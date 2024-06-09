Трансфер на автобусе между аэропортом и площадью Славия

Исследуйте центр Белграда с легкостью, воспользовавшись отличным транспортным сообщением из/в аэропорт Белграда Никола Тесла, предоставляемым трансфером. Наслаждайтесь беспрепятственным началом или окончанием вашего путешествия.
Трансфер на автобусе между аэропортом и площадью Славия
Трансфер на автобусе между аэропортом и площадью Славия
Трансфер на автобусе между аэропортом и площадью Славия
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

Путешествуйте в центр Белграда и обратно Доберитесь без проблем с помощью круглосуточного автобусного сообщения, соединяющего белградский аэропорт Никола Тесла и белградскую площадь Славия, предоставляемого местным трансфером. Сделайте путешествие до и после рейса беззаботным, просто отдыхая в автобусах с кондиционером, не выходя из своего места, со всеми необходимыми удобствами. Воспользуйтесь дешевым вариантом добраться до центра Белграда из аэропорта или наоборот за 35 минут на автобусе вместо того, чтобы ловить такси премиум-класса. Транспортное сообщение является надежным: автобусы курсируют ежедневно круглосуточно, а в часы пик каждые 20 минут курсируют еще больше автобусов. Получите гибкий билет, действительный до 24 часов в забронированный день. Оставайтесь на связи с миром, используя бесплатный Wi-Fi на борту, или легко заряжайте свои мобильные устройства с помощью блока питания, доступного на каждом месте, чтобы подготовиться к следующей поездке. Проведите время в автобусе с пользой, наслаждаясь бортовой мультимедийной системой, или просто организуйте свои планы поездок. Для вашего удобства на борту также имеется туалет.

Ежедневно

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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
От аэропорта Белграда до площади Славия€3.41
От площади Славия до аэропорта Белграда€3.41

Ответы на вопросы

Что включено
  • Частое автобусное сообщение, курсирующее каждые 20 минут, соединяющее аэропорт Белграда и город
  • Кондиционер на борту
  • Бесплатный Wi-Fi, чтобы оставаться на связи на борту
  • Блок питания для зарядки мобильных устройств доступен на каждом месте
  • На борту имеется мультимедийная система, которая поможет вам развлечься
  • Для удобства пользования в автобусе имеется туалет
  • Билет действителен в течение 24 часов в день бронирования
Место начала и завершения?
Автовокзал на площади Славия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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