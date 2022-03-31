1 чел.
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Индивидуальная
1.5 день
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €315 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Средневековые монастыри Сербии
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Долиной Дуная
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ААнна31 марта 2022Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира КустурицыОчаровательная, обаятельная, удивительная Лилана! Вы были нашим гидом и проводником по прекрасной Сербии! Мы узнали историю от мамонтов до наших
- ЛЛада13 марта 2022Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира КустурицыДобрый день, Добрила! Добрались благополучно и точно по расписанию… Но уже хотим обратно😏 Ещё раз огромное спасибо вам, вы сделали нашу поездку потрясающе интересной и приятной! Будем мечтать о новой встрече🌻🌻🌻
- ААнтон27 февраля 2022Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира КустурицыХочу поблагодарить Добрила за организацию и Лиляну за прекрасные экскурсии по Белграду и Сербии. Нас было 5 друзей из Москвы
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Выездные»
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