Швеция – всё, что нужно знать туристу для путешествия в страну

Скандинавская страна – Швеция. Из статьи вы узнаете, какие самые популярные достопримечательности 🏛️ есть в Швеции и столице Стокгольм, какие национальные праздники отмечают шведы, что попробовать из шведской кухни 🥧, нужна ли виза, как добраться и где находится Швеция на карте
Содержание статьи
Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция

Королевство Швеция – пятое по протяженности территории государство в Европе. Эта скандинавская страна издавна соперничала с Российской империей. Именно шведы были разгромлены Петром I в Полтавской битве. Но в наши дни Швеция – это мирное многонациональное европейское государство, член ЕС. Если вас интересует его история, культура и общественно-политическая жизнь, добро пожаловать на ХорошоТАМ.

Швеция является достаточно популярной и известной страной. Туристов привлекает чистый воздух, которого здесь в изобилии, поскольку местные жители просто помешаны на чистоте и экологии. Не менее популярен у путешественников и способ насыщения пустых желудков, который культивируют шведы. Речь, конечно же, идет о знаменитом шведском столе, позволяющем в один момент попробовать несколько десятков блюд на выбор.

Домоседам, интересующимся современной обстановкой, Швеция известна тем, что является королевством – конституционной монархией. С 1973 г. страна находится под управлением Карла XVI Густава.

Швеция – единственное государство мира, над столицей которого катаются на воздушном шаре.

Общая информация

  • столица – Стокгольм (является столицей страны и одним из центральных городов Скандинавии, в Стокгольме заседают члены правительства и риксдаг);
  • население – численность населения составляет 10 327 589 жителей, местного жителя мужчину именуют шведом, а женщину шведкой.
  • площадь страны – 447 435 кв. км;
  • валюта – Швеции сохранила собственную валюту – шведскую крону (SEK), курс плавающий, за 1 крону дают 8.4 российский рубля, к оплате принимают кредитные карты, в ресторанах чаевые необязательны, они уже включены в счет (в ночное и вечернее время от чаевых официанты не отказываются, но точная сумма не указывается, обычно достаточно пары крон);
  • форма правления – конституционная монархия, правит королевская семья;
  • языки – шведский, но каждая из 21 областей (ленов), на которые поделена Швеция, имеет собственный диалект;
  • религия – более 95% населения страны посещает евангелистскую лютеранскую церковь, примерно 1.5% жителей считают себя католиками, менее 1% исповедуют ислам и другие мировые религии;
  • телефонный код – для звонков в Россию набирают 007, код города и номер абонента, для звонков из РФ набирают 81046, код города и номер абонента;
  • важные номера – номер туристического центра в Стокгольме - + 46-8-50 82 80 00, в Гетеборге - +46-31-36 84 000, для вызова такси можно пройти на специальную стоянку или попросить это сделать кого-нибудь из служащих отеля, скорую помощь вызывают по номеру 112;
  • адрес главного посольства РФ и его контакты - для звонка в Генеральное консульство РФ в Гетеборге набирают (46-31) 40 80 84 (Сигфридсгатан 1, 402 22 Гётеборг/ S:t Sigfridsgatan 1, 402 22 Göteborg), для звонка в консульство Стокгольма - (46-8) 619 04 70; (46-8) 656 67 92 (Йорвельсгатан 31, 112 60 Стокгольм/ Gjörwellsgatan 31, 112 60 Stockholm.

В экстренных случаях туристы могут обратиться в полицию или к туристическому оператору.

Где находится Швеция

Где находится Швеция на карте
Где находится Швеция на карте

Швеция – Скандинавское государство, а это значит, что искать ее на карте мира необходимо где-то на севере. Попробуем вместе с нами:

  • где находится – Северная Европа, полуостров Скандинавия;
  • соседи – граничит со странами: Норвегия, Финляндия;
  • какими морями/океанами омывается – омывается водами Балтийского моря и Ботнического залива на юге и востоке, на юго-западе проливами Каттегат и Скагеррак.

От Дании Швеция отделена водами проливов Эресунн, Каттегат и Скагеррак. В состав Швеции включены два больших острова. Это Готланд и Этланд.

