За несколько часов вы познакомитесь с настоящими Сейшелами.
Узнаете о местной культуре и традициях, попробуете знаменитый сейшельский ром и прогуляетесь по одной из самых живописных исторических плантаций острова.
Узнаете о местной культуре и традициях, попробуете знаменитый сейшельский ром и прогуляетесь по одной из самых живописных исторических плантаций острова.
Описание экскурсии
Деревня ремесленников. Вы познакомитесь с колониальной архитектурой, увидите традиционные дома и узнаете, как менялась жизнь на островах.
Производство рома Takamaka. Выясните, как создают самый известный ром Сейшел, увидите процесс его производства и продегустируете несколько видов.
Королевский сад специй. Прогуляетесь по тропической плантации, посмотрите на гигантских черепах и знаменитый кокос коко-де-Мер.
Вы узнаете:
- как развивались Сейшельские острова
- чем сегодня живут местные
- почему ром Takamaka считается символом Сейшел
- почему кокос коко-де-мер известен во всём мире
Организационные детали
- Если нужно детское автокресло, сообщите, пожалуйста, заранее
- Дополнительные расходы: обед и билеты в королевский сад специй — 175 рупий (около €1,6) за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глафира — ваша команда гидов в Маэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 948 туристов
Представляю команду гидов на Сейшельских островах и занимаюсь организацией экскурсий для наших гостей. Наши гиды живут и работают на Сейшелах уже много лет, поэтому знают не только историю, культуру и достопримечательности
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