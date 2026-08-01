Активная Сербия для компании от 4 человек: треккинг и достопримечательности
Нагуляться на свежем воздухе, покататься на ретропоезде и катере и посетить Город дьявола
Начало: Аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
«Некоторые достопримечательности осмотрим, катаясь на ретропоезде и катере, а длинные расстояния преодолеем с комфортом — на микроавтобусе»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
€1790 за человека
Туры на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 1 тур на 2026 год на катере, цены от €1790. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь