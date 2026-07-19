За несколько часов вы познакомитесь с настоящими Сейшелами. Узнаете о местной культуре и традициях, попробуете знаменитый сейшельский ром и прогуляетесь по одной из самых живописных исторических плантаций острова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €200 за экскурсию

Описание экскурсии

Деревня ремесленников. Вы познакомитесь с колониальной архитектурой, увидите традиционные дома и узнаете, как менялась жизнь на островах.

Производство рома Takamaka. Выясните, как создают самый известный ром Сейшел, увидите процесс его производства и продегустируете несколько видов.

Королевский сад специй. Прогуляетесь по тропической плантации, посмотрите на гигантских черепах и знаменитый кокос коко-де-Мер.

Вы узнаете:

как развивались Сейшельские острова

чем сегодня живут местные

почему ром Takamaka считается символом Сейшел

почему кокос коко-де-мер известен во всём мире

Организационные детали