Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Хиккадуву считают дайв-столицей Шри-Ланки.
Вы исследуете коралловые рифы, встретите морских обитателей и даже найдёте на дне корабль, затонувший около века назад. А ещё, если повезёт, увидите колоритных черепах.
Русскоязычный инструктор расскажет о правилах погружения и будет рядом с вами на подводной прогулке.
Вы исследуете коралловые рифы, встретите морских обитателей и даже найдёте на дне корабль, затонувший около века назад. А ещё, если повезёт, увидите колоритных черепах.
Русскоязычный инструктор расскажет о правилах погружения и будет рядом с вами на подводной прогулке.
Ближайшие даты:
15
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€195
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
07:30 — Встречаемся в отеле и отправляемся в дайвинг-центр.
08:30 — Прибываем в дайвинг-центр. Вы заполняете документы и проходите инструктаж по технике безопасности. Инструктор расскажет об основах дайвинга, ответит на ваши вопросы и подберёт необходимое снаряжение.
09:30 — Плывём на лодке на мелководье с максимальной глубиной 2 метра. Вы совершите пробное погружение с инструктором.
10:15 — Переезжаем к следующему дайв-сайту. Инструктор ещё раз даст подробные рекомендации перед погружением и напомнит порядок действий. А затем вы отправитесь наслаждаться подводными красотами.
13:00 — Возвращаемся в дайвинг-центр, где вы сможете принять душ. Затем мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер от отеля и обратно, услуги русскоязычного инструктора, аренда снаряжения, два погружения
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — €15
- Программа подойдёт как для опытных дайверов, так и для новичков
- Выезды возможны с любой точки Шри-Ланки. В некоторых случаях потребуется доплата за трансфер. До совершения оплаты на сайте свяжитесь со мной для расчёта стоимости.
- Для детей — индивидуальные условия. Подробности обсудим в личной переписке.
Погружения с лицензией:
- Глубина до 20 метров
- Стоимость — €195/чел.
Погружения без лицензии:
- Глубина до 10 метров
- Стоимость: €205/чел.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваша команда гидов в Хиккадуве
Провели экскурсии для 41 туриста
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками. Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!
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