В Белграде отыщем осколки Византийской и Османской империй и пронесёмся сквозь столетия истории, водя рукой по грубым стенам
Описание тура
Организационные детали
Все подробности и детали, рекомендуемый набор вещей, оптимальные маршруты для прибытия в Сербию мы отправим вам в личной переписке.
Программа тура по дням
Первая встреча с Белградом
Мы встретим вас у аэропорта без суеты, с почти семейной заботой. Спустя полчаса вы окажетесь в центре Белграда — города, где история живёт в трещинах фасадов, мелодиях уличных музыкантов и аромате горячей плескавицы. Для тех, кто прилетит ранним рейсом, можем предложить гастропрогулку (за доплату): вы попробуете Сербию на вкус, дегустируя айвар, ракию, каймак и слушая рассказы о столице и народе.
Вечером впервые соберёмся всей группой за ужином. Старинная кафана с деревянными столами, густыми мясными ароматами и песнями тамбурашей — в такой обстановке начнутся наши знакомство и путешествие.
Близкое знакомство с Белградом, винная дегустация
Наша обзорная экскурсия по столице — не просто для галочки. Это настоящее погружение в душу Белграда: тут римские стены, там османский фонтан, дальше княжеский дворец. Город, как благородный напиток, раскроется не сразу — потребуется время, чтобы прочувствовать его глубину.
В разгар дня мы спустимся в подземное хранилище Панайотович — древние катакомбы, в которых ждут своего часа вина. Под бокал рубинового напитка сомелье расскажет о сербском виноделии, земле, по которой вьётся лоза, и целых поколениях людей, её возделывавших. Дегустацию дополнит обед — блюда продолжат эту экскурсию, только иным языком.
Вечер оставим свободным — это время для себя и неторопливых прогулок. Завтра начнётся новая глава путешествия, но уже за пределами столицы.
Античный город Виминациум, Серебряное озеро
Сегодня мы окажемся в месте, где звучали голоса римских легионеров и где к истории можно прикоснуться руками. Это реконструкция города Виминациум с восстановленными термами, виллами, мавзолеями, амфитеатром. Здесь также запланирован обед блюдами по античным рецептам.
Следующая наша цель — Серебряное озеро, которое называют сербским морем. У воды, на утопающем в зелени берегу, расположен наш отель. Вечер проведём, наслаждаясь тишиной и природой.
Голубацкая крепость, Лепенски-Вир, круиз по Джердапскому ущелью
Встанем пораньше и на рассвете отправимся вдоль могучего Дуная. Первую остановку сделаем у Голубацкой крепости, напоминающей сказочный замок с мощными стенами и зубчатыми башенками.
Неподалёку находится Лепенски-Вир. Это восстановленная охотничья стоянка эпохи мезолита — люди тут жили ещё в 5 тысячелетии до нашей эры!
Мы пообедаем в панорамном ресторане с видом на реку и отправимся в круиз на катере по самому узкому и живописному участку Джердапского ущелья. Нетронутая природа, пропитанные легендами скалы и густой запах леса — вот она, настоящая Сербия!
Вечером прибудем на курорт Сокобаня, где расположен наш следующий отель. Впереди — заслуженный отдых, ведь завтра приключения продолжатся.
Крепость Сокоград, самостоятельный отдых в Сокобане
День начнётся под шелест листвы и пение птиц. Мы прогуляемся по крепости Сокоград, которая стоит тут с незапамятных времён и помнит многие осады. Со стен полюбуемся панорамами, пообедаем в ресторанчике в скале. На стол подадут горячее мясо, свежие овощи, мягкий хлеб — всё как дома, но с чуть иным вкусом.
Вторая половина дня будет свободной. Вы можете сходить в монастырь, где хранится частичка праха полковника Николая Раевского, с которого Лев Толстой писал образ графа Вронского. Или остаться в термальных источниках и позволить воде позаботиться о вас.
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Завтракаем и в путь. День начнётся с Манасии — крепости-монастыря, спрятанной в сердце сербских гор. Снаружи — мощные стены, бойницы, рвы, внутри — священный покой и фрески 15 века.
Далее — спускаемся с вершин под землю, в Ресавскую пещеру со сталактитами и сталагмитами, по которым, словно ноты, стекают капельки воды. Тут прохладно, влажно и совсем иное ощущение времени.
Обедать будем у водопада Великий Бук. Здесь всё гремит, сверкает и сияет на контрасте с мраком Ресавской пещеры. В меню — местная форель с поджаристой корочкой и лимонным соком и горячий домашний кофе.
Затем, петляя мимо полей и деревушек, дорога приведёт нас обратно в Белград. Вечером соберёмся на прощальный ужин. Ресторан с видом на ночной город, свечи, бокалы и тёплая компания друзей с общими воспоминаниями — о сербах, Дунае, прекрасном приключении и душевных моментах.
Возвращение домой
Утром вы проснётесь и неспеша попрощаетесь со страной, которая уже немного стала вашей, а потом мы доставим вас к аэропорту. Уверены, Сербия останется с вами ароматами леса, дымкой над Дунайскими холмами, шероховатостью крепостных стен. И, конечно же, она сохранится в вашем сердце — пусть это будет надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|119 000 ₽
|1-местное размещение
|135 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, дегустация
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Белград и обратно в ваш город
- Ужины
- Гастропрогулка по Белграду (по желанию) - €65
- Доплата за 1-местное размещение