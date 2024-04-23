Групповые экскурсии Хиккадувы

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Хиккадуве на русском языке, цены от $174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Тот самый цейлонский чай, аюрведический массаж и сокровища Канди за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
Живописный горный курорт, слоновий питомник, чайные плантации и Малый пик Адама
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$190 за человека
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$174 за человека
Нувара-Элия и её живописные окрестности
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$212 за человека
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$195 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину! Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
    читать дальше

    первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном языке (русском). До этого все гиды говорили либо на плохом русском, либо на плохом английском, поэтому каких-то рассказов по ходу экскурсии ждать не приходилось. С Селестиной общаться было очень комфортно, ненапряжно, весело и интересно. Она отлично знает и культуру Шри-Ланки, и информацию обо всех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. Также она прислушивалась к моим пожеланиям и корректировала наш маршрут соответственно, за что ей отдельное спасибо)) Сама экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Особенно впечатлил Королевский ботанический сад. Огромное пространство неимоверной красоты с интересными рассказами и об истории его создания, и о самих растениях, и о людях, которые приложили руку к его развитию! Также не могу не отметить, что в рамках экскурсии есть возможность пообщаться с животными (в частности, слонами и обезьянами) это очень интересный опыт! Также хочу сказать спасибо за то, что мы ездили только по проверенным местам, где основным желанием гидов было рассказать гостям о своем ремесле, а не продать как можно больше товаров (опять же в сравнении с другими экскурсиями это был очень приятный бонус). Огромное спасибо организаторам за чудесное завершение моего отдыха и до новых встреч в других странах)))

  • Л
    Любовь
    21 февраля 2024
    Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов
  • А
    Анастасия
    13 июля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
    читать дальше

    рассказывал интересные истории. Отвёз нас в места, где можно подешевле купить сувениры. Все заранее продумал и нам вообще ни о чем не нужно было беспокоиться. В конце дня была приятная лёгкая усталость. У нас это был самый насыщенный и интересный день на Шри Ланке.

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
    читать дальше

    день празднования Нового года, Дон корректировал маршрут по мере необходимости очень оперативно и незаметно для нас. В итоге мы смогли насладится красотами Шри-Ланки и узнать её историю и обычаи. Большое спасибо)

    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиккадуве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
  2. Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
  3. Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
  4. Нувара-Элия и её живописные окрестности
  5. Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 174 до 212. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Хиккадуве из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Хиккадувы по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки
ХорошоТам