Индивидуальная
11 часов
Элла: путешествие в высокогорную Шри-Ланку
Прокатиться на поезде, подняться на Малый Пик Адама и полюбоваться водопадом Раванна
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южная провинция Шри-Ланки на авто
Колониальный Галле, речное сафари, черепашья ферма, Голубая лагуна и буддийский храм за 1 день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$272 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Побывать на чайных плантациях «Маленькой Англии» и полюбоваться пейзажами ущелий Эллы
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
$635 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий10 мая 2024Ну что ж. Это просто бомба а не маршрут. Но он тяжелый. Нас даже из Канди забрали в 3 ночи,
- ККристина8 мая 2024Спасибо Тану за отличную экскурсию. Не зря слышали столько хороших отзывов об этом гиде. Очень веселый, позитивный и самое главное ответственный. Заранее
- ККсения7 мая 2024Потрясающий гид и отлично организованная экскурсия! Мы отдыхали в мае в несезон, когда на улице очень жарко и влажно. Волновались, что
- ЯЯна7 мая 2024Посчастливилось быть на экскурсии у Тану - очень позитивный и интересный гид. Все прошло легко, весело и интересно!
- ААнастасия3 апреля 2024Очень яркое, насыщенное, крутое путешествие получилось на комфортном минивене с кондиционером и водителем профт! Тану - идеальннйший гид! Прогулка на поезде
- ММария19 февраля 2024Мы с подругой долго выбирали, с кем отправиться в путешествие по Цейлону. Сразу отвергли групповые предложения нашего туроператора и искали
- ЕЕкатерина14 февраля 2024Отличное было путешествие вглубь острова. Везде водопады, чайные плантации, богатая растительность. Место для ночевки было подобрано очень хорошо, с балкона
- ААнастасия29 января 2024У нас сложились достаточно приятные впечатления о данной поездке. Очень понравилась черепашья ферма и пляж с черепахами (как вы поняли,
Ответы на вопросы от путешественников по Калутаре в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Калутаре в июне 2024
Сейчас в Калутаре в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 272 до 635. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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