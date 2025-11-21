Это будет насыщенный опыт, который обычно собирают по крупицам из нескольких поездок. Мы объединили сафари с ключевыми локациями, чтобы вы получили максимум впечатлений и сэкономили время. Вы увидите забавных и грозных животных, полюбуетесь девятиарочным мостом, узнаете древние легенды водопада Равана и Малого пика Адама и, конечно, прокатитесь на колоритном поезде.

Описание экскурсии

2:00–4:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от вашего местоположения

6:00 — сафари в национальном заповеднике Яла. Вы прокатитесь на открытом джипе по живописным местам в поисках экзотических животных. Увидите слонов, оленей, кабанов, обезьян, птиц и крокодилов, возможно, даже леопардов и медведей

9:30 — завтрак в Яла

12:15 — водопад Равана. 25-метровый каскад и встреча с дружелюбными обезьянами, которых можно покормить фруктами

13:00 — девятиарочный мост. Шедевр инженерной мысли скрыт в глубине буйных джунглей. Чтобы ощутить масштаб сооружения, вы подъедете к нему на тук-туке

14:00 — обед в Элла

15:15 — поездка на поезде. И те самые кадры, ради которых едут на Шри-Ланку! Гид поможет запечатлеть эти моменты

16:00 — Малый пик Адама и чайные плантации. С вершины откроется, пожалуй, лучший вид на знаменитые изумрудные склоны

20:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали