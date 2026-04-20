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Экскурсии в Хиккадуве

Найдено 17 экскурсий в Хиккадуве на русском языке, цены от $174. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Групповое путешествие в Эллу и окрестности
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Групповое путешествие в Эллу и окрестности
Элла - знаменитый горный курорт Шри-Ланки. В этом путешествии вы увидите Девятиарочный мост, чайные плантации, пещерный храм и покормите слонят и обезьян
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$190 за человека
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
На машине
На поезде
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Путешествие в Хиккадуве подарит вам незабываемые впечатления: водопады, мосты и слоны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:30
10 авг в 03:30
от $480 за всё до 2 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
На автобусе
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$212 за человека
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
10 авг в 08:00
11 авг в 05:00
от $500 за всё до 2 чел.
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 08:00
$369 за человека
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от $470 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Путешествие в горы Шри-Ланки: треккинг на Малый пик Адама, купание в водопаде Равана и фото на Девятиарочном мосту. Уникальные пейзажи и легенды ждут вас
10 авг в 08:00
11 авг в 05:00
от $350 за всё до 2 чел.
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Горная Элла: поездка в формате «всё включено»
Насладитесь чайными плантациями, водопадами и пещерным храмом в Элле. Включены обед, трансфер и услуги гида. Откройте для себя уникальные пейзажи Шри-Ланки
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $315 за человека
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Пешая
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $350 за человека
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Поднимитесь на Пик Адама и насладитесь волшебным рассветом. Экскурсия включает осмотр водопада Мохини и прогулку по чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$305 за человека
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
На автобусе
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Погрузитесь в красоту Синхараджи! Водопады, зелёные холмы и редкие бабочки ждут вас. Включены трансфер, бензин и входные билеты. Прогулка начинается в 8 утра
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$174 за человека
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
На машине
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$195 за человека
Нувара-Элия и её живописные окрестности
На автобусе
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$212 за человека
Центральное нагорье Шри-Ланки
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Центральное нагорье Шри-Ланки
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки, посетите водопады, чайные плантации и национальный парк Хортон Плейнс. Незабываемые виды и приключения ждут вас
10 авг в 09:00
11 авг в 05:00
от $870 за всё до 2 чел.
Морская рыбалка на Шри-Ланке
На лодке
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку у берегов Шри-Ланки. Поймайте барракуду, тунца или окуня с профессиональным гидом и насладитесь океаном
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $825 за всё до 4 чел.
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
На машине
Джиппинг
12 часов
Индивидуальная
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Проведите день, наслаждаясь уникальными местами южного побережья Шри-Ланки. Посетите форт Галле, черепашью ферму, речное и джип-сафари
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $697 за человека
Один день в Канди
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Один день в Канди
Проведите незабываемый день в Канди, посетив Храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации. Узнайте историю города и насладитесь природой
Начало: В вашем отеле
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $360 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Алена
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Гид очень дружелюбный, по-русски разговаривает хорошо, рассказывает интересно, историю знает. Поездка долгая, но интересная, поехать однозначно стоит.
Гид очень дружелюбный, по-русски разговаривает хорошо, рассказывает интересно, историю знает. Поездка долгая, но интересная, поехать однозначно стоит.
Гид очень дружелюбный, по-русски разговаривает хорошо, рассказывает интересно, историю знает. Поездка долгая, но интересная, поехать однозначно стоит.
Гид очень дружелюбный, по-русски разговаривает хорошо, рассказывает интересно, историю знает. Поездка долгая, но интересная, поехать однозначно стоит.
Гид очень дружелюбный, по-русски разговаривает хорошо, рассказывает интересно, историю знает. Поездка долгая, но интересная, поехать однозначно стоит.
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Irina
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Всем доброго времени!
Мы выбрали тур по отзывам и возможности замены части маршрута Связались с Чанукаи попросили заменить порт Галле на
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чайную фабрику.
Маршрут получился таким:
Выезд в 4 утра Через 2 часа пересадка на открытый джмп. Здесь важно взять с собой плед, куртку, короче что-то теплое. Потому что минут 15 будете ехать со скоростью 60 в открытом джипе в утреннем тумане и влажности. Пробирает до костей🙃 Сам парк и его обитатели точно зайдут детишкам и кто впервые в тропиках.
Если вы уже были в Тае, Бали и тд, то будет скучновато. Тем более что вокруг не джунгли, а такая «средняя полоса России» с тушками крокодилов и слониками в кустах😀 Ну, или чтоб поставить точку на карте мира)
Чайная фабрика - красиво и интересно. Это как на винном шале, только про чай😀 Лунные камни -не зашли. . Коротко и дорого.
Бонус - аюрведичесаая ферма. Из интересного- рассказ про свойства растений на хорошем русском с медицинской терминологией. Важно! Если будете покупать средства с сандалом - сначала изучите все про натуральный и искусственный Сандал.
Кажется, мы купили первый (потому что натуральный в таком литраже стОит космос)
Об организации: здесь работа команды на 100%! Качество, комфорт в машине, интересная беседа и много интересной информации о стране! Годак Ступий🙏🏻🙏🏻🙏🏻

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А
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Экскурсия насыщенная и интересная. Нам очень понравилось что гид профессионал своего дела, с охотой отвечал на наши вопросы и много интересных фактов рассказывал. Следил за таймингом и четко отслеживал чтобы мы его соблюдали.
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Вероника
Групповое путешествие в Эллу и окрестности
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали, очень удобно был выстроен маршрут, все просьбы выполнили) спасибо большое за это путешествие!!! ❤️
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,+3
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
наше путешествие начиналось в 3:30 утра, ждали нас даже заранее, очень позитивные, везде помогали, подсказывали, рассказывали,
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Владимир
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается, и сделал максимально комфортной экскурсию!
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,+5
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
Очень хорошая экскурсия! Гид Красавчик ответил на все вопросы, внимателен к детям, отлично во всем разбирается,
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Наталья
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Прекрасная экскурсия. Да, в первый момент, идея поехать в отпуске в 4 утра на экскурсию - казалась абсурдной)… но вчитавшись
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несколько раз, мы поняли, что не хотим пропустить ни одну из предложенных локаций. Водопад без толп, арочный мост, поезд, чудесные слонята… мы все хотим увидеть:) нам достался прекрасно образованный гид Джером, который не досаждал нам энциклопедической информацией, но с удовольствием отвечал на все наши вопросы и вопросы нашего ребенка. Все было замечательно, познавательно и очень красиво. Спасибо огромное. Мы уже едем с этой командой на следующую экскурсию👌

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В
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Отлично провели время с семьей в поездке в Эллу! Миша учел все наши пожелания по изменению маршрута, было комфортно, абсолютно
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безопасно и интересно. Нам ни о чем не нужно было беспокоиться, а с детьми это особенно важно. Миша прекрасно говорит по-русски и очень приятный и дружелюбный гид, это здорово потому, что дети сами могли задавать вопросы и что-то уточнять и остались очень довольны поездкой!

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Валерия
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!+2
Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
Более чем довольна экскурсией! Интересный рассказ, комфортный автомобиль с кондиционером. Советую!
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Евгений
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Очень вовлеченный и ответственный организатор. Но, конечно, на Шри-Ланку нужно намного больше времени чем 1 световой день:)
Очень вовлеченный и ответственный организатор. Но, конечно, на Шри-Ланку нужно намного больше времени чем 1 световой день:)
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Галина
Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и отвечал на все наши
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вопросы про Шри-Ланку 😍, чем еще больше влюбил в это место❤️ вообще гид был очень заботлив, ждал нас всегда, если мы тормозили по маршруту, фотографировал в лучших локациях, подобрал время посещения туристических мест (в частности поезда) когда будет поменьше туристов, завез в магазин вкусного чая 👌 Я такого детского восторга и радости от каждой локации давно не испытывала. Всем советую эту экскурсию с данной компанией!!! 👍

Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и+2
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и
Экскурсия нам очень понравилась! Прошла комфортно и время в дороге пролетело незаметно! Гид много рассказывал и
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Всего 26 отзывов в Хиккадуве

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Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве

Самые популярные экскурсии в Хиккадуве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
  1. Групповое путешествие в Эллу и окрестности;
  2. Горный курорт Элла и слоновий питомник Удавалаве;
  3. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова;
  4. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона;
  5. Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия.
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в августе 2026
Сейчас в Хиккадуве можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 174 до 870. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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