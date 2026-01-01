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Шри-Ланка: большое путешествие-погружение

Волшебная Шри-Ланка, красочный Цейлон - этот остров манит необыкновенным колоритом и загадочностью
Шри-Ланка: большое путешествие-погружениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка: большое путешествие-погружениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка: большое путешествие-погружениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Волшебная Шри-Ланка, Красочный Цейлон этот остров манит необыкновенным колоритом и загадкой. Чтобы раскрыть ее мы отправимся в Большое путешествие-погружение, где увидим древнюю историю легендарных цивилизаций, буддийские и индуистские величественные храмы, редкие ландшафты и пейзажи божественной красоты, объекты Всемирного наследия Юнеско и самые романтические пляжи, запечатлим слонов, синих китов и морских черепах в дикой природной среде, узнаем как выращивают чай на знаменитых плантациях, прокатимся на поезде над бескрайними джунглями, а еще искупаемся в водопаде, попробуем местную кухню, влюбимся в невероятные закаты, познакомимся с ланкийцами и с их обычаями, а также многое другое

Полное погружение, комфортные условия, заботливая организация, 100% перезагрузка и дружеская атмосфера. Хочешь с нами?

  • Запечатлим слонов, синих китов, морских черепах, варанов, обезьян, экзотических птиц и других животных в естественной для них природной среде
  • Исследуем Золотой пещерный храм в Дамбулле с 153 статуями Будды, а также древнюю средневековую столицу Шри-Ланки Полоннаруву
  • Поднимемся на Сигирию знаменитую львиную скалу - крепость, имеющую мировое культурное, историческое и археологическое значение
  • Прогуляемся по чайным плантациям, зайдем на традиционную чайную фабрику и узнаем до деталей как выращивают самый любимый напиток в мире
  • Остановимся в курортном городке Негомбо неофициальный центр христианства на острове, с огромными богатыми церквями и милой лагуной, где расположены самые большие рыбные рынки на острове
  • Искупаемся в водопадах и пройдемся по изумительным рисовым плантациям
  • Совершим незабываемое восхождение на горы Эллы, откуда открываются самые прекрасные виды на долины высокогорной Шри-Ланки и сделаем фото на эффектном 9-ти арочном мосте посреди джунглей
  • Прокатимся на поезде с открытыми дверями по одной из самых красивых железнодорожных дорог в мире, над живописными ландшафтами и реликтовыми тропическими лесами
  • Зайдем в самые священные буддийские и индуистские храмы, в том числе в главную святыню острова - Храм Зуба Будд
  • Отправимся на место где сэр Липтон наблюдал свои плантации и попивал чашечку чая. Если погода будет нам благоволить то это будем самый восхитительный рассвет в вашей жизни.
  • Попробуем традиционные блюда ланкийской кухни и научимся готовить некоторые из них своими руками, а также укрепим иммунитет и восстановим витаминный баланс свежими фруктами
  • Будем релаксировать с помощью аюрведического масляного массаж
  • Посетим Синхараджу - последний во всей стране массив девственного влажно-тропического леса
  • Проведем интересно и познавательно время в Королевском ботаническом саду, где произрастает более 4000 видов растений, а также найдем деревья, посаженные Юрием Гагариным и Николаем Ii
  • Перенесемся на машине времени в колониальное прошлое острова и посетим Форт Галле - крупнейшую сохранившеюся крепость 16 в. в Азии
  • Отдохнем на известных всему миру красивейших пляжах, а также получим несравненное удовольствие на небольших нетуристических баунти-пляжах острова
  • Сделаем много красочных фото, а также видео на память
  • Посетим большинство объектов всемирного наследия Юнеско на острове!
  • а также нас ждет: сады специй, горные озера, сафари, вечеринки на пляже, самые романтические закаты, знакомство с местными жителями, их культурой и обычаями, а также многое другое

Программа тура по дням

1 день

Прилет на Шри-Ланку

Сегодня настал тот знаменательный день, когда мы прилетаем на Красочный и Яркий Цейлон. Всех наших путешественников мы встретим в аэропорту, поможем поменять деньги, купить сим-карты и отвезем в комфортный отель. Первый день проведем в курортном городке Негомбо, сегодня для нас важен отдых после перелета и акклиматизация, чтобы подготовить организм к активному путешествию.

Сегодня настал тот знаменательный день, когда мы прилетаем на Красочный и Яркий Цейлон. Всех наших путешественников мы встретим в аэропорту, поможем поменять деньги, купить сим-карты и отвезем в комфортный отель. Первый день проведем в курортном городке Негомбо, сегодня для нас важен отдых после перелета и акклиматизация, чтобы подготовить организм к активному путешествию.

После обеда нас ждет экскурсия по городу, который является неофициальным центром христианства острова и знаменит своими величественными церквями. погружаемся на лодочку и нас ждет интересная прогулка на лодке. В процессе поездки мы посетим старинный голландский канал, мангровые леса, тростниковые заросли, понаблюдаем за множеством птиц и животных, местными рыбаками и по желаю можно искупаться. Обычно время поездки составляет порядка 2 часов. Обязательно окунем наши ножки в Индийский океан, встретим первый закат и вечером проведем дружескую встречу-знакомство с вкусным ужином со свежими морепродуктами.

Прилет на Шри-ЛанкуПрилет на Шри-ЛанкуПрилет на Шри-Ланку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Древняя средневековая столица и Золотой храм

Рано утром, после завтрака мы начинаем наше Большое путешествие-погружение. Перемещаемся в наш комфортный микроавтобус и едем знакомиться с древней историей острова. И первое место, где мы остановимся это Золотой Храм Дамбулла самый большой пещерный храм Южной Азии. Буддийский храм 1 века до н. э. входит в всемирное наследие Юнеско и тут вы увидите 153 статуи Будды, многие из которых покрыты золотом. После осмотра храма мы сделаем перерыв на обед, где мы попробуем знаменитое традиционное блюдо рис и карри на банановом листе.

Второй пункт, который мы посетим - это эпичная средневековая столица Полоннарува, руины которой тоже входят в список всемирного наследия Юнеско. Это настоящий бриллиант Шри-ланки: многочисленные ступы, храмы, дворцовый комплекс и другие религиозные сооружения являются вершиной мастерства и культуры древнего государства.

После осмотра города, поздно вечером мы прибываем в Сигирию, где ужинаем и отдыхаем в отеле под песню диких джунглей.

Древняя средневековая столица и Золотой храмДревняя средневековая столица и Золотой храмДревняя средневековая столица и Золотой храм
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сигирия Львиная Скала, индуистский храм, специи

Рано утром мы выдвигаемся смотреть Жемчужину Шриланки Львиную скалу Сигирию, воздвигнутую королем Кашьяпой в 5 веке. Эта древняя горная крепость известна на весь мир и является культурным наследием Юнеско. Прекрасные фрески, сохранившиеся до наших дней, а также ворота в виде гигантского льва, водные сады, зеркальная стена и завораживающие пейзажи оставят нам много впечатлений. После которых мы отправимся в священный город Канди.

По дороге мы посетим красивый индуистский храм Мариамман, богини дождя и плодородия и сад специй, где увидим, как растут лечебные травы и специи Шри Ланки. По приезду в Канди мы поселимся в уютном отеле, пообедаем и прогуляемся вокруг живописного озера, а вечером нас ждут традиционные национальные танцы с впечатляющими нарядами и аутентичными ритмами. После вкусно поужинаем и прогуляемся по центру города с его яркими вывесками, многочисленными магазинчиками, базарами, свежими фруктами и колоритной архитектурой.

Сигирия Львиная Скала, индуистский храм, специиСигирия Львиная Скала, индуистский храм, специиСигирия Львиная Скала, индуистский храм, специи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Канди: Королевский ботанический сад, Храм Зуба Будды

Сегодняшний день начнем с необычного места храма всех 4 религий Шри-Ланки под названием Амбулувава. Комплекс венчает белая спиралевидная башня высотой 48 метра с которой открываются захватывающие панорамные виды и можно сделать потрясные фото.

После мы заедем в Королевский Ботанический Сад Перадения обязательное место для посещения. Здесь расположено множество ландшафтных зон, из которых только одних пальм 175 видов и 750 видов комнатных растений, включая редкие виды орхидей. А также аллея мемориальных деревьев, где мы найдем растения посаженные Николаем Ii и Юрием Гагариным.

Но день на этом не заканчивается, после обеда мы возвращаемся в Канди объекты которого входят в список всемирного наследия Юнеско. Мы посетим самую главную святыню острова- Храм Зуба Будды, который располагается на территории королевской резиденции. Тысячи паломников каждый день приносят подношения в храм и мы тоже совершим пуджу- обряд почитания и уважения в буддизме. Встретим красивый закат на обзорной площадке храма Бахираваканда, откуда открывается потрясающий вид на весь город и возвышается огромная 27-метровая статуя Будды. После ужина отдыхаем в отеле и готовимся к новому интересному дню.

Канди: Королевский ботанический сад, Храм Зуба БуддыКанди: Королевский ботанический сад, Храм Зуба БуддыКанди: Королевский ботанический сад, Храм Зуба Будды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Чайные плантации, колониальный курорт в горах

Сегодняшнее утро начинается с вида на самые живописные плантации острова. Мы едем в высокогорную часть Шри-Ланки через прекрасный водопад Рамбода. Высота природного каскада 109 метров и мы спустимся к самому подножью чтобы почувствовать мощь и красоту стихии. Потом заедем на классическую чайную фабрику, где мы посмотрим весь процесс изготовления знаменитого на весь мир цейлонского чая и прогуляемся по плантациям прямо сошедших с рекламных клипов.

И вот мы в высокогорном курорте Нувара-Элия вокруг изумительные горы, колониальная архитектура, чайные плантации и гольф поля. Это место имеет особую атмосферу, и мы постараемся полностью ощутить ее, посетив романтическое озеро Грегори, обзорную точку Single tree и индуистский храм Ситы. Пройдемся по центру города и конечно зайдем на ужин в один из лучших ресторанов в чопорном староанглийском стиле, где познакомимся с вкуснейшей индийской или тайской кухней на выбор.

Чайные плантации, колониальный курорт в горахЧайные плантации, колониальный курорт в горахЧайные плантации, колониальный курорт в горах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Рассвет с сэром Липтоном и горная железная дорога

Сегодня особенный день, ещё затемно в 5 утра мы едем встречать рассвет на Липтон сит. Место где сэр Липтон наблюдал свои плантации и попивал чашечку чая. Если погода будет нам благоволить то это будем самый восхитительный рассвет в вашей жизни.

А потом нас. ждет веселая поездка по одной из самых красивых железнодорожных дорог в мире. Из открытых дверей поезда под нами развернуться картинные пейзажи, и мы будем вдыхать дух свободы прямо до высокогорного городка Элла.

Рассвет с сэром Липтоном и горная железная дорогаРассвет с сэром Липтоном и горная железная дорогаРассвет с сэром Липтоном и горная железная дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Малый пик Адама, 9ти арочный мост, пещерный храм

Горный курорт Элла славится своими достопримечательностями и первое что мы посетим — это 9-тиарочный мост, который красиво вписывается в местный природный ландшафт. После классных фото мы поднимемся на Малый пик Адама, где мы встретим горные виды, изящные долины, поражающие своей красотой.

После обеда мы заедем в Ракхиттхаканда Раджамаха Вихарая — древний пещерный храм, редко посещаемый среднестатистическим путешественником. Кроме впечатляющих видов мы погрузимся в медитативную атмосферу буддийского труднодоступного храма. А также запечатлим ниспадающие кристальные воды местного водопада Равана.

Малый пик Адама, 9ти арочный мост, пещерный храмМалый пик Адама, 9ти арочный мост, пещерный храмМалый пик Адама, 9ти арочный мост, пещерный храм
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Сафари, слоны и приезд в древний тропический лес

Сегодня рано с утра сделаем остановку в национальном парке Удавалаве. Здесь у нас будет настоящее сафари, где мы увидим величественных слонов, крокодилов, обезьян, водных буйволов и множество птиц.

После обеда отправимся в Синхараджу — национальный парк, расположенный в юго-западной части Шри-Ланки. Это единственный древесный массив тропических лесов в стране.

Сафари, слоны и приезд в древний тропический лесСафари, слоны и приезд в древний тропический лесСафари, слоны и приезд в древний тропический лес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Парк Юрского периода или Королевство дикой природы

Синхараджа — национальный парк, расположенный в юго-западной части Шри-Ланки. Это единственный древесный массив дождевых тропических лесов в стране. Лесной массив Синхараджа был включен во всемирную сеть биосферных резервантов в 1978 году и включен в список всемирного наследия Юнеско в 1988 году.
Это настоящая сокровищница живых видов. Более 60% деревьев являются эндемиками, многие из них считаются редкими. 50% эндемичных видов животных Шри-Ланки (особенно бабочки, амфибии, птицы, змеи и виды рыб). Здесь обитает 95% эндемичных птиц.
Тропический лес, вероятно, образовался в юрскую эпоху (от 200 до 145 миллионов лет назад). Плотность растительности леса Синхараджа составляет около 240 000 растений на гектар, это самый густой тропический лес в Азии.
После посещения леса мы отправимся к океану и наконец-то искупаемся в теплых волнах и понежимся на пляже. Вечером будем ужинать на пляже под свечами и океан будет омывать наши ножки.

Парк Юрского периода или Королевство дикой природыПарк Юрского периода или Королевство дикой природыПарк Юрского периода или Королевство дикой природы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Плаваем с черепахами, кокосовый холм, пляж

Сегодня день посвящен тотальному отдыху, ведь мы этого заслужили. После завтрака начнем день со снорклинга(плавание с маской и трубкой). Покружимся в танце с морскими черепахами и пойдем по живописным пляжам до известного на всю Шри-Ланку холма кокосовых пальм. Отсюда мы сделаем замечательные фотографии и пообедаем под шум волн.

Сегодня у нас много свободного времени поэтому можно пойти на массаж, загорать на пляже, заказать урок серфинга или пройтись по магазинчикам по вашему желанию. Встречаем закат на Скале Попугаев и смотрим как солнце затухает в океанических глубинах. На ужин едем в один из атмосферных клубов на берегу океана, расслабляемся и танцуем под хорошую музыку.

Плаваем с черепахами, кокосовый холм, пляжПлаваем с черепахами, кокосовый холм, пляжПлаваем с черепахами, кокосовый холм, пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

В поисках синих китов, звездные пляжи, через мангры

Раннее утро мы начнем с поездки к самым большим животным в мире — синим китам. Если нам повезет, то за 45 часов наблюдения мы запечатлим не только редких гигантов, но и полосатых китов, кашалотов, касаток и дельфинов. Экскурсия не входит в стоимость тура, можно заменить по желанию на урок йоги или серфинга по договоренности.

После обеда у нас поездка по самым лучшим пляжам Диквеллы и Тангалле, где останавливаются мировые звезды. Ближе к закату у нас будет сафари на катамаране по живописному озеру с мангровыми лесами. Вечером отмечаем последний день на полюбившемся нам пляже Мирисса, кушаем свежие морепродукты на берегу океана со свечами и романтической атмосферой.

В поисках синих китов, звездные пляжи, через мангрыВ поисках синих китов, звездные пляжи, через мангрыВ поисках синих китов, звездные пляжи, через мангры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Пляж Унаватуна, пляж в джунглях, Пагода Мира

После завтрака двигаемся по южному побережью и переезжаем на пляж Унаватуна который когда-то канал Дискавери называл одним из лучших в мире. По дороге посмотрим знаменитых рыбаков на шестах, сохраняющие традиции ловли рыбы из поколения в поколение. Пляж защищен коралловым рифом, поэтому это комфортное, безопасное и очень популярное место для безмятежного купания на Шри-Ланке. Но сначала чтобы ощутить все красоты, мы проберемся через джунгли на один небольшой тайный пляжик Jungle Beach, где отлично расслабимся под шум волн и шелест пальм. На обратном пути зайдем на известную Пагоду Мира, где японский монах молиться каждый за единение всех рас и народов и за мир и спокойствие во всем мире.

А также сегодня нас ждет просто невероятный закат на скалах, где солнце потянется к нам алой дорожкой через весь горизонт, а брызги океана будут взрываться фонтанами накатывая на берег.

Пляж Унаватуна, пляж в джунглях, Пагода МираПляж Унаватуна, пляж в джунглях, Пагода МираПляж Унаватуна, пляж в джунглях, Пагода Мира
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Самая большая крепость в Азии, пляж Далавелла

С утра едем на еще один красивый пляж Далавелла. Он отличителен тем, что естественный риф создал природный бассейн, в котором безопасно плавать даже с детьми. Скалы создают красивое местечко и большие морские черепахи подплывают прямо к рукам, чтобы покормиться вкусными водорослями.

Дальше мы направимся в форт Галле, который входит в список всемирного наследия Юнеско. С 16 в. тут отметились португальцы, голландцы и англичане и сейчас это крупнейшая сохранившиеся крепость в Азии. Колониальная архитектура, старинные церкви, мечети, впечатляющий маяк, аутентичные магазинчики, бутик-кафе — все это в нашем распоряжении.

Самая большая крепость в Азии, пляж ДалавеллаСамая большая крепость в Азии, пляж ДалавеллаСамая большая крепость в Азии, пляж Далавелла
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
14 день

Свободный день и праздничный ужин

Свободный день около океана. А также сегодня вы можете выбрать с йога тренером медитацию или йогу по желанию,

А вечером вас ждет праздничный ужин с морепродуктами, делимся впечатлениями и проводим весело время в нашей дружеской компании

Свободный день и праздничный ужинСвободный день и праздничный ужинСвободный день и праздничный ужин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
15 день

Последний день на райском острове, отлет домой

Сегодня мы уезжаем домой, забирая целый чемодан ярких воспоминаний и позитивной энергии с райского острова. Для тех, кто улетает днем, трансфер на такси до аэропорта. А для тех, кто улетает вечером есть пол дня для свободного графика. Можно сходить на пляж или пройтись по сувенирным магазинам, а для самых активных по желанию можно организовать экскурсию в столицу Коломбо. А вечером мы, быстро и с удобством доставим вас в аэропорт.

До новых встреч, мы расстаемся хорошими друзьями и ждем вас в следующих наших путешествиях!

Последний день на райском острове, отлет домойПоследний день на райском острове, отлет домойПоследний день на райском острове, отлет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта в отель и обратно в аэропорт в последний день
  • Проживание в комфортных отелях и частной вилле в двухместных номерах
  • Русскоязычный сопровождающий группы и автор тура на протяжении всего маршрута
  • Сертифицированные местные гиды
  • Все входные билеты, экскурсии (кроме китов) и достопримечательности, указанные в программе и описании тура
  • Активности: треккинги, сафари, снорклинг, и другие указанные в программе и описании тура
  • Курсы ланкийской кухни
  • Традиционные танцы в Канди
  • Прогулки по нетуристическим местам
  • Питание завтраки и праздничный ужин
  • Трансфер на острове в комфортном микроавтобусе, такси, поезд и тук-туки
  • Познавательные истории, знакомство с местной кухней, языком, религией, культурой и обычаями острова от автора тура
  • Аюрведический масляный массаж
  • Кокосовый детокс
  • Йога в свободный день
  • Тематические подарки
  • Организация путешествия и помощь на всех этапах от покупки авиабилета, подготовки документов до сбора рюкзака
  • Фото и видео, а также в подарок видео о нашем путешествии
  • Дружеская атмосфера, индивидуальный подход к каждому участнику, забота о всей группе на всем маршруте, возможно изменение программы или исполнение ваших мечтаний в процессе поездки
  • Все налоги и сборы, никаких дополнительных скрытых оплат
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт (мы бесплатно поможем вам выбрать наиболее выгодные авиабилеты)
  • Обеды и ужины (примерно 15 - 25$ в день в зависимости от ваших аппетитов)
  • Электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку (Eta) 50$ (бесплатная виза для россиян)
  • Медицинская страховка
  • Личные расходы (на еду, сувениры, дополнительные экскурсии: экскурсия к китам, серфинг и развлечения по вашему желанию, которые не включены в программу)
О чём нужно знать до поездки

Организаторы могут менять порядок программы, экскурсий по обстоятельствам и по желанию группы.

Организаторы не несут ответственности за форс-мажоры, связанные с погодой, коронавирусом и другими обстоятельствами

При отмене тура с вашей стороны предоплата возврату не подлежит (идет на бронь отеля)
При закрытии границ или других непредвиденных обстоятельствах бронь переноситься на другие даты

Пожелания к путешественнику

Погодные условия

С декабря по апрель — одни из самых благоприятных месяцев для поездки на Шри-Ланку, подходит и для пляжной релаксации, и для экскурсий по разным регионам страны. Муссонные ветра стихают до апреля. С ними уходят дожди, лившие в центральных и северо-восточных провинциях. На всем острове устанавливается теплая, сухая и малооблачная погода. За февраль и март насчитывается не более 5 дождливых дней, независимо от региона.

В конце зимы на прибрежных курортах одинаково жарко. Днем температура доходит до +30… +32 С, в ночные часы снижается до комфортных +23… +24 С. Такой перепад дает туристам приятную передышку после дневной жары.

Мобильная связь, Wi-Fi

Для 4G интернета и связи можно приобрести местную Sim карту в аэропорту - 10$ (для этого нужен паспорт). Мобильная связь на маршруте будет временами пропадать. В отелях будет бесплатный Wi-Fi, скорость будет плавающей.

Дополнительные расходы

Из дополнительных расходов вам потребуется только небольшая сумма карманных денег (около 300-400 Usd на всю поездку в зависимости от ваших вкусов) на обеды и ужины, сувениры и, при желании, дополнительные развлечения; Usd обязательно брать нового формата после 2009 года, без потертостей, рваных краев и пятен.

Визы

Бесплатная виза для россиян, уточняйте у организатора

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Максим – путешественник и организатор авторских путешествий и туров – погружений. По-настоящему влюблен в Азию и в свое дело. За плечами уже больше 7 лет организации туров и сотня довольных групп.
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Специализируется по Индии, Непалу, Шри-Ланке, Мальдивам, Индонезии, Малайзии и другим странам региона. Долгое время проживает в этих отдаленных уголках нашей планеты и изучает культуру, религию, историю и быт местных жителей. Основные форматы: экскурсионные туры-погружения, треккинг-туры, йога-туры Берем только небольшие группы до 10 человек, чтобы путешествие было уютным, и вы могли насладиться поездкой и дружеским общением. ▶ Идея Макса и его команды - это организация самых атмосферных путешествий с заботой и индивидуальным подходом к каждому участнику. Но это не какой-то привычный тур по достопримечательностям с унылыми экскурсиями и скучным гидом, а настоящие приключения в дружной компании друзей и единомышленников, которые выдернут из бытовой рутины и вернут домой изменившимся человеком! Мы посетим самые интересные места и также не туристические маршруты, которые позволят Вам целиком окунуться в многовековые культуры этих стран, принесут умиротворение и ощущение того, что мечты начинают сбываться!

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