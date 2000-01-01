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Хорошие фотографии Швеции в высоком разрешении
Фотографии Швеции — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Королевство Швеция
Где находится Швеция на карте
Офисное здание, под названием Kuggen, со шведского переводится как - "зубчатое колесо"
Граффити – вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Тут каждый решает для себя сам)
Побалуйте себя вкусным кофе с любимыми десертами в одной из местных кофеен
Устройте себе день шопинга
Кальмарский замок
Вход в парк аттракционов Лисеберг
Юнибакен — музей Астрид Линдгрен в Стокгольме
Родхусет – станция метро в Стокгольме имеющая структуру похожую на пещеру и вулканоподобную ржаво-красную окраску
Сувениры с изображение лося
Зимние шерстяные изделия
Лошадь Дала
Брусничное варенье
Шведские фрикодельки
Шоколад ручной работы
Арендовать автомобиль можно у компании Rent-A-Wreck прямо в аэропорту Арланда
Езда на велосипеде, альтернатива общественному транспорту
12-метровый электробус BYD в Питео
Стокгольмский метрополитен
Трамвай
Паром компании MOBY SPL «Princess Anastasia»
Аэропорт Стокгольм-Арланда
Шенгенская виза в Швецию
Хостел City Backpackers, Стокгольм
Хостел Pecture в Стокгольме предлагает размещение на борту самолета Jumbo Jet
Птичье гнездо в отеле Treehotel Sweden
Шведский IceHotel
Отель Sheraton в Стокгольме
Гороховый суп
Бисквитные торты – популярный десерт
Знаменитые тефтели с соусом из брусники, знакомые многим из ИКЕА
Гравлакс
бутерброды с креветками
Маринованная селёдка 😋
Празднование Вальпургиевой ночи
Рождественская ярмарка в Стокгольме
День святой Люсии – семейный праздник
Праздник летнего солнцестояния
Праздник Пасхи
День Святого Кнута
Рыбалка популярный вид отдыха в Швеции
Национальный музей Швеции
Музей Халлвиля
Торговый центр Mall of Scandinavia в Стокгольме
Вемдален - горнолыжный курорт
6 июня – Национальный день Швеции 🇸🇪
Шведские гвардейцы участвуют в праздновании дня рождения короля в королевском дворце в Стокгольме
Глобен-Арена
Музей ABBA
Музей Скансен
Музей Васа
Вадстенский замок
Кируна
Кафедральный собор, Уппсала
Остров Готланд
Ваксхольм
Остров Седермальм
Гамла Стан, Стокгольм
Хельсингборг
Эребру
Вестерос
Уппсала
Мальме
Гетеборг
Стокгольм, Швеция
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