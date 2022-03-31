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и мы прекрасно провели 3 замечательных дня с Лиляной: 1. Мы узнали очень много познавательного, интересного, исторического. 2. Нам рекомендовали лучшие рестораны, советовали с выбором блюд 3. Никогда нас не торопили и не подгоняли по времени Хочется отметит высокий профессионализм, глубочайшие знания истории, культуры и Любовь к Сербии! До поездки и в не рабочее время нам всегда отвечали полно на все наши вопросы. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!