Исследовать природные парки и древности, проехать на ретропоезде и увидеть дом дервишей
В этом туре собраны самые примечательные природные и рукотворные локации трёх стран: национальные парки, многовековые крепости и святыни, древние города с богатой историей.
Поездка также включит лёгкий треккинг по живописным местам, с которым справятся даже новички, и расслабленный отдых на побережье Адриатического моря.
июн
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 600
Описание
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 35% стоимости тура непосредственно организатору, а оставшуюся часть — за месяц до начала поездки.
В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.
С собой в тур необходимо взять треккинговые кроссовки, тёплую и непромокаемую одежду, купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитный крем, небольшой рюкзак для транспортировки личных вещей.
Проживание. Двухместное размещение в отелях или гостевых домах.
Питание. В стоимость тура включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После размещения прогуляемся по центру Белграда. Этот город основан кельтскими племенами в 3 веке до н. э. и является одним из древнейших в Европе.
Белград
Продолжим исследовать Белград, который из-за удобного расположения на перекрёстке торговых путей пережил немало войн. Познакомимся с эклектичным обликом города, прогуляемся по парку Калемегдан и крепости. После обеда переселимся в отель вблизи каньона реки Увац.
Треккинг по каньону Увац
Обойдём пешком самые живописные уголки каньона Увац, считающегося визитной карточкой страны. Сегодняшний треккинг будет протяжённостью 6 км и позволит нам сделать десятки ярких снимков. Пообедав, отправимся в природный парк у подножия горы Мокра-Гора и разместимся в гостинице.
Национальный парк Тара
Сегодня прогуляемся по национальному парку Тара. Увидим уединённый домик посередине реки, заглянем в органично вписанный в пейзаж монастырь Рача, сквозь буковый лес пройдём к источнику с целебной водой, полезной при заболеваниях кожи и глаз.
Придём к реке Дрине и озеру Перучац. Отдохнём на понтонном пляже и искупаемся. Освежившись, поднимемся к смотровым площадкам Баньска и Козья стены. Треккинг будет несложным и наполненным живописными видами.
Ретропоезд и переезд в Боснию и Герцеговину
Исследуем окрестности Мокры-Горы, совершив прогулку на ретропоезде. Он движется по кольцевому маршруту, делает остановки в самых фотогеничных точках, проезжает перевал и туннели.
Позже двинемся в Боснию и Герцеговину. По пути осмотрим каменный Вишеградский мост, построенный турками в Средневековье, и посетим «город в городе» Андричград, созданный при участии режиссёра Эмира Кустурицы.
Сараево и Мостар
Утром познакомимся со столицей страны — Сараево. Здесь мечети соседствуют с синагогами и церквями, тесно переплетаются восточная и европейская цивилизации. Вечером прибудем в Мостар и в лучах заходящего солнца совершим променад по этому удивительной красоты городку.
Бунский канал, крепость Почитель, деревня Благай
Начнём день с осмотра рукотворной жемчужины — Бунского канала. Посетим древний город-крепость Почитель и самую величественную крепость страны в Столаце.
Обедать будем в видовом ресторане рядом с мельницей, рыбной фермой и водопадом. После этого посетим место проживания дервишей — текию деревни Благай. Познакомимся с деятельностью духовной школы и философией суфизма, исследуем пещеру, где берёт начало река Буна с изумрудными водами.
Водопады Кравица и Требине. Переезд в Черногорию
Отправимся к каскаду водопадов Кравица и искупаемся в реке, если позволит погода. На обед и небольшую прогулку поедем в очаровательный городок Требине, история которого восходит к античности. Подкрепившись, пересечём границу Черногории и разместимся в отеле в Которской бухте.
Котор
Ранним утром прогуляемся по Котору — городку со средневековой архитектурой, курортной атмосферой и удивительными пейзажами. По ступеням поднимемся от бухты к руинам крепости Святого Иоанна, построенной более тысячелетия назад. После обеда позагораем и искупаемся в Адриатическом море.
Будва
По видовому серпантину вдоль Которской бухты поедем в Будву — черногорский курорт, знаменитый средиземноморской архитектурой, пляжами и ночной жизнью. По пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться скалистыми пейзажами национального парка Ловчен и подняться к мавзолею последнего духовного правителя страны Петра II.
Свободный день
Сегодня весь день будет свободен. Вы сможете прогуляться по Будве и исследовать городскую цитадель или понежиться на пляже.
Завершение путешествия
Утром прибудем в столицу Черногории — Подгорицу. Мы проводим вас в аэропорт и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/в аэропорт
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Белград и обратно из Подгорицы
- Обеды и ужины