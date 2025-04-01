Экскурсии выходного дня в Суботице

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Суботице на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Суботица сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Суботица сквозь столетия
Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
12 апр в 09:30
13 апр в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Насладиться венгерским модерном и освоить архитектурный анализ
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
10 апр в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии
Начало: В парке Ференца Райхла
12 апр в 11:30
13 апр в 11:30
€100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2025
    Знакомьтесь, Суботица
    Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий! Наша поездка была организована
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    благодаря замечательной команде гидов, которая предложила идеальное решение-совместить обе экскурсии и организовать удобный трансфер. Начали мы в Нови Саде, куда легко добрались на скоростном поезде. Встретила нас Елена, наш замечательный гид, которая затем организовала удобный трансфер на своей машине до Суботицы. Это была больше не экскурсия, а неспешная прогулка по городам, наполненная историческими открытиями. Мы знакомились и любовались удивительной архитектурой этих двух жемчужин Сербии. Был и чудесный перерыв на обед, где мы попробовали вкуснейшие национальные блюда. Настоящим сюрпризом для нас стало знакомство с артефактом — старинным загранпаспортом сербской женщины, жившей в начале прошлого века. Неожиданно и приятно удивила дата её рождения — 24 марта, совпадавшая с моим днем рождения! Этот знак из прошлого был особенно значимым, учитывая, что мы были на экскурсии 23 марта. Елена проявила невероятное внимание и не забыла о моём грядущем дне рождения, поздравив меня на следующий день, сделав эту экскурсию еще более особенной и приятной! Мы очень благодарны Елене и всему коллективу гидов за такую теплую и уникальную экскурсию. Это было настоящее открытие, наполненное историей и личными переживаниями. Рекомендуем! 🎉

    Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий!Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий!Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий!Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий!Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий!Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий!
  • М
    Мария
    18 марта 2025
    Знакомьтесь, Суботица
    Экскурсия по Суботице была потрясающая! Было интересно, познавательно и не скучно. Елена рассказала много интересных фактов о городе и заставила посмотреть на архитектуру с новом стороны. Спасибо большое за эту прогулку!
  • А
    Андрей
    7 марта 2025
    Знакомьтесь, Суботица
    Отличная экскурсия, Елена интересно рассказывала о городе и его архитектуре, увидели много красивых мест, так же я получил много полезных советов чем можно заняться в Суботице и соседнем Паличе

Ответы на вопросы от путешественников по Суботице в категории «На выходные»

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  3. Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Сколько стоит экскурсия по Суботице в апреле 2025
Сейчас в Суботице в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Суботице (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 9 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь