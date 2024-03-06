1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
$342 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Отправиться в центр острова и увидеть все его самые интересные места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
11 июня в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
За 1 день увидеть природные и рукотворные достопримечательности живописного курорта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $315 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
$543 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €840 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Центральное нагорье Шри-Ланки
Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
€730 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €650 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Покататься на лодке, порыбачить и насладиться великолепными пейзажами
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€770 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Один день в Канди
Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €268 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 марта 2024Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
- ТТатьяна27 февраля 2024Были на экскурсии 20 февраля. В целом экскурсия понравилась, были мелкие недочеты, но сначала плюсы. У нас был гид Вирадж, достаточно
- ААндрей12 января 2024Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
- ККсения1 декабря 2023Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
- ММарина25 марта 2023Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
- ООльга20 марта 2023Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
- ККсения3 февраля 2023Программа экскурсии очень понравилась. Единственное я вам настоятельно рекомендую скорректировать описание экскурсии. У вас написано, что это легкий трекинг, который
- ННаталья30 марта 2022Все было супер!
- ААнастасия4 января 2022Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 268 до 840. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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