Полезная информация о Бентоте
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Местное время в Бентоте
03:1254
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Бентота
|По-английски
|Bentota
|Население города
|37 000 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Бентота на карте
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