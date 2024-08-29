Эта двухдневная экскурсия идеально подойдет для желающих окунуться в чарующую эпоху Средневековой Европы. Вы посетите древние монастыри Сербии: монастырь Жича, церковь Св.
апостолов Петра и Павла, монастырь Джурджеви-Ступови, монастырь Нова-Павлица, мастырь Сопочаны, входящий в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО, и многое другое
апостолов Петра и Павла, монастырь Джурджеви-Ступови, монастырь Нова-Павлица, мастырь Сопочаны, входящий в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО, и многое другое
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Наш маршрут: 1 день Раннее отправление из Белграда. Посещение монастыря Жича из XIII в., воздвигнутый королем Стефаном Первовенчанным (первый сербский король, коронованный Саввой Неманичем), ставший резиденцией первой сербской архиепископии в 1219 г. и местом коронации семи сербских правителей. Остановка на обед в ресторане национальной кухни после посещения монастыря (факультативно). Посещение древней церкви Св. апостолов Петра и Павла «Петрова церковь», которая воздвигнута на руинах раннехристианской базилики из VI в., недалеко от г. Нови-Пазар. Посещение монастыря Джурджеви-Ступови – «Колоны св. Гергия», заложенный жупаном Стефаном Неманей в 1175 г. Посещение монастыря Сопочаны (Всемирное наследие ЮНЕСКО), воздвигнутого королем Урошем Неманичем в 1260 г., который хранит подлинную живопись из XIII в.
«Успение Богоматери» и фреска Апостола Филиппа, как и целительные мощи святых-бессребреников врачевателей Космы и Домиана, перенесенные из монастыря Зочиште (Косово) в 1999 г. Монастыри Джурджеви-Ступови и Сопочаны, вместе с Петровой церковью и другими памятниками средневековья, представляют собой окрестности древнего города Рас, столицы раннего средневекового государства сербов, который, на сегодняшний день, является музеем-заповедником Стари-Рас, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 г. Размещение в гостинице недалеко от г. Рашка. Свободное время и ночевка в гостинице 2 день Завтрак в гостинице. Проезд возле монастыря Стара-Павлица, заложенного, по предположению ученых, во второй половине XII в., до начала правления рода Неманичей или же в самом его начале. Посещение монастыря Нова-Павлица, основанного братьями Стефаном и Лазарем Мусич, погибшими в битве на Косово-поле в XIV в. На сегодняшний день, в монастыре Нова-Павлица хранятся останки братьев и мощи их матери, сестры князя Лазаря – княгини Драганы. Посещение средневекового монастыря Градац (1270 г.), который основала святая благоверная королева Елена Сербская-Анжуйская. Посещение средневекового монастыря Студеница (Всемирное наследие ЮНЕСКО), одного из крупнейших и наиболее известных сербских православных монастырей. Студеница заложена в 1186 г. князем Стефаном Неманей, основателем средневекового сербского государства. В монастыре можно посетить три церкви сохранившиеся вплоть до наших времен – церковь Богоматери Благотворительницы, церковь Св. Иоакима и Анны и церковь Св. Николая. В 1986 г. Студеница включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Остановка на обед в ресторане национальной кухни после завершения экскурсии по монастырям и возвращение в Белград (факультативно).
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Жича из XIII в
- Церковь Св. апостолов Петра и Павла «Петрова церковь»
- Монастырь Джурджеви-Ступови - «Колоны св. Гергия»
- Монастырь Нова-Павлица, астырь Сопочаны (Всемирное наследие ЮНЕСКО)
- Монастырь Нова-Павлица
- Монастырь Градац
- Монастырь Студеница (Всемирное наследие ЮНЕСКО)
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Обед/дегустация
- Личные расходы
- Размещение в отеле
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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