Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном

Изучить Голубац и Манасию, промчать по Джердапу, отдохнуть на водах, перепробовать блюда и вина
Под шёпот могучего Дуная и мелодичную музыку тамбурашей мы прикоснёмся к душе Сербии.

В Белграде отыщем осколки Византийской и Османской империй и пронесёмся сквозь столетия истории, водя рукой по грубым стенам


Голубаца, Сокограда, Манасии.

В Лепенски-Вир вообразим, как собирались у очага охотники каменного века, а в амфитеатре Виминациума — как римские легионеры делали ставки на гладиаторов.

Насладимся и щедростью балканской природы: отдохнём на термальных источниках Сокобани, пролетим по Джердапскому ущелью на катере, спустимся к сталактитам и сталагмитам Ресавской пещеры, полюбуемся Серебряным озером и водопадом Великий Бук.

Обязательно познаем сербское гостеприимство, пробуя мясо и рыбу по домашним рецептам, горячий хлеб и свежие овощи, вина из семейного погреба — завтраки, обеды, дегустация включены в стоимость.

По всему маршруту нас ждут в 4-звёздочных отелях, в том числе с бассейном, — будет возможность полноценно восстановиться между содержательными экскурсиями.

Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном
Здраво, Сербия! Комфорт-тур с гастрономическими открытиями и отелями с бассейном

Описание тура

Организационные детали

Все подробности и детали, рекомендуемый набор вещей, оптимальные маршруты для прибытия в Сербию мы отправим вам в личной переписке.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Белградом

Мы встретим вас у аэропорта без суеты, с почти семейной заботой. Спустя полчаса вы окажетесь в центре Белграда — города, где история живёт в трещинах фасадов, мелодиях уличных музыкантов и аромате горячей плескавицы. Для тех, кто прилетит ранним рейсом, можем предложить гастропрогулку (за доплату): вы попробуете Сербию на вкус, дегустируя айвар, ракию, каймак и слушая рассказы о столице и народе.

Вечером впервые соберёмся всей группой за ужином. Старинная кафана с деревянными столами, густыми мясными ароматами и песнями тамбурашей — в такой обстановке начнутся наши знакомство и путешествие.

Первая встреча с БелградомПервая встреча с БелградомПервая встреча с Белградом
2 день

Близкое знакомство с Белградом, винная дегустация

Наша обзорная экскурсия по столице — не просто для галочки. Это настоящее погружение в душу Белграда: тут римские стены, там османский фонтан, дальше княжеский дворец. Город, как благородный напиток, раскроется не сразу — потребуется время, чтобы прочувствовать его глубину.

В разгар дня мы спустимся в подземное хранилище Панайотович — древние катакомбы, в которых ждут своего часа вина. Под бокал рубинового напитка сомелье расскажет о сербском виноделии, земле, по которой вьётся лоза, и целых поколениях людей, её возделывавших. Дегустацию дополнит обед — блюда продолжат эту экскурсию, только иным языком.

Вечер оставим свободным — это время для себя и неторопливых прогулок. Завтра начнётся новая глава путешествия, но уже за пределами столицы.

Близкое знакомство с Белградом, винная дегустацияБлизкое знакомство с Белградом, винная дегустацияБлизкое знакомство с Белградом, винная дегустацияБлизкое знакомство с Белградом, винная дегустация
3 день

Античный город Виминациум, Серебряное озеро

Сегодня мы окажемся в месте, где звучали голоса римских легионеров и где к истории можно прикоснуться руками. Это реконструкция города Виминациум с восстановленными термами, виллами, мавзолеями, амфитеатром. Здесь также запланирован обед блюдами по античным рецептам.

Следующая наша цель — Серебряное озеро, которое называют сербским морем. У воды, на утопающем в зелени берегу, расположен наш отель. Вечер проведём, наслаждаясь тишиной и природой.

Античный город Виминациум, Серебряное озероАнтичный город Виминациум, Серебряное озеро
4 день

Голубацкая крепость, Лепенски-Вир, круиз по Джердапскому ущелью

Встанем пораньше и на рассвете отправимся вдоль могучего Дуная. Первую остановку сделаем у Голубацкой крепости, напоминающей сказочный замок с мощными стенами и зубчатыми башенками.

Неподалёку находится Лепенски-Вир. Это восстановленная охотничья стоянка эпохи мезолита — люди тут жили ещё в 5 тысячелетии до нашей эры!

Мы пообедаем в панорамном ресторане с видом на реку и отправимся в круиз на катере по самому узкому и живописному участку Джердапского ущелья. Нетронутая природа, пропитанные легендами скалы и густой запах леса — вот она, настоящая Сербия!

Вечером прибудем на курорт Сокобаня, где расположен наш следующий отель. Впереди — заслуженный отдых, ведь завтра приключения продолжатся.

Голубацкая крепость, Лепенски-Вир, круиз по Джердапскому ущельюГолубацкая крепость, Лепенски-Вир, круиз по Джердапскому ущелью
5 день

Крепость Сокоград, самостоятельный отдых в Сокобане

День начнётся под шелест листвы и пение птиц. Мы прогуляемся по крепости Сокоград, которая стоит тут с незапамятных времён и помнит многие осады. Со стен полюбуемся панорамами, пообедаем в ресторанчике в скале. На стол подадут горячее мясо, свежие овощи, мягкий хлеб — всё как дома, но с чуть иным вкусом.

Вторая половина дня будет свободной. Вы можете сходить в монастырь, где хранится частичка праха полковника Николая Раевского, с которого Лев Толстой писал образ графа Вронского. Или остаться в термальных источниках и позволить воде позаботиться о вас.

Крепость Сокоград, самостоятельный отдых в СокобанеКрепость Сокоград, самостоятельный отдых в СокобанеКрепость Сокоград, самостоятельный отдых в СокобанеКрепость Сокоград, самостоятельный отдых в Сокобане
6 день

Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук

Завтракаем и в путь. День начнётся с Манасии — крепости-монастыря, спрятанной в сердце сербских гор. Снаружи — мощные стены, бойницы, рвы, внутри — священный покой и фрески 15 века.

Далее — спускаемся с вершин под землю, в Ресавскую пещеру со сталактитами и сталагмитами, по которым, словно ноты, стекают капельки воды. Тут прохладно, влажно и совсем иное ощущение времени.

Обедать будем у водопада Великий Бук. Здесь всё гремит, сверкает и сияет на контрасте с мраком Ресавской пещеры. В меню — местная форель с поджаристой корочкой и лимонным соком и горячий домашний кофе.

Затем, петляя мимо полей и деревушек, дорога приведёт нас обратно в Белград. Вечером соберёмся на прощальный ужин. Ресторан с видом на ночной город, свечи, бокалы и тёплая компания друзей с общими воспоминаниями — о сербах, Дунае, прекрасном приключении и душевных моментах.

Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий БукМонастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий БукМонастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий БукМонастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
7 день

Возвращение домой

Утром вы проснётесь и неспеша попрощаетесь со страной, которая уже немного стала вашей, а потом мы доставим вас к аэропорту. Уверены, Сербия останется с вами ароматами леса, дымкой над Дунайскими холмами, шероховатостью крепостных стен. И, конечно же, она сохранится в вашем сердце — пусть это будет надолго.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение119 000 ₽
1-местное размещение135 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, дегустация
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Белград и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Гастропрогулка по Белграду (по желанию) - €65
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Белграда, 12:00
Завершение: Аэропорт Белграда, 14:00. По договорённости возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 42617 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
читать дальше

2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

