Шри-Ланка - идеальное место для рыбалки. Здесь можно поймать крупную рыбу: окуня, тунца, барракуду или каранкса.
Профессиональный гид-рыболов расскажет о популярных видах рыбалки на острове и обеспечит комфорт на протяжении всей
Профессиональный гид-рыболов расскажет о популярных видах рыбалки на острове и обеспечит комфорт на протяжении всей
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Увлекательная рыбалка
- 🌊 Красоты Индийского океана
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🚗 Трансфер включен
- 🛶 Индивидуальная лодка
- 🦺 Спасательные жилеты
Что можно увидеть
- Индийский океан
Описание экскурсии
Увлекательная морская рыбалка на полдня
Прибрежные рифы острова изобилуют планктоном и этим привлекают множество видов рыб: величественных барракуд, юрких попугайчиков, могучих групперов, гигантских тунцов, серебряную испанскую макрель и сладкогубов. За ними мы и отправимся! Профессиональный сопровождающий найдет лучшее место для рыбалки, выдаст снасти — и приключение начнется. По желанию, после рыбалки можно приготовить улов на берегу.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-рыболов
- В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, спасательные жилеты, снасти, индивидуальная лодка
- Мы можем забрать вас из Бентоты, Калутары, Хиккадувы, Унаватуны, Велигамы, Мириссы или Тангалле
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Входит в следующие категории Хиккадувы
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