаз.

Придём к реке Дрине и озеру Перучац. Отдохнём на понтонном пляже и искупаемся. Освежившись, поднимемся к смотровым площадкам Баньска и Козья стены. Треккинг будет несложным и наполненным живописными видами.

Национальный парк ТараНациональный парк ТараНациональный парк ТараНациональный парк Тара
5 день

Ретропоезд и переезд в Боснию и Герцеговину

Исследуем окрестности Мокры-Горы, совершив прогулку на ретропоезде. Он движется по кольцевому маршруту, делает остановки в самых фотогеничных точках, проезжает перевал и туннели.

Позже двинемся в Боснию и Герцеговину. По пути осмотрим каменный Вишеградский мост, построенный турками в Средневековье, и посетим «город в городе» Андричград, созданный при участии режиссёра Эмира Кустурицы.

Ретропоезд и переезд в Боснию и ГерцеговинуРетропоезд и переезд в Боснию и ГерцеговинуРетропоезд и переезд в Боснию и ГерцеговинуРетропоезд и переезд в Боснию и Герцеговину
6 день

Сараево и Мостар

Утром познакомимся со столицей страны — Сараево. Здесь мечети соседствуют с синагогами и церквями, тесно переплетаются восточная и европейская цивилизации. Вечером прибудем в Мостар и в лучах заходящего солнца совершим променад по этому удивительной красоты городку.

Сараево и МостарСараево и МостарСараево и МостарСараево и Мостар
7 день

Бунский канал, крепость Почитель, деревня Благай

Начнём день с осмотра рукотворной жемчужины — Бунского канала. Посетим древний город-крепость Почитель и самую величественную крепость страны в Столаце.

Обедать будем в видовом ресторане рядом с мельницей, рыбной фермой и водопадом. После этого посетим место проживания дервишей — текию деревни Благай. Познакомимся с деятельностью духовной школы и философией суфизма, исследуем пещеру, где берёт начало река Буна с изумрудными водами.

Бунский канал, крепость Почитель, деревня БлагайБунский канал, крепость Почитель, деревня БлагайБунский канал, крепость Почитель, деревня БлагайБунский канал, крепость Почитель, деревня Благай
8 день

Водопады Кравица и Требине. Переезд в Черногорию

Отправимся к каскаду водопадов Кравица и искупаемся в реке, если позволит погода. На обед и небольшую прогулку поедем в очаровательный городок Требине, история которого восходит к античности. Подкрепившись, пересечём границу Черногории и разместимся в отеле в Которской бухте.

Водопады Кравица и Требине. Переезд в ЧерногориюВодопады Кравица и Требине. Переезд в ЧерногориюВодопады Кравица и Требине. Переезд в ЧерногориюВодопады Кравица и Требине. Переезд в Черногорию
9 день

Котор

Ранним утром прогуляемся по Котору — городку со средневековой архитектурой, курортной атмосферой и удивительными пейзажами. По ступеням поднимемся от бухты к руинам крепости Святого Иоанна, построенной более тысячелетия назад. После обеда позагораем и искупаемся в Адриатическом море.

КоторКоторКоторКотор
10 день

Будва

По видовому серпантину вдоль Которской бухты поедем в Будву — черногорский курорт, знаменитый средиземноморской архитектурой, пляжами и ночной жизнью. По пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться скалистыми пейзажами национального парка Ловчен и подняться к мавзолею последнего духовного правителя страны Петра II.

БудваБудваБудваБудва
11 день

Свободный день

Сегодня весь день будет свободен. Вы сможете прогуляться по Будве и исследовать городскую цитадель или понежиться на пляже.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
12 день

Завершение путешествия

Утром прибудем в столицу Черногории — Подгорицу. Мы проводим вас в аэропорт и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/в аэропорт
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт в Белград и обратно из Подгорицы
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Подгорицы, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Белграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыБелградская крепостьПопулярные местаПрирода и пейзажиПарки

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