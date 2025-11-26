Наша обзорная экскурсия по столице — не просто для галочки. Это настоящее погружение в душу Белграда: тут римские стены, там османский фонтан, дальше княжеский дворец. Город, как благородный напиток, раскроется не сразу — потребуется время, чтобы прочувствовать его глубину.

В разгар дня мы спустимся в подземное хранилище Панайотович — древние катакомбы, в которых ждут своего часа вина. Под бокал рубинового напитка сомелье расскажет о сербском виноделии, земле, по которой вьётся лоза, и целых поколениях людей, её возделывавших. Дегустацию дополнит обед — блюда продолжат эту экскурсию, только иным языком.

Вечер оставим свободным — это время для себя и неторопливых прогулок. Завтра начнётся новая глава путешествия, но уже за пределами столицы.