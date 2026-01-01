Описание тура
Волшебная Шри-Ланка, Красочный Цейлон этот остров манит необыкновенным колоритом и загадкой. Чтобы раскрыть ее мы отправимся в Большое путешествие-погружение, где увидим древнюю историю легендарных цивилизаций, буддийские и индуистские величественные храмы, редкие ландшафты и пейзажи божественной красоты, объекты Всемирного наследия Юнеско и самые романтические пляжи, запечатлим слонов, синих китов и морских черепах в дикой природной среде, узнаем как выращивают чай на знаменитых плантациях, прокатимся на поезде над бескрайними джунглями, а еще искупаемся в водопаде, попробуем местную кухню, влюбимся в невероятные закаты, познакомимся с ланкийцами и с их обычаями, а также многое другое
Полное погружение, комфортные условия, заботливая организация, 100% перезагрузка и дружеская атмосфера. Хочешь с нами?
- Запечатлим слонов, синих китов, морских черепах, варанов, обезьян, экзотических птиц и других животных в естественной для них природной среде
- Исследуем Золотой пещерный храм в Дамбулле с 153 статуями Будды, а также древнюю средневековую столицу Шри-Ланки Полоннаруву
- Поднимемся на Сигирию знаменитую львиную скалу - крепость, имеющую мировое культурное, историческое и археологическое значение
- Прогуляемся по чайным плантациям, зайдем на традиционную чайную фабрику и узнаем до деталей как выращивают самый любимый напиток в мире
- Остановимся в курортном городке Негомбо неофициальный центр христианства на острове, с огромными богатыми церквями и милой лагуной, где расположены самые большие рыбные рынки на острове
- Искупаемся в водопадах и пройдемся по изумительным рисовым плантациям
- Совершим незабываемое восхождение на горы Эллы, откуда открываются самые прекрасные виды на долины высокогорной Шри-Ланки и сделаем фото на эффектном 9-ти арочном мосте посреди джунглей
- Прокатимся на поезде с открытыми дверями по одной из самых красивых железнодорожных дорог в мире, над живописными ландшафтами и реликтовыми тропическими лесами
- Зайдем в самые священные буддийские и индуистские храмы, в том числе в главную святыню острова - Храм Зуба Будд
- Отправимся на место где сэр Липтон наблюдал свои плантации и попивал чашечку чая. Если погода будет нам благоволить то это будем самый восхитительный рассвет в вашей жизни.
- Попробуем традиционные блюда ланкийской кухни и научимся готовить некоторые из них своими руками, а также укрепим иммунитет и восстановим витаминный баланс свежими фруктами
- Будем релаксировать с помощью аюрведического масляного массаж
- Посетим Синхараджу - последний во всей стране массив девственного влажно-тропического леса
- Проведем интересно и познавательно время в Королевском ботаническом саду, где произрастает более 4000 видов растений, а также найдем деревья, посаженные Юрием Гагариным и Николаем Ii
- Перенесемся на машине времени в колониальное прошлое острова и посетим Форт Галле - крупнейшую сохранившеюся крепость 16 в. в Азии
- Отдохнем на известных всему миру красивейших пляжах, а также получим несравненное удовольствие на небольших нетуристических баунти-пляжах острова
- Сделаем много красочных фото, а также видео на память
- Посетим большинство объектов всемирного наследия Юнеско на острове!
- а также нас ждет: сады специй, горные озера, сафари, вечеринки на пляже, самые романтические закаты, знакомство с местными жителями, их культурой и обычаями, а также многое другое
Программа тура по дням
Прилет на Шри-Ланку
Сегодня настал тот знаменательный день, когда мы прилетаем на Красочный и Яркий Цейлон. Всех наших путешественников мы встретим в аэропорту, поможем поменять деньги, купить сим-карты и отвезем в комфортный отель. Первый день проведем в курортном городке Негомбо, сегодня для нас важен отдых после перелета и акклиматизация, чтобы подготовить организм к активному путешествию.
Сегодня настал тот знаменательный день, когда мы прилетаем на Красочный и Яркий Цейлон. Всех наших путешественников мы встретим в аэропорту, поможем поменять деньги, купить сим-карты и отвезем в комфортный отель. Первый день проведем в курортном городке Негомбо, сегодня для нас важен отдых после перелета и акклиматизация, чтобы подготовить организм к активному путешествию.
После обеда нас ждет экскурсия по городу, который является неофициальным центром христианства острова и знаменит своими величественными церквями. погружаемся на лодочку и нас ждет интересная прогулка на лодке. В процессе поездки мы посетим старинный голландский канал, мангровые леса, тростниковые заросли, понаблюдаем за множеством птиц и животных, местными рыбаками и по желаю можно искупаться. Обычно время поездки составляет порядка 2 часов. Обязательно окунем наши ножки в Индийский океан, встретим первый закат и вечером проведем дружескую встречу-знакомство с вкусным ужином со свежими морепродуктами.
Древняя средневековая столица и Золотой храм
Рано утром, после завтрака мы начинаем наше Большое путешествие-погружение. Перемещаемся в наш комфортный микроавтобус и едем знакомиться с древней историей острова. И первое место, где мы остановимся это Золотой Храм Дамбулла самый большой пещерный храм Южной Азии. Буддийский храм 1 века до н. э. входит в всемирное наследие Юнеско и тут вы увидите 153 статуи Будды, многие из которых покрыты золотом. После осмотра храма мы сделаем перерыв на обед, где мы попробуем знаменитое традиционное блюдо рис и карри на банановом листе.
Второй пункт, который мы посетим - это эпичная средневековая столица Полоннарува, руины которой тоже входят в список всемирного наследия Юнеско. Это настоящий бриллиант Шри-ланки: многочисленные ступы, храмы, дворцовый комплекс и другие религиозные сооружения являются вершиной мастерства и культуры древнего государства.
После осмотра города, поздно вечером мы прибываем в Сигирию, где ужинаем и отдыхаем в отеле под песню диких джунглей.
Сигирия Львиная Скала, индуистский храм, специи
Рано утром мы выдвигаемся смотреть Жемчужину Шриланки Львиную скалу Сигирию, воздвигнутую королем Кашьяпой в 5 веке. Эта древняя горная крепость известна на весь мир и является культурным наследием Юнеско. Прекрасные фрески, сохранившиеся до наших дней, а также ворота в виде гигантского льва, водные сады, зеркальная стена и завораживающие пейзажи оставят нам много впечатлений. После которых мы отправимся в священный город Канди.
По дороге мы посетим красивый индуистский храм Мариамман, богини дождя и плодородия и сад специй, где увидим, как растут лечебные травы и специи Шри Ланки. По приезду в Канди мы поселимся в уютном отеле, пообедаем и прогуляемся вокруг живописного озера, а вечером нас ждут традиционные национальные танцы с впечатляющими нарядами и аутентичными ритмами. После вкусно поужинаем и прогуляемся по центру города с его яркими вывесками, многочисленными магазинчиками, базарами, свежими фруктами и колоритной архитектурой.
Канди: Королевский ботанический сад, Храм Зуба Будды
Сегодняшний день начнем с необычного места храма всех 4 религий Шри-Ланки под названием Амбулувава. Комплекс венчает белая спиралевидная башня высотой 48 метра с которой открываются захватывающие панорамные виды и можно сделать потрясные фото.
После мы заедем в Королевский Ботанический Сад Перадения обязательное место для посещения. Здесь расположено множество ландшафтных зон, из которых только одних пальм 175 видов и 750 видов комнатных растений, включая редкие виды орхидей. А также аллея мемориальных деревьев, где мы найдем растения посаженные Николаем Ii и Юрием Гагариным.
Но день на этом не заканчивается, после обеда мы возвращаемся в Канди объекты которого входят в список всемирного наследия Юнеско. Мы посетим самую главную святыню острова- Храм Зуба Будды, который располагается на территории королевской резиденции. Тысячи паломников каждый день приносят подношения в храм и мы тоже совершим пуджу- обряд почитания и уважения в буддизме. Встретим красивый закат на обзорной площадке храма Бахираваканда, откуда открывается потрясающий вид на весь город и возвышается огромная 27-метровая статуя Будды. После ужина отдыхаем в отеле и готовимся к новому интересному дню.
Чайные плантации, колониальный курорт в горах
Сегодняшнее утро начинается с вида на самые живописные плантации острова. Мы едем в высокогорную часть Шри-Ланки через прекрасный водопад Рамбода. Высота природного каскада 109 метров и мы спустимся к самому подножью чтобы почувствовать мощь и красоту стихии. Потом заедем на классическую чайную фабрику, где мы посмотрим весь процесс изготовления знаменитого на весь мир цейлонского чая и прогуляемся по плантациям прямо сошедших с рекламных клипов.
И вот мы в высокогорном курорте Нувара-Элия вокруг изумительные горы, колониальная архитектура, чайные плантации и гольф поля. Это место имеет особую атмосферу, и мы постараемся полностью ощутить ее, посетив романтическое озеро Грегори, обзорную точку Single tree и индуистский храм Ситы. Пройдемся по центру города и конечно зайдем на ужин в один из лучших ресторанов в чопорном староанглийском стиле, где познакомимся с вкуснейшей индийской или тайской кухней на выбор.
Рассвет с сэром Липтоном и горная железная дорога
Сегодня особенный день, ещё затемно в 5 утра мы едем встречать рассвет на Липтон сит. Место где сэр Липтон наблюдал свои плантации и попивал чашечку чая. Если погода будет нам благоволить то это будем самый восхитительный рассвет в вашей жизни.
А потом нас. ждет веселая поездка по одной из самых красивых железнодорожных дорог в мире. Из открытых дверей поезда под нами развернуться картинные пейзажи, и мы будем вдыхать дух свободы прямо до высокогорного городка Элла.
Малый пик Адама, 9ти арочный мост, пещерный храм
Горный курорт Элла славится своими достопримечательностями и первое что мы посетим — это 9-тиарочный мост, который красиво вписывается в местный природный ландшафт. После классных фото мы поднимемся на Малый пик Адама, где мы встретим горные виды, изящные долины, поражающие своей красотой.
После обеда мы заедем в Ракхиттхаканда Раджамаха Вихарая — древний пещерный храм, редко посещаемый среднестатистическим путешественником. Кроме впечатляющих видов мы погрузимся в медитативную атмосферу буддийского труднодоступного храма. А также запечатлим ниспадающие кристальные воды местного водопада Равана.
Сафари, слоны и приезд в древний тропический лес
Сегодня рано с утра сделаем остановку в национальном парке Удавалаве. Здесь у нас будет настоящее сафари, где мы увидим величественных слонов, крокодилов, обезьян, водных буйволов и множество птиц.
После обеда отправимся в Синхараджу — национальный парк, расположенный в юго-западной части Шри-Ланки. Это единственный древесный массив тропических лесов в стране.
Парк Юрского периода или Королевство дикой природы
Синхараджа — национальный парк, расположенный в юго-западной части Шри-Ланки. Это единственный древесный массив дождевых тропических лесов в стране. Лесной массив Синхараджа был включен во всемирную сеть биосферных резервантов в 1978 году и включен в список всемирного наследия Юнеско в 1988 году.
Это настоящая сокровищница живых видов. Более 60% деревьев являются эндемиками, многие из них считаются редкими. 50% эндемичных видов животных Шри-Ланки (особенно бабочки, амфибии, птицы, змеи и виды рыб). Здесь обитает 95% эндемичных птиц.
Тропический лес, вероятно, образовался в юрскую эпоху (от 200 до 145 миллионов лет назад). Плотность растительности леса Синхараджа составляет около 240 000 растений на гектар, это самый густой тропический лес в Азии.
После посещения леса мы отправимся к океану и наконец-то искупаемся в теплых волнах и понежимся на пляже. Вечером будем ужинать на пляже под свечами и океан будет омывать наши ножки.
Плаваем с черепахами, кокосовый холм, пляж
Сегодня день посвящен тотальному отдыху, ведь мы этого заслужили. После завтрака начнем день со снорклинга(плавание с маской и трубкой). Покружимся в танце с морскими черепахами и пойдем по живописным пляжам до известного на всю Шри-Ланку холма кокосовых пальм. Отсюда мы сделаем замечательные фотографии и пообедаем под шум волн.
Сегодня у нас много свободного времени поэтому можно пойти на массаж, загорать на пляже, заказать урок серфинга или пройтись по магазинчикам по вашему желанию. Встречаем закат на Скале Попугаев и смотрим как солнце затухает в океанических глубинах. На ужин едем в один из атмосферных клубов на берегу океана, расслабляемся и танцуем под хорошую музыку.
В поисках синих китов, звездные пляжи, через мангры
Раннее утро мы начнем с поездки к самым большим животным в мире — синим китам. Если нам повезет, то за 45 часов наблюдения мы запечатлим не только редких гигантов, но и полосатых китов, кашалотов, касаток и дельфинов. Экскурсия не входит в стоимость тура, можно заменить по желанию на урок йоги или серфинга по договоренности.
После обеда у нас поездка по самым лучшим пляжам Диквеллы и Тангалле, где останавливаются мировые звезды. Ближе к закату у нас будет сафари на катамаране по живописному озеру с мангровыми лесами. Вечером отмечаем последний день на полюбившемся нам пляже Мирисса, кушаем свежие морепродукты на берегу океана со свечами и романтической атмосферой.
Пляж Унаватуна, пляж в джунглях, Пагода Мира
После завтрака двигаемся по южному побережью и переезжаем на пляж Унаватуна который когда-то канал Дискавери называл одним из лучших в мире. По дороге посмотрим знаменитых рыбаков на шестах, сохраняющие традиции ловли рыбы из поколения в поколение. Пляж защищен коралловым рифом, поэтому это комфортное, безопасное и очень популярное место для безмятежного купания на Шри-Ланке. Но сначала чтобы ощутить все красоты, мы проберемся через джунгли на один небольшой тайный пляжик Jungle Beach, где отлично расслабимся под шум волн и шелест пальм. На обратном пути зайдем на известную Пагоду Мира, где японский монах молиться каждый за единение всех рас и народов и за мир и спокойствие во всем мире.
А также сегодня нас ждет просто невероятный закат на скалах, где солнце потянется к нам алой дорожкой через весь горизонт, а брызги океана будут взрываться фонтанами накатывая на берег.
Самая большая крепость в Азии, пляж Далавелла
С утра едем на еще один красивый пляж Далавелла. Он отличителен тем, что естественный риф создал природный бассейн, в котором безопасно плавать даже с детьми. Скалы создают красивое местечко и большие морские черепахи подплывают прямо к рукам, чтобы покормиться вкусными водорослями.
Дальше мы направимся в форт Галле, который входит в список всемирного наследия Юнеско. С 16 в. тут отметились португальцы, голландцы и англичане и сейчас это крупнейшая сохранившиеся крепость в Азии. Колониальная архитектура, старинные церкви, мечети, впечатляющий маяк, аутентичные магазинчики, бутик-кафе — все это в нашем распоряжении.
Свободный день и праздничный ужин
Свободный день около океана. А также сегодня вы можете выбрать с йога тренером медитацию или йогу по желанию,
А вечером вас ждет праздничный ужин с морепродуктами, делимся впечатлениями и проводим весело время в нашей дружеской компании
Последний день на райском острове, отлет домой
Сегодня мы уезжаем домой, забирая целый чемодан ярких воспоминаний и позитивной энергии с райского острова. Для тех, кто улетает днем, трансфер на такси до аэропорта. А для тех, кто улетает вечером есть пол дня для свободного графика. Можно сходить на пляж или пройтись по сувенирным магазинам, а для самых активных по желанию можно организовать экскурсию в столицу Коломбо. А вечером мы, быстро и с удобством доставим вас в аэропорт.
До новых встреч, мы расстаемся хорошими друзьями и ждем вас в следующих наших путешествиях!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в отель и обратно в аэропорт в последний день
- Проживание в комфортных отелях и частной вилле в двухместных номерах
- Русскоязычный сопровождающий группы и автор тура на протяжении всего маршрута
- Сертифицированные местные гиды
- Все входные билеты, экскурсии (кроме китов) и достопримечательности, указанные в программе и описании тура
- Активности: треккинги, сафари, снорклинг, и другие указанные в программе и описании тура
- Курсы ланкийской кухни
- Традиционные танцы в Канди
- Прогулки по нетуристическим местам
- Питание завтраки и праздничный ужин
- Трансфер на острове в комфортном микроавтобусе, такси, поезд и тук-туки
- Познавательные истории, знакомство с местной кухней, языком, религией, культурой и обычаями острова от автора тура
- Аюрведический масляный массаж
- Кокосовый детокс
- Йога в свободный день
- Тематические подарки
- Организация путешествия и помощь на всех этапах от покупки авиабилета, подготовки документов до сбора рюкзака
- Фото и видео, а также в подарок видео о нашем путешествии
- Дружеская атмосфера, индивидуальный подход к каждому участнику, забота о всей группе на всем маршруте, возможно изменение программы или исполнение ваших мечтаний в процессе поездки
- Все налоги и сборы, никаких дополнительных скрытых оплат
Что не входит в цену
- Авиаперелёт (мы бесплатно поможем вам выбрать наиболее выгодные авиабилеты)
- Обеды и ужины (примерно 15 - 25$ в день в зависимости от ваших аппетитов)
- Электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку (Eta) 50$ (бесплатная виза для россиян)
- Медицинская страховка
- Личные расходы (на еду, сувениры, дополнительные экскурсии: экскурсия к китам, серфинг и развлечения по вашему желанию, которые не включены в программу)
О чём нужно знать до поездки
Организаторы могут менять порядок программы, экскурсий по обстоятельствам и по желанию группы.
Организаторы не несут ответственности за форс-мажоры, связанные с погодой, коронавирусом и другими обстоятельствами
При отмене тура с вашей стороны предоплата возврату не подлежит (идет на бронь отеля)
При закрытии границ или других непредвиденных обстоятельствах бронь переноситься на другие даты
Пожелания к путешественнику
Погодные условия
С декабря по апрель — одни из самых благоприятных месяцев для поездки на Шри-Ланку, подходит и для пляжной релаксации, и для экскурсий по разным регионам страны. Муссонные ветра стихают до апреля. С ними уходят дожди, лившие в центральных и северо-восточных провинциях. На всем острове устанавливается теплая, сухая и малооблачная погода. За февраль и март насчитывается не более 5 дождливых дней, независимо от региона.
В конце зимы на прибрежных курортах одинаково жарко. Днем температура доходит до +30… +32 С, в ночные часы снижается до комфортных +23… +24 С. Такой перепад дает туристам приятную передышку после дневной жары.
Мобильная связь, Wi-Fi
Для 4G интернета и связи можно приобрести местную Sim карту в аэропорту - 10$ (для этого нужен паспорт). Мобильная связь на маршруте будет временами пропадать. В отелях будет бесплатный Wi-Fi, скорость будет плавающей.
Дополнительные расходы
Из дополнительных расходов вам потребуется только небольшая сумма карманных денег (около 300-400 Usd на всю поездку в зависимости от ваших вкусов) на обеды и ужины, сувениры и, при желании, дополнительные развлечения; Usd обязательно брать нового формата после 2009 года, без потертостей, рваных краев и пятен.
Визы
Бесплатная виза для россиян, уточняйте у организатора