Что вас ожидает

Вы увидите:

дворец архитектора Ференца Райхла и статую первого ренессансного правителя Восточной Европы.

улицу Корзо, которая ведёт к величайшему техническому достижению 19 века.

три центральных площади Суботицы, у каждой из которых своё лицо.

величественную ратушу и фонтан 21 века.

францисканский монастырь и памятник индийскому гуру.

собор Святой Терезы Авильской и герб города.

бюст Александра Лифки — основателя стартапа начала 20 века.

одну из самых красивых синагог в Европе, которая когда-то заняла 2-е место на архитектурном конкурсе.

дом с птицами, банк со сфинксами и многое другое.

И узнаете:

сколько официальных языков в Воеводине и как они уживаются в одном регионе.

как близость венгерской границы повлияла на Суботицу.

почему считается, что история современных Олимпийских игр началась в Паличе.

чем уникальна местная ратуша.