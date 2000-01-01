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Хорошие фотографии Швеции в высоком разрешении

Фотографии Швеции — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Королевство Швеция
Где находится Швеция на карте
Где находится Швеция на карте
Офисное здание, под названием Kuggen, со шведского переводится как - "зубчатое колесо"
Офисное здание, под названием Kuggen, со шведского переводится как - "зубчатое колесо"
Граффити – вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Тут каждый решает для себя сам)
Граффити – вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Тут каждый решает для себя сам)
Побалуйте себя вкусным кофе с любимыми десертами в одной из местных кофеен
Побалуйте себя вкусным кофе с любимыми десертами в одной из местных кофеен
Устройте себе день шопинга
Устройте себе день шопинга
Кальмарский замок
Кальмарский замок
Вход в парк аттракционов Лисеберг
Вход в парк аттракционов Лисеберг
Юнибакен — музей Астрид Линдгрен в Стокгольме
Юнибакен — музей Астрид Линдгрен в Стокгольме
Родхусет – станция метро в Стокгольме имеющая структуру похожую на пещеру и вулканоподобную ржаво-красную окраску
Родхусет – станция метро в Стокгольме имеющая структуру похожую на пещеру и вулканоподобную ржаво-красную окраску
Сувениры с изображение лося
Сувениры с изображение лося
Зимние шерстяные изделия
Зимние шерстяные изделия
Лошадь Дала
Лошадь Дала
Брусничное варенье
Брусничное варенье
Шведские фрикодельки
Шведские фрикодельки
Шоколад ручной работы
Шоколад ручной работы
Арендовать автомобиль можно у компании Rent-A-Wreck прямо в аэропорту Арланда
Арендовать автомобиль можно у компании Rent-A-Wreck прямо в аэропорту Арланда
Езда на велосипеде, альтернатива общественному транспорту
Езда на велосипеде, альтернатива общественному транспорту
12-метровый электробус BYD в Питео
12-метровый электробус BYD в Питео
Стокгольмский метрополитен
Стокгольмский метрополитен
Трамвай
Трамвай
Паром компании MOBY SPL «Princess Anastasia»
Паром компании MOBY SPL «Princess Anastasia»
Аэропорт Стокгольм-Арланда
Аэропорт Стокгольм-Арланда
Шенгенская виза в Швецию
Шенгенская виза в Швецию
Хостел City Backpackers, Стокгольм
Хостел City Backpackers, Стокгольм
Хостел Pecture в Стокгольме предлагает размещение на борту самолета Jumbo Jet
Хостел Pecture в Стокгольме предлагает размещение на борту самолета Jumbo Jet
Птичье гнездо в отеле Treehotel Sweden
Птичье гнездо в отеле Treehotel Sweden
Шведский IceHotel
Шведский IceHotel
Отель Sheraton в Стокгольме
Отель Sheraton в Стокгольме
Гороховый суп
Гороховый суп
Бисквитные торты – популярный десерт
Бисквитные торты – популярный десерт
Знаменитые тефтели с соусом из брусники, знакомые многим из ИКЕА
Знаменитые тефтели с соусом из брусники, знакомые многим из ИКЕА
Гравлакс
Гравлакс
бутерброды с креветками
бутерброды с креветками
Маринованная селёдка 😋
Маринованная селёдка 😋
Празднование Вальпургиевой ночи
Празднование Вальпургиевой ночи
Рождественская ярмарка в Стокгольме
Рождественская ярмарка в Стокгольме
День святой Люсии – семейный праздник
День святой Люсии – семейный праздник
Праздник летнего солнцестояния
Праздник летнего солнцестояния
Праздник Пасхи
Праздник Пасхи
День Святого Кнута
День Святого Кнута
Рыбалка популярный вид отдыха в Швеции
Рыбалка популярный вид отдыха в Швеции
Национальный музей Швеции
Национальный музей Швеции
Музей Халлвиля
Музей Халлвиля
Торговый центр Mall of Scandinavia в Стокгольме
Торговый центр Mall of Scandinavia в Стокгольме
Вемдален - горнолыжный курорт
Вемдален - горнолыжный курорт
6 июня – Национальный день Швеции 🇸🇪
6 июня – Национальный день Швеции 🇸🇪
Шведские гвардейцы участвуют в праздновании дня рождения короля в королевском дворце в Стокгольме
Шведские гвардейцы участвуют в праздновании дня рождения короля в королевском дворце в Стокгольме
Глобен-Арена
Глобен-Арена
Музей ABBA
Музей ABBA
Музей Скансен
Музей Скансен
Музей Васа
Музей Васа
Вадстенский замок
Вадстенский замок
Кируна
Кируна
Кафедральный собор, Уппсала
Кафедральный собор, Уппсала
Остров Готланд
Остров Готланд
Ваксхольм
Ваксхольм
Остров Седермальм
Остров Седермальм
Гамла Стан, Стокгольм
Гамла Стан, Стокгольм
Хельсингборг
Хельсингборг
Эребру
Эребру
Вестерос
Вестерос
Уппсала
Уппсала
Мальме
Мальме
Гетеборг
Гетеборг
Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция
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