1 чел.
По популярности
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия в Бентоте: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Насладитесь 12-часовым приключением: сафари в парке Удавалаве, форт Галле и шахты с лунным камнем. Откройте удивительный мир Шри-Ланки
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Откройте для себя высокогорье Шри-Ланки! Побывайте в Канди, Элле и Нувара Элии, посетите слоновий питомник и чайные плантации
11 июля в 05:00
12 июля в 05:00
от $673 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальный мастер-класс в Бентоте: приключение и кулинария
Откройте для себя древние чудеса Шри-Ланки: Сигирия, Миннерия и Дамбулла. Уникальный опыт с сафари, кулинарными мастер-классами и аюрведическим массажем
Завтра в 07:00
11 июля в 07:00
от $999 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр3 апреля 2023Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
- ДДарья9 марта 2023Экскурсия в целом очень понравилась, но наверное немного утомила дорога - слишком большие перегоны между точками осмотра. К организатору экскурсии
- ААлексей20 февраля 2023Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бентоте в июле 2024
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