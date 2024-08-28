Описание тура

Наш маршрут: 1 день Ранний выезд из Белграда. Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г. Неготин, с остановками для фотографирования пейзажей. Самое известное место ущелья называется «Казан» (котел по-сербски), оно же самая глубокая точка Дуная (90 м) и самое узкое место реки (140 м). Посещение средневековой Голубацкой крепости. Голубацкая Крепость обороняла город со стороны реки и суши, а также контролировала речное судоходство и передвижение вдоль Джердапского ущелья. В настоящее время, через арки-ворота крепости проезжают автомобили. Посещение археологического музея «Лепенски-Вир» в котором показаны наивысшие достижения культуры среднего каменного периода. На месте музея «Лепенски-Вир» проводились раскопки в связи с началом строительства ГЭС Джердап I в 1965 году, которые привели к открытию стоянки мезолитических охотников, датированной VI тысячелетием до н. э. Посещение Райацких пимниц, городка уникальных винных домишек и древнего кладбища в поселке Райац, на востоке Сербии, недалеко от границы с Болгарией. Неготинский край славится как винодельческий регион еще со времен римской империи. Особую известность эта местность приобрела благодаря своим винным домикам «пивницам», которые находились в виноградчарских посёлках сезонного типа – местные винодельники перебиралась в «пимницы» (местное название пивниц) только для изготовления вина, в сезон сбора урожая. Пимницы строили из камня и дерева с основой в форме прямоугольника и стенами толщиной 60 цм, погреба для хранения вина вкапывали в землю до глубины 1 м, для поддержания равномерной температуры, а на верхнем этаже находилось помещение для проживания винодельников во время сбора. Обед с виной дегустацией в Райцких пимницах – бургундское красное вино, «Гаме», кабарне-совиньон, шардоне, итальянский ризлинг (факультативно). Размещение в из гостиниц в Неготине. Свободное время и ночевка в гостинице. 2 день Завтрак в гостинице. Посещение римского дворца Ромулиана (Всемирное наследие ЮНЕСКО), наиболее сохранившегося экземпляра римской дворцовой архитектуры периода второй тетрархии – рубеж III и IV вв. н. э. Посещение Краеведческого музея в г. Зайечар. Остановка на обед в ресторане национальной кухни (факультативно). Посещение средневекового монастыря Манасия. Манасия (Ресава) окруженная мощными стенами с 11 башнями – один из последних памятников сербской средневековой архитектуры. Манасия была воздвигнута в 1418 г. деспотом Стефаном Лазаревичем, сыном князя Стефана Лазара. По замыслу деспота Стефана, внешний вид монастыря должен был быть достойным наследием монастыря Раваница, который основал его отец. В состав монастырского комплекса Манасии входят церковь Святой Троицы, старая трапезная «Ресавской школы» – бывшая мастерская по переписыванию и переводу книг с библиотекой, и здание с монашескими кельями. Церковь Св. Троицы — один из шедевров моравской зодческой школы, где можно увидеть уцелевший пол в виде мозаики (редкость сербской средневековой архитектуры). Возвращение в Белград.