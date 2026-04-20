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чайную фабрику.

Маршрут получился таким:

Выезд в 4 утра Через 2 часа пересадка на открытый джмп. Здесь важно взять с собой плед, куртку, короче что-то теплое. Потому что минут 15 будете ехать со скоростью 60 в открытом джипе в утреннем тумане и влажности. Пробирает до костей🙃 Сам парк и его обитатели точно зайдут детишкам и кто впервые в тропиках.

Если вы уже были в Тае, Бали и тд, то будет скучновато. Тем более что вокруг не джунгли, а такая «средняя полоса России» с тушками крокодилов и слониками в кустах😀 Ну, или чтоб поставить точку на карте мира)

Чайная фабрика - красиво и интересно. Это как на винном шале, только про чай😀 Лунные камни -не зашли. . Коротко и дорого.

Бонус - аюрведичесаая ферма. Из интересного- рассказ про свойства растений на хорошем русском с медицинской терминологией. Важно! Если будете покупать средства с сандалом - сначала изучите все про натуральный и искусственный Сандал.

Кажется, мы купили первый (потому что натуральный в таком литраже стОит космос)

Об организации: здесь работа команды на 100%! Качество, комфорт в машине, интересная беседа и много интересной информации о стране! Годак Ступий🙏🏻🙏🏻🙏🏻