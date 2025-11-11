Групповая
до 18 чел.
Путешествие в Эллу. Групповая экскурсия
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 03:00
11 ноя в 03:00
13 ноя в 03:00
$175 за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Галле в Эллу: к водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Прокатиться на поезде, увидеть девятиарочный мост, насладиться красотой гор и покормить слонов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
10 ноя в 03:00
11 ноя в 03:00
$79 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$135 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Галле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Галле в ноябре 2025
Сейчас в Галле в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 175.
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на автобусе, цены от $79. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь