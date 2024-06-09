Описание трансфер

Путешествуйте в центр Белграда и обратно Доберитесь без проблем с помощью круглосуточного автобусного сообщения, соединяющего белградский аэропорт Никола Тесла и белградскую площадь Славия, предоставляемого местным трансфером. Сделайте путешествие до и после рейса беззаботным, просто отдыхая в автобусах с кондиционером, не выходя из своего места, со всеми необходимыми удобствами. Воспользуйтесь дешевым вариантом добраться до центра Белграда из аэропорта или наоборот за 35 минут на автобусе вместо того, чтобы ловить такси премиум-класса. Транспортное сообщение является надежным: автобусы курсируют ежедневно круглосуточно, а в часы пик каждые 20 минут курсируют еще больше автобусов. Получите гибкий билет, действительный до 24 часов в забронированный день. Оставайтесь на связи с миром, используя бесплатный Wi-Fi на борту, или легко заряжайте свои мобильные устройства с помощью блока питания, доступного на каждом месте, чтобы подготовиться к следующей поездке. Проведите время в автобусе с пользой, наслаждаясь бортовой мультимедийной системой, или просто организуйте свои планы поездок. Для вашего удобства на борту также имеется туалет.