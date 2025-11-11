Найдено 3 экскурсии в категории « На автобусе » в Галле на русском языке, цены от $79. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая до 18 чел. Путешествие в Эллу. Групповая экскурсия К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и субботу в 03:00 $175 за человека На автобусе На поезде 13 часов Групповая до 18 чел. Из Галле в Эллу: к водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям Прокатиться на поезде, увидеть девятиарочный мост, насладиться красотой гор и покормить слонов Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 03:00 $79 за человека На автобусе Джиппинг 3 часа Мини-группа до 6 чел. Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 $135 за человека Другие экскурсии Галле

Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «На автобусе»

Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на автобусе, цены от $79. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь