1 чел. По популярности На автобусе 10 часов 4 отзыва Мини-группа до 10 чел. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $212 за человека На лодке 5 часов Водная прогулка Увлекательная морская рыбалка в Хиккадуве на полдня Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку у берегов Шри-Ланки. Поймайте барракуду, тунца или окуня с профессиональным гидом и насладитесь океаном $825 за всё до 4 чел. На машине 5 часов Водная прогулка Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы» Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 08:00 $195 за человека Другие экскурсии Хиккадувы

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова Морская рыбалка на Шри-Ланке Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы» В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в декабре 2025 Сейчас в Хиккадуве в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 825. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5