Города и курорты

Гетеборг
Гетеборг
Мальме
Мальме
Уппсала
Уппсала
Вестерос
Вестерос
Эребру
Эребру
Хельсингборг
Хельсингборг

Крупнейшие города — это:

  • Стокгольм (961 609 ч);
  • Гетеборг (599 011 ч);
  • Мальме (316 588 ч);
  • Уппсала (160 462 ч);
  • Уппландс Весбю и Соллентуна (144 826 ч);
  • Вестерос (122 953 ч);
  • Эребру (120 650 ч);
  • Линчёпинг (111 267 ч);
  • Хельсингборг (109 869 ч).

Популярные направления

Гамла Стан, Стокгольм
Гамла Стан, Стокгольм
Остров Седермальм
Остров Седермальм
Ваксхольм
Ваксхольм
Остров Готланд
Остров Готланд
Кафедральный собор, Уппсала
Кафедральный собор, Уппсала
Кируна
Кируна

Популярными туристическими маршрутами считаются:

  • Стокгольм – столица королевства, добраться до которой можно на пароме, но от Москвы до Стокгольма на самолете лететь всего 2 часа. Здесь можно посмотреть на северное сияние (ноябрь-март), посмотреть на острова архипелага (с апреля по сентябрь), а также поучаствовать в Дне празднования середины лета и других национальных праздниках. Город очень красив, простая прогулка по нему превращается в незабываемое путешествие;
  • Седермальм. Крупнейший остров в лене Стокгольм, с берегов которого открываются великолепные виды на столицу. Туристов здесь привлекают уютные кафе, булочные и что немного странновато – магазины подержанных вещей. На набережной есть популярная у местных жителей и туристов фотографическая галерея. Она расположена в здании бывшей таможни и занимает целых два этажа. Стены внутри подвесные, что позволяет трансформировать их под нужды конкретной экспозиции. За вход с взрослого человека возьмут 165 шведских крон или 1389 рублей РФ. Фотовыставка обновляется 1 раз в несколько месяцев;
  • Ваксхольм. Городок, расположенный на острове Ваксен. Здесь находится широко известная в Европе крепость XVI столетия, а также множество домов традиционной постройки. По улицам этого города приятно гулять и туристам, и местным жителям;
  • Остров Готланд. Не входит в Стокгольмский архипелаг. Известен красивыми и удобными пляжами. В конце лета (август) здесь празднуют фестиваль Средневековья. Для участия в фестивале необходимо приехать в город Вибью, а также придумать себе какой-нибудь интересный костюм. Из Стокгольма в Готланд ходит паром. Путешествие занимает не более 3 часов, стоимость билета зависит от времени покупки, чем раньше, тем дешевле;
  • Уппсала. Город вблизи от Стокгольма, всего 1 час езды на машине. Между городами ходит скоростной поезд, за 95 шведских крон (800 рублей РФ) турист оказывается в Уппсале всего через 30 минут. В Уппсалу приезжают, чтобы полюбоваться старинными зданиями, расположенными в западной части города. Здесь находится старейшие в этой части Европы кафедральный собор и университет. Есть свой средневековый замок, музей Карла Линнея и ботанический сад. Перекусить можно в кафе при соборе или в любом из множества других ресторанов города.

Также среди туристов и местных жителей всегда есть желающие посетить Гетеборг, Мальме, Кируна.

ТОП достопримечательностей Швеции

Вадстенский замок
Вадстенский замок
Музей Васа
Музей Васа
Музей Скансен
Музей Скансен
Музей ABBA
Музей ABBA
Глобен-Арена
Глобен-Арена

Опытные путешественники, уже успевшие полюбить Швецию, рекомендуют обратить внимание на следующие достопримечательности:

  • Вадстенский замок – построен в 1545 г., неоднократно разрушался и отстраивался вновь, историческая ценность его огромна, для сохранения ее в конце прошлого века были проведены масштабные реставрационные работы;
  • Музей Васа – открыт на корабле XVII века. Корабль был спущен на воду и отправился в свое первое плавание в 1628 г. тогда же затонул, поскольку, как показывают некоторые исторические источники, был слишком тяжел;
  • Гамла Стан – историческая часть Стокгольма. В этом месте мостовые не перестраивались с XIII века. Пройтись по ним может любой современный человек;
  • Музей Скансен. Расположен под открытым небом на острове Юргорден (Стокгольм), представляет собой собрание эпох, стилей и народов. Используется многими в качестве фотозоны для различных проектов;
  • Музей ABBA. Один из самых известных в мире музыкальных квартетов оказывается родом из Швеции. В 2013 г. в честь него был открыт целый музей, который с удовольствием посещают, как местные жители, так и туристы;
  • Глобен-Арена – одна из самых крупных в мире спортивных и сценических площадок под крышей. Здесь дают концерты звезды мировой величины, со смотровой площадки можно открываются прекрасные виды столицы.

