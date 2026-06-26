Остров Маэ окружают десятки живописных уголков, до которых удобнее всего добраться по воде.
На частной лодке вы отправитесь к коралловым рифам морского парка Святой Анны, поплаваете с маской среди тропических рыб, отдохнёте на белоснежных пляжах и полюбуетесь пейзажами. Это день для тех, кто хочет увидеть Сейшелы во всеё красоте и насладиться океаном без спешки.
На частной лодке вы отправитесь к коралловым рифам морского парка Святой Анны, поплаваете с маской среди тропических рыб, отдохнёте на белоснежных пляжах и полюбуетесь пейзажами. Это день для тех, кто хочет увидеть Сейшелы во всеё красоте и насладиться океаном без спешки.
Описание экскурсии
- После короткого инструктажа по технике безопасности мы отправимся в морской парк Sainte Anne — одно из самых красивых мест для морских прогулок и снорклинга на Сейшелах.
- Первая остановка — один из лучших снорклинг-спотов у коралловых рифов. Здесь вас ждут прозрачная бирюзовая вода, яркие тропические рыбы, живые кораллы и удивительный подводный мир Индийского океана. Всё необходимое снаряжение для снорклинга уже включено в стоимость.
- Затем лодка отправится ко второй локации для снорклинга, где можно исследовать ещё более живописные участки рифа и, если повезёт, встретить морских черепах, скатов и других обитателей океана.
- После активной части путешествия вас ждёт остановка у островов Enchanted Island и Long Island. Это идеальное место для отдыха, красивых фотографий и прогулок по белоснежному песчаному берегу. Здесь можно расслабиться, насладиться тишиной, океаном и атмосферой настоящих Сейшел.
- На борту вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поможет сохранить лучшие моменты путешествия: подводные кадры, фотографии на фоне яхты, снимки на пляже и живые эмоции этого дня.
- За дополнительную плату программу можно дополнить барбекю с блюдами сейшельской кухни на частном пляже.
Организационные детали
- Можем организовать поездку для группы 3-5 человек — доплата $100.
- Включено в стоимость: аренда частной лодки с капитаном, услуги профессионального фотографа на 1 час, снаряжение для снорклинга, вода и соки, входные билеты в морской парк.
- Возможно за доплату: трансфер от отеля до места сбора и обратно, расширенная программа на весь день с барбекю на пляже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Маэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Маэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.
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