Своей компанией по Сербии: Врнячка-Баня, Крагуевац и древние монастыри
Увидеть фрески 12 века, побывать в музее «21 октября» и познакомится с историей и культурой страны
Начало: Белград, 8:00
«Врнячка-Баня — бальнеологический курорт с целебными минеральными источниками»
1 авг в 12:00
8 авг в 12:00
от €729 за всё до 3 чел.
Гастро-винные приключения: Белград, Ниш и Врнячка Баня с дегустациями (только для вас)
Поужинать на винодельне плескавицей и ягнёнком, пройти по следам римских императоров в Сербии
Начало: Белград, 10:00. Возможно другое время встречи по д...
«Мы познакомимся с наследием римских императоров на курорте Врнячка Баня и в городе Ниш»
7 июл в 10:00
10 июл в 10:00
€1350 за человека
Винный тур в Жупу и Врнячка-Баню
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«После обеда с дегустацией вина в погребе (автохтонные сорта «Рскавац» и «Тамьяника») гости размещаются в гостинице лечебно-оздоровительного курорта Врнячка-Баня»
Расписание: ежедневно
€815 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «SPA»
Самые популярные туры этой рубрики в Белграде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белграде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Белграде в июле 2026
Сейчас в Белграде в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 729 до 1350.
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «SPA», цены от €729. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь