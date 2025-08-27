Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии
Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
30 апр в 10:00
€1490 за человека
Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
1 мая в 10:00
€1790 за человека
Горы, монастыри и деревушки: индивидуальный тур по Западной Сербии
Посетить древние обители и гончарную столицу, погулять меж колоритных домиков и насладиться природой
Начало: Белград, место и время по договорённости
30 авг в 10:00
31 авг в 10:00
€950 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Златибор»
Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Белграде в августе 2025
Сейчас в Белграде в категории "Златибор" можно забронировать 3 тура от 950 до 1790. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3 из 5
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Златибор», 2 ⭐ отзыва, цены от €950. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь