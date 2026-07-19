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Сейшельский колорит за 4 часа

Гигантские черепахи, ром и коко-де-мер
За несколько часов вы познакомитесь с настоящими Сейшелами.

Узнаете о местной культуре и традициях, попробуете знаменитый сейшельский ром и прогуляетесь по одной из самых живописных исторических плантаций острова.
Сейшельский колорит за 4 часа
Сейшельский колорит за 4 часа
Сейшельский колорит за 4 часа

Описание экскурсии

Деревня ремесленников. Вы познакомитесь с колониальной архитектурой, увидите традиционные дома и узнаете, как менялась жизнь на островах.

Производство рома Takamaka. Выясните, как создают самый известный ром Сейшел, увидите процесс его производства и продегустируете несколько видов.

Королевский сад специй. Прогуляетесь по тропической плантации, посмотрите на гигантских черепах и знаменитый кокос коко-де-Мер.

Вы узнаете:

  • как развивались Сейшельские острова
  • чем сегодня живут местные
  • почему ром Takamaka считается символом Сейшел
  • почему кокос коко-де-мер известен во всём мире

Организационные детали

  • Если нужно детское автокресло, сообщите, пожалуйста, заранее
  • Дополнительные расходы: обед и билеты в королевский сад специй — 175 рупий (около €1,6) за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глафира
Глафира — ваша команда гидов в Маэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 948 туристов
Представляю команду гидов на Сейшельских островах и занимаюсь организацией экскурсий для наших гостей. Наши гиды живут и работают на Сейшелах уже много лет, поэтому знают не только историю, культуру и достопримечательности
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островов, но и особенности местной жизни, традиции и повседневный быт. Мы стараемся показать Сейшелы такими, какими их видят местные жители, и помочь гостям открыть не только известные места, но и уникальную атмосферу островов. Наша цель — сделать каждую экскурсию комфортной, познавательной и запоминающейся, чтобы воспоминания о Сейшелах остались с вами надолго.

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