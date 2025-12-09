Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$212 за человека
Водная прогулка
Увлекательная морская рыбалка в Хиккадуве на полдня
Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку у берегов Шри-Ланки. Поймайте барракуду, тунца или окуня с профессиональным гидом и насладитесь океаном
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
$825 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$195 за человека
