Город Элла и сафари на джипах в парке Яла - из Галле
Дикая природа, атмосферный мост и тот самый поезд
Это будет насыщенный опыт, который обычно собирают по крупицам из нескольких поездок.
Мы объединили сафари с ключевыми локациями, чтобы вы получили максимум впечатлений и сэкономили время.
Вы увидите забавных и грозных животных, полюбуетесь девятиарочным мостом, узнаете древние легенды водопада Равана и Малого пика Адама и, конечно, прокатитесь на колоритном поезде.
Описание экскурсии
2:00–4:00 — выезд из отеля. Точное время зависит от вашего местоположения 6:00 — сафари в национальном заповеднике Яла. Вы прокатитесь на открытом джипе по живописным местам в поисках экзотических животных. Увидите слонов, оленей, кабанов, обезьян, птиц и крокодилов, возможно, даже леопардов и медведей
9:30 — завтрак в Яла
12:15 — водопад Равана. 25-метровый каскад и встреча с дружелюбными обезьянами, которых можно покормить фруктами 13:00 — девятиарочный мост. Шедевр инженерной мысли скрыт в глубине буйных джунглей. Чтобы ощутить масштаб сооружения, вы подъедете к нему на тук-туке
14:00 — обед в Элла
15:15 — поездка на поезде. И те самые кадры, ради которых едут на Шри-Ланку! Гид поможет запечатлеть эти моменты 16:00 — Малый пик Адама и чайные плантации. С вершины откроется, пожалуй, лучший вид на знаменитые изумрудные склоны 20:00–21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Фото трансфера присылаем вместе с деталями экскурсии
Дополнительно (по желанию) оплачиваются сувениры, чай, питание
Выезд возможен из Ахунгалы, Бентоты, Хиккадувы, Унаватуны, Ахангамы, Велигамы, Мириссы и других городов. Детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$145
Дети 8-12 лет
$75
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Галле
Мы работаем с 2022 года. За это время превратили более чем 2500 экскурсий в незабываемые впечатления для наших гостей! Мы собрали сильную команду гидов, чтобы предложить вам безупречные групповые и индивидуальные экскурсии и туры.