Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Групповая экскурсия в Хиккадуве

Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря

Хиккадуву считают дайв-столицей Шри-Ланки.

Вы исследуете коралловые рифы, встретите морских обитателей и даже найдёте на дне корабль, затонувший около века назад. А ещё, если повезёт, увидите колоритных черепах.

Русскоязычный инструктор расскажет о правилах погружения и будет рядом с вами на подводной прогулке.
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€195
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

07:30 — Встречаемся в отеле и отправляемся в дайвинг-центр.

08:30 — Прибываем в дайвинг-центр. Вы заполняете документы и проходите инструктаж по технике безопасности. Инструктор расскажет об основах дайвинга, ответит на ваши вопросы и подберёт необходимое снаряжение.

09:30 — Плывём на лодке на мелководье с максимальной глубиной 2 метра. Вы совершите пробное погружение с инструктором.

10:15 — Переезжаем к следующему дайв-сайту. Инструктор ещё раз даст подробные рекомендации перед погружением и напомнит порядок действий. А затем вы отправитесь наслаждаться подводными красотами.

13:00 — Возвращаемся в дайвинг-центр, где вы сможете принять душ. Затем мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер от отеля и обратно, услуги русскоязычного инструктора, аренда снаряжения, два погружения
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — €15
  • Программа подойдёт как для опытных дайверов, так и для новичков
  • Выезды возможны с любой точки Шри-Ланки. В некоторых случаях потребуется доплата за трансфер. До совершения оплаты на сайте свяжитесь со мной для расчёта стоимости.
  • Для детей — индивидуальные условия. Подробности обсудим в личной переписке.

Погружения с лицензией:

  • Глубина до 20 метров
  • Стоимость — €195/чел.

Погружения без лицензии:

  • Глубина до 10 метров
  • Стоимость: €205/чел.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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