Экскурсии выходного дня в Бентоте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бентоте на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
🚗 На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия в Бентоте: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Насладитесь 12-часовым приключением: сафари в парке Удавалаве, форт Галле и шахты с лунным камнем. Откройте удивительный мир Шри-Ланки
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
🚗 На машине
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Откройте для себя высокогорье Шри-Ланки! Побывайте в Канди, Элле и Нувара Элии, посетите слоновий питомник и чайные плантации
11 июля в 05:00
12 июля в 05:00
от $673 за всё до 2 чел.
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
🚗 На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальный мастер-класс в Бентоте: приключение и кулинария
Откройте для себя древние чудеса Шри-Ланки: Сигирия, Миннерия и Дамбулла. Уникальный опыт с сафари, кулинарными мастер-классами и аюрведическим массажем
Завтра в 07:00
11 июля в 07:00
от $999 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    3 апреля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
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    понимает наш юмор, что не могло не радовать лично меня в данной поездке. На каждой локации было время отдохнуть, пообщаться, сделать фотографии. Организатору и гиду огромная благодарность!

    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является
  • Д
    Дарья
    9 марта 2023
    Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
    Экскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точками осмотра. К организатору экскурсии
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    вопросов нет, скорее это к расположению нашего отеля) Все вопросы решались быстро, гиду большое спасибо. Единственное хотелось бы подольше погулять по Галле, но туда лучше приезжать на целый день)

    Экскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точкамиЭкскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точкамиЭкскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точками
  • А
    Алексей
    20 февраля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
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    полностью отработал программу и гонорар-молодец. Водитель исполнительный и очень профессиональный. Есть дна момента: 1. от чайной плантации ожидали гораздо большего, мы ехали до неё практически сутки с ночевкой, ожидали более глубокое и яркое погружение в процесс сбора и переработки с фотосессиями и аутентичностью. К сожалению весь экскурс прошел за 20-30 минут-экскурсию проводил фабричный экскурсовод в реалии это был шоп экскурс. 2. конечно достаточно изнурительное передвижение по локальным дорогам, но с этим ничего не поделаешь.

Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «На выходные»

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  2. Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
  3. Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Сколько стоит экскурсия по Бентоте в июле 2024
Сейчас в Бентоте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 999. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Бентоте (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 5 ⭐ отзывов, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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