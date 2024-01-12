скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие по Галле
Отправляемся в Эллу, чтобы увидеть девятиарочный мост, водопад Равана и чайные плантации. Путешествие на поезде и прогулки по живописным тропам ждут вас
Начало: У вашего отеля
8 дек в 06:00
9 дек в 06:00
474$427 за всё до 2 чел.
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Посетите старейшую чайную фабрику, узнайте о морских черепахах и прогуляйтесь по историческому форту Галле. Включены услуги гида, водителя и трансфер
8 дек в 08:00
9 дек в 08:00
369$333 за всё до 2 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
Индивидуальная экскурсия по Галле: насладитесь уникальными приключениями и яркими впечатлениями
8 дек в 05:30
9 дек в 05:30
707$637 за всё до 2 чел.
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- ИИлона12 января 2024Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной,
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Скидки»
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