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благодаря замечательной команде гидов, которая предложила идеальное решение-совместить обе экскурсии и организовать удобный трансфер. Начали мы в Нови Саде, куда легко добрались на скоростном поезде. Встретила нас Елена, наш замечательный гид, которая затем организовала удобный трансфер на своей машине до Суботицы. Это была больше не экскурсия, а неспешная прогулка по городам, наполненная историческими открытиями. Мы знакомились и любовались удивительной архитектурой этих двух жемчужин Сербии. Был и чудесный перерыв на обед, где мы попробовали вкуснейшие национальные блюда. Настоящим сюрпризом для нас стало знакомство с артефактом — старинным загранпаспортом сербской женщины, жившей в начале прошлого века. Неожиданно и приятно удивила дата её рождения — 24 марта, совпадавшая с моим днем рождения! Этот знак из прошлого был особенно значимым, учитывая, что мы были на экскурсии 23 марта. Елена проявила невероятное внимание и не забыла о моём грядущем дне рождения, поздравив меня на следующий день, сделав эту экскурсию еще более особенной и приятной! Мы очень благодарны Елене и всему коллективу гидов за такую теплую и уникальную экскурсию. Это было настоящее открытие, наполненное историей и личными переживаниями. Рекомендуем! 🎉