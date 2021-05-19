Полезная информация о Бентоте

Что нужно знать о Бентоте: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Бентоте
03:1254
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаБентота
По-английскиBentota
Население города37 000 чел.
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота8 м. от уровня моря

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Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
260
за чел.
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах

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