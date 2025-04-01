Индивидуальная
до 10 чел.
Суботица сквозь столетия
Погулять по самому северному городу Сербии и прикоснуться к его невероятной истории
12 апр в 09:30
13 апр в 09:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Суботица
Насладиться венгерским модерном и освоить архитектурный анализ
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
10 апр в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Суботица - разноцветная мозаика на карте Европы
Исследовать центр пересечения разных культур, национальностей, конфессий и гастрономии
Начало: В парке Ференца Райхла
12 апр в 11:30
13 апр в 11:30
€100 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 апреля 2025Мы с большим удовольствием посетили города Суботица и Нови Сад в рамках одной из лучших экскурсий! Наша поездка была организована
- ММария18 марта 2025Экскурсия по Суботице была потрясающая! Было интересно, познавательно и не скучно. Елена рассказала много интересных фактов о городе и заставила посмотреть на архитектуру с новом стороны. Спасибо большое за эту прогулку!
- ААндрей7 марта 2025Отличная экскурсия, Елена интересно рассказывала о городе и его архитектуре, увидели много красивых мест, так же я получил много полезных советов чем можно заняться в Суботице и соседнем Паличе
Ответы на вопросы от путешественников по Суботице в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суботице
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Суботице в апреле 2025
Сейчас в Суботице в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Суботице (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 9 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь