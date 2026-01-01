1 день

Прилет на Шри-Ланку

Сегодня настал тот знаменательный день, когда мы прилетаем на Красочный и Яркий Цейлон. Всех наших путешественников мы встретим в аэропорту, поможем поменять деньги, купить сим-карты и отвезем в комфортный отель. Первый день проведем в курортном городке Негомбо, сегодня для нас важен отдых после перелета и акклиматизация, чтобы подготовить организм к активному путешествию.

Сегодня настал тот знаменательный день, когда мы прилетаем на Красочный и Яркий Цейлон. Всех наших путешественников мы встретим в аэропорту, поможем поменять деньги, купить сим-карты и отвезем в комфортный отель. Первый день проведем в курортном городке Негомбо, сегодня для нас важен отдых после перелета и акклиматизация, чтобы подготовить организм к активному путешествию.

После обеда нас ждет экскурсия по городу, который является неофициальным центром христианства острова и знаменит своими величественными церквями. погружаемся на лодочку и нас ждет интересная прогулка на лодке. В процессе поездки мы посетим старинный голландский канал, мангровые леса, тростниковые заросли, понаблюдаем за множеством птиц и животных, местными рыбаками и по желаю можно искупаться. Обычно время поездки составляет порядка 2 часов. Обязательно окунем наши ножки в Индийский океан, встретим первый закат и вечером проведем дружескую встречу-знакомство с вкусным ужином со свежими морепродуктами.

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