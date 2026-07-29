Если вы впервые на Маэ — мы покажем главные красоты за полдня. Вы познакомитесь с историей и природой острова.
Рассмотрите колониальные постройки Виктории, узнаете о жизни сейшельских креолов и их чайных традициях. И, конечно, посетите самые впечатляющие локации, чтобы полюбоваться видами и сделать яркие кадры. Сопроводит вас англоязычный гид.
Рассмотрите колониальные постройки Виктории, узнаете о жизни сейшельских креолов и их чайных традициях. И, конечно, посетите самые впечатляющие локации, чтобы полюбоваться видами и сделать яркие кадры. Сопроводит вас англоязычный гид.
Описание экскурсии
Виктория — одна из самых маленьких столиц мира и единственный город архипелага. Вы пройдёте по улицам, рассмотрите архитектуру и почувствуете атмосферу островной жизни.
Чайная фабрика на плантации. Вы узнаете, как выращивают и делают сейшельский чай и попробуете ароматный напиток.
Водопад Созье — тихое место среди тропической зелени, где вы полюбуетесь природой Маэ.
Смотровые площадки с видами на океан, горы и леса — здесь получаются фантастические фотографии.
Пляжи с белым песком и прозрачной водой — те самые открыточные пейзажи Сейшел.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota
- Входные билеты оплачиваются отдельно
- Маршрут гибкий — из предложенных локаций можно оставить только интересные вам
- За доплату можно продлить экскурсию до 7 часов и пригласить русскоговорящего гида
- С вами будет англоговорящий гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Смотровая Mission Lodge — ~€7
- Чайная фабрика — ~€2-3
- Водопад Созье — ~€3-4
- Продление экскурсии — €95
- Услуги русскоговорящего гида — от €250
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Маэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 210 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Прекрасно провели время, познакомились с островом, Оксана нам дала очень много разной информации, если она попадётся вам у качеств гида, задавай вопросы, очень интересно слушать 🔥 💪. Удивили тропики, растения, ну и местные жители, они уставшие априори 😁, просто они не любят работать 🤷♀️
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К
рекомендую сразу брать продление до 7 часов. Организация - была на уровне) Эдуард, Дашенька спасибо за ваш труд, всё было четко начиная с момента бронирования и заканчивая самой поездкой, всегда
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И
Был с младшими, поэтому все варианты на 8~10 часов которые попадались отпадали, не утерпели бы. Наткнулся на эту программу 3,5~4 часа при этом помаксимуму и предоставлялся выбор!!!!. Организация отличная, сразу связались и выслали всю необходимую информацию. Кординаторы шустрые девчонки анна и анни-са, всегда были на связи и оперативно отвечали, чувствовалась забота и внимательное отношение 🤲
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