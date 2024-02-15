Хиккадуву считают дайв-столицей Шри-Ланки. Вы исследуете коралловые рифы, встретите морских обитателей и даже найдёте на дне корабль, затонувший около века назад. А ещё, если повезёт, увидите колоритных черепах. Русскоязычный инструктор расскажет о правилах погружения и будет рядом с вами на подводной прогулке.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Don Ваш представитель в Хиккадуве

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

07:30 — Встречаемся в отеле и отправляемся в дайвинг-центр.

08:30 — Прибываем в дайвинг-центр. Вы заполняете документы и проходите инструктаж по технике безопасности. Инструктор расскажет об основах дайвинга, ответит на ваши вопросы и подберёт необходимое снаряжение.

09:30 — Плывём на лодке на мелководье с максимальной глубиной 2 метра. Вы совершите пробное погружение с инструктором.

10:15 — Переезжаем к следующему дайв-сайту. Инструктор ещё раз даст подробные рекомендации перед погружением и напомнит порядок действий. А затем вы отправитесь наслаждаться подводными красотами.

13:00 — Возвращаемся в дайвинг-центр, где вы сможете принять душ. Затем мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер от отеля и обратно, услуги русскоязычного инструктора, аренда снаряжения, два погружения

Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — €15

Программа подойдёт как для опытных дайверов, так и для новичков

Выезды возможны с любой точки Шри-Ланки. В некоторых случаях потребуется доплата за трансфер. До совершения оплаты на сайте свяжитесь со мной для расчёта стоимости.

Для детей — индивидуальные условия. Подробности обсудим в личной переписке.

Погружения с лицензией:

Глубина до 20 метров

Стоимость — €195/чел.

Погружения без лицензии: