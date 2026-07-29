Если вы впервые на Маэ — мы покажем главные красоты за полдня. Вы познакомитесь с историей и природой острова. Рассмотрите колониальные постройки Виктории, узнаете о жизни сейшельских креолов и их чайных традициях. И, конечно, посетите самые впечатляющие локации, чтобы полюбоваться видами и сделать яркие кадры. Сопроводит вас англоязычный гид.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €271 за экскурсию

Описание экскурсии

Виктория — одна из самых маленьких столиц мира и единственный город архипелага. Вы пройдёте по улицам, рассмотрите архитектуру и почувствуете атмосферу островной жизни.

Чайная фабрика на плантации. Вы узнаете, как выращивают и делают сейшельский чай и попробуете ароматный напиток.

Водопад Созье — тихое место среди тропической зелени, где вы полюбуетесь природой Маэ.

Смотровые площадки с видами на океан, горы и леса — здесь получаются фантастические фотографии.

Пляжи с белым песком и прозрачной водой — те самые открыточные пейзажи Сейшел.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Toyota

Входные билеты оплачиваются отдельно

Маршрут гибкий — из предложенных локаций можно оставить только интересные вам

За доплату можно продлить экскурсию до 7 часов и пригласить русскоговорящего гида

С вами будет англоговорящий гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы