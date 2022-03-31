Выездные туры из Белграда

Найдено 6 туров в категории «Выездные» в Белграде на русском языке, цены от €315. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Индивидуальная
1.5 день
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 315 за всё до 3 чел.
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Авторский тур
1.5 день
Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Средневековые монастыри Сербии
Авторский тур
1.5 день
Средневековые монастыри Сербии
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Авторский тур
1.5 день
Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Долиной Дуная
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Долиной Дуная
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Авторский тур
1.5 день
Врнячка баня-Александровац (двухдневная экскурсия)
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    31 марта 2022
    Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
    Очаровательная, обаятельная, удивительная Лилана! Вы были нашим гидом и проводником по прекрасной Сербии! Мы узнали историю от мамонтов до наших
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    дней. Может быть не все князи, короли и великие герои уместились в наших головах, но чудесные люди, которые открывали нам двери своих домов, накрывали стол, наливали вино и inракию, знакомили со своей семьей, останутся в наших сердцах. Рады, что довелось с Вами познакомиться и общаться! Огромное спасибо!

  • Л
    Лада
    13 марта 2022
    Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
    Добрый день, Добрила! Добрались благополучно и точно по расписанию… Но уже хотим обратно😏 Ещё раз огромное спасибо вам, вы сделали нашу поездку потрясающе интересной и приятной! Будем мечтать о новой встрече🌻🌻🌻
  • А
    Антон
    27 февраля 2022
    Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
    Хочу поблагодарить Добрила за организацию и Лиляну за прекрасные экскурсии по Белграду и Сербии. Нас было 5 друзей из Москвы
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    и мы прекрасно провели 3 замечательных дня с Лиляной: 1. Мы узнали очень много познавательного, интересного, исторического. 2. Нам рекомендовали лучшие рестораны, советовали с выбором блюд 3. Никогда нас не торопили и не подгоняли по времени Хочется отметит высокий профессионализм, глубочайшие знания истории, культуры и Любовь к Сербии! До поездки и в не рабочее время нам всегда отвечали полно на все наши вопросы. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Музей хлеба и Сирмий - Засавица
  2. Шарганская осмица-Златибор-пещера Стопича
  3. Средневековые монастыри Сербии
  4. Сремски Карловци - Нови Сад-Суботица
  5. Долиной Дуная
Сколько стоит тур в Белграде в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Выездные" можно забронировать 6 авторских туров от 315 до 700.
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