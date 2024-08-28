На нашей двухдневной экскурсии вас ждет поездка по извилистому Джердапскому ущелью, к Райацких пимницам, городка уникальных винных домишек.
Также вас ждет посещение средневекового монастыря Манасия, римского дворца Ромулиана и многое другое.
Также вас ждет посещение средневекового монастыря Манасия, римского дворца Ромулиана и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Наш маршрут: 1 день Ранний выезд из Белграда. Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г. Неготин, с остановками для фотографирования пейзажей. Самое известное место ущелья называется «Казан» (котел по-сербски), оно же самая глубокая точка Дуная (90 м) и самое узкое место реки (140 м). Посещение средневековой Голубацкой крепости. Голубацкая Крепость обороняла город со стороны реки и суши, а также контролировала речное судоходство и передвижение вдоль Джердапского ущелья. В настоящее время, через арки-ворота крепости проезжают автомобили. Посещение археологического музея «Лепенски-Вир» в котором показаны наивысшие достижения культуры среднего каменного периода. На месте музея «Лепенски-Вир» проводились раскопки в связи с началом строительства ГЭС Джердап I в 1965 году, которые привели к открытию стоянки мезолитических охотников, датированной VI тысячелетием до н. э. Посещение Райацких пимниц, городка уникальных винных домишек и древнего кладбища в поселке Райац, на востоке Сербии, недалеко от границы с Болгарией. Неготинский край славится как винодельческий регион еще со времен римской империи. Особую известность эта местность приобрела благодаря своим винным домикам «пивницам», которые находились в виноградчарских посёлках сезонного типа – местные винодельники перебиралась в «пимницы» (местное название пивниц) только для изготовления вина, в сезон сбора урожая. Пимницы строили из камня и дерева с основой в форме прямоугольника и стенами толщиной 60 цм, погреба для хранения вина вкапывали в землю до глубины 1 м, для поддержания равномерной температуры, а на верхнем этаже находилось помещение для проживания винодельников во время сбора. Обед с виной дегустацией в Райцких пимницах – бургундское красное вино, «Гаме», кабарне-совиньон, шардоне, итальянский ризлинг (факультативно). Размещение в из гостиниц в Неготине. Свободное время и ночевка в гостинице. 2 день Завтрак в гостинице. Посещение римского дворца Ромулиана (Всемирное наследие ЮНЕСКО), наиболее сохранившегося экземпляра римской дворцовой архитектуры периода второй тетрархии – рубеж III и IV вв. н. э. Посещение Краеведческого музея в г. Зайечар. Остановка на обед в ресторане национальной кухни (факультативно). Посещение средневекового монастыря Манасия. Манасия (Ресава) окруженная мощными стенами с 11 башнями – один из последних памятников сербской средневековой архитектуры. Манасия была воздвигнута в 1418 г. деспотом Стефаном Лазаревичем, сыном князя Стефана Лазара. По замыслу деспота Стефана, внешний вид монастыря должен был быть достойным наследием монастыря Раваница, который основал его отец. В состав монастырского комплекса Манасии входят церковь Святой Троицы, старая трапезная «Ресавской школы» – бывшая мастерская по переписыванию и переводу книг с библиотекой, и здание с монашескими кельями. Церковь Св. Троицы — один из шедевров моравской зодческой школы, где можно увидеть уцелевший пол в виде мозаики (редкость сербской средневековой архитектуры). Возвращение в Белград.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джердапское ущелье Дуная
- Голубацкая крепость
- Археологический музей «Лепенски-Вир»
- Райацки пимницы, городок уникальных винных домишек
- Римский дворец Ромулиана
- Краеведческий музей в г. Зайечар
- Монастырь Манасия
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Обед/дегустация
- Личные расходы
- Размещение в отеле
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Белграда
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