Суботица совсем не похожа на другие города Сербии.
Здесь венгерский модерн соседствует с австро-венгерским наследием, а на улицах чувствуется влияние сразу нескольких культур.
Мы прогуляемся по самым красивым уголкам города, увидим его главные архитектурные жемчужины и разберёмся, как пограничное положение Суботицы определило её историю и неповторимый облик.
Здесь венгерский модерн соседствует с австро-венгерским наследием, а на улицах чувствуется влияние сразу нескольких культур.
Мы прогуляемся по самым красивым уголкам города, увидим его главные архитектурные жемчужины и разберёмся, как пограничное положение Суботицы определило её историю и неповторимый облик.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
дворец архитектора Ференца Райхла и статую первого ренессансного правителя Восточной Европы.
улицу Корзо, которая ведёт к величайшему техническому достижению 19 века.
три центральных площади Суботицы, у каждой из которых своё лицо.
величественную ратушу и фонтан 21 века.
францисканский монастырь и памятник индийскому гуру.
собор Святой Терезы Авильской и герб города.
бюст Александра Лифки — основателя стартапа начала 20 века.
одну из самых красивых синагог в Европе, которая когда-то заняла 2-е место на архитектурном конкурсе.
дом с птицами, банк со сфинксами и многое другое.
И узнаете:
сколько официальных языков в Воеводине и как они уживаются в одном регионе.
как близость венгерской границы повлияла на Суботицу.
почему считается, что история современных Олимпийских игр началась в Паличе.
чем уникальна местная ратуша.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Ференца Райхла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Суботице
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
По образованию я музеевед, есть диплом и аттестация профессионального гида. В этой замечательной профессии уже более 20 лет. Жила и работала в Санкт-Петербурге, сейчас живу в Сербии, в прекрасном городе Суботица. Готова делиться своими знаниями и эмоциями, чтобы вы прониклись невероятной атмосферой очаровательных городов северной Сербии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Маршрут небольшой и комфортный. Шли только по улице, в здания не заходили. Очень много деталей рассмотрели в знакомых зданиях, многому удивились и улыбнулись. Вроде бы экскурсия обзорная, и центр города
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