Также туристам рекомендуется посетить национальные парки и ботанические сады. В Швеции их великое множество.

Интересные экскурсии по стране
Королевский тур по каналам Стокгольма
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Особенности страны и жителей

Шведские гвардейцы участвуют в праздновании дня рождения короля в королевском дворце в Стокгольме
Шведские гвардейцы участвуют в праздновании дня рождения короля в королевском дворце в Стокгольме
6 июня – Национальный день Швеции 🇸🇪
6 июня – Национальный день Швеции 🇸🇪

Заселяться территория современной Швеции начала сразу после последнего таяния ледников. В начале XVII столетия страна выходит на мировую арену, заявляя о себе, как о государстве, с мнением которого приходится считаться. Но успех был непродолжительным, после сокрушительных поражений, нанесенных ей Российской империей, она была лишена половины своих восточных территорий. В XX век королевство входит исключительно в качестве аграрного государства, здесь почти нет современных железных дорог, индустриализация здесь только начиналась. После окончания Второй мировой войны закладываются основы современной экономики и политики социального обеспечения граждан. Современная Швеция – это экономически и социально развитое государство, впрочем, как и любое другое, имеющее свои особенности, о которых полезно знать всем приезжим:

  • особенности народа – шведы не перебивают друг друга в разговоре, не уступают место в общественном транспорте пожилым и беременным, не пропускают женщин вперед, отличаются вежливой отчужденностью, нисколько не интересуются другими странами, при этом они много пьют, и не только кофе, хотя по числу выпитых чашек кофе давно уже являются рекордсменам в мире;
  • финансовая сторона – в принципе жить в Швеции можно, но жилье здесь стоит крайне дорого, так, аренда однокомнатной квартиры в столице обходится в 65-100 тысяч, если переводить на рубли РФ, за парковку машины в центре за час придется отдать более 500 рублей, литр бензина стоит более 118 рублей, ездить на машине ежедневно могут позволить себе лишь единицы, поэтому многие покупают проездной стоимостью в 6500-7000 рублей в месяц, но есть и плюсы – оплачиваемый декрет, бесплатное высшее образование, различные пособия;
  • безопасность – ценные вещи без присмотра лучше не оставлять, в том числе и в номере, поскольку за них ответственности отель не несет, документы обязательно носят с собой или хранят в сейфе отеля, за оставленный без присмотра багаж с туриста возьмут штраф, а сами вещи вполне вероятно уничтожат еще до обнаружения владельца, как представляющие угрозу безопасности, алкоголь продается с 20 лет в магазинах, в кафе и барах спиртное подают с 18 лет.
  • животный мир – в Швеции водятся северные олени, лось, косуля, белка, заяц, лисица, куница, рысь, росомаха и бурый мишка, а также утки, лебеди, гуси и чайки, в реках встречается форель, хариус, окунь и лосось.

Интересный факт – даже если человеку уже исполнилось 20 лет, то права на распитие спиртного его все равно могут лишить, например, такое случается, если он за короткий срок (1-2 часа) приходит в один и тот же магазин трижды, продавцы на вполне законных основаниях могут отказать в реализации товара.

Климат

  • климатические зоны – в большей части страны умеренный климат (часть страны находится в субполярной климатической зоне), формирующийся под влиянием теплого течения Гольфстрим, на севере страны в январе в среднем – 16 градусов Цельсия, тогда как на юге в это же время - +1 градус Цельсия, в горах в середине лета всего +2 градуса Цельсия, а на юге - +17-18 градусов Цельсия;
  • лучше ехать в – апреле-сентябре, но для посещения исключительно городов подойдет любое время года;
  • лучше НЕ ехать в – январе и феврале, очень холодно на севере, посети заповедники и парки будет почти невозможно, может замести, возникнут проблемы с общественным транспортом;
  • какие сезоны существуют – все четыре, зима, весна, лето и осень, но в тундре можно наблюдать лишь два из них – весну и зиму.

Чем можно заняться в Швеции

Вемдален - горнолыжный курорт
Вемдален - горнолыжный курорт
Торговый центр Mall of Scandinavia в Стокгольме
Торговый центр Mall of Scandinavia в Стокгольме
Музей Халлвиля
Музей Халлвиля
Национальный музей Швеции
Национальный музей Швеции
Рыбалка популярный вид отдыха в Швеции
Рыбалка популярный вид отдыха в Швеции

Большинство туристов едут в Швецию вовсе не за красивыми видами старинных городов, это, конечно же, тоже, но привлекательнее всего выглядят горнолыжные курорты. Сезон длится с декабря по март, поэтому любителям пляжей и экскурсий лучше приезжать в марте или в апреле. Если кататься на санках или лыжах путешественник не собирается, то в первую очередь ему необходимо посетить местные музеи, в Стокгольме, например, их очень много. Картинные галереи, фестивали, концерты – всего этого много. Одной из лучших в мире считается местная кухня. Знатоки советуют попробовать гороховый суп и блинчики, картофельную запеканку с маринованными анчоусами и сливками и обязательно бутерброды с креветками. У местных и у туристов помимо пляжного и горнолыжного видов отдыха принято устраивать себе шопинг туры, посещать показы известных домов моды (H&M – например).

Если сравнивать Швецию и ту же Турцию, как одно из самых популярных направлений в туризме, то в Швеции более развит экологический и даже сельский вид туризма, сюда приезжают не за отдыхом у бассейна, а за чистым воздухом и необычными впечатлениями. Например, у шведов, которые просто обожают рыбалку, не принято есть пойманную рыбу, в большинстве случаев улов отпускается на волю.

Национальные праздники и фестивали

День Святого Кнута
День Святого Кнута
Праздник Пасхи
Праздник Пасхи
Праздник летнего солнцестояния
Праздник летнего солнцестояния
День святой Люсии – семейный праздник
День святой Люсии – семейный праздник
Рождественская ярмарка в Стокгольме
Рождественская ярмарка в Стокгольме
Празднование Вальпургиевой ночи
Празднование Вальпургиевой ночи

В Швеции отмечают ряд незнакомых для жителей Восточной Европы и Азии праздников, например, ту же Вальпургиеву ночь. 30 апреля ночью тысячи и тысячи шведов, а также туристов собираются вместе на открытых пространствах, чтобы зажечь большой костер. Так в Швеции встречают весну. Праздник очень похож на наши Святки, поскольку в прошлом парни и девушки с песнями ходили по домам и требовали угощения. Сейчас этого не делают, просто поют и танцуют вокруг костра. Также в Швеции отмечают:

  • 13 января – День Святого Кнута (конец празднования Рождества и конец каникул, в этот день принято собирать елку);
  • 14 февраля – День Святого Валентина или День всех влюбленных;
  • Пасху (преимущественно светский праздник, в церковь почти никто не ходит помимо тех прихожан, которые посещают ее постоянно);
  • 1 мая – Международный день солидарности трудящихся (выходной, люди посещают демонстрации и парады);
  • 6 июня – Национальный день Швеции;
  • последняя суббота июня – Летнее солнцестояние (украшают майское дерево, девушки гадают, плетут венки из цветов, кладут х под подушку и украшают дом) напоминает известный славянам праздник Ивана Купалы;
  • вторая среда августа – день раков (собираются семьей, украшают дом бумажными фонариками и едят вареных раков);
  • третий четверг августа – день квашеной салаки (аналогичен дню рака, празднуется также);
  • суббота между 31 октября – 6 ноября – День всех святых (посещают могилы родственников, приносят цветы);
  • 31 октября – Хэллоуин (дети и подростки устраивают вечеринки, на которые приходят ряженными);
  • 11 ноября – День святого Мартина (собираются семьей и едят гуся, фаршированного яблоками);
  • 13 декабря – День святой Люсии (поют специальные песни, танцуют, дети готовят родителям печенья, семейный праздник);
  • 24-25 декабря – Сочельник и Рождество (готовятся всей страной, но справляют преимущественно дома, на столе обязательно должен быть рождественский окорок);
  • Новый год – встречают на улице в компании друзей.

Мы настоятельно рекомендуем посетить празднование Вальпургиевой ночи, а также попробовать напроситься на поедание праздничного гуся. Поверьте, это незабываемо.

Интересно, что поздравление с Новым годом читает не король, а известные актеры или актрисы. Традиционно они зачитывают стихотворение, написанное Альфредом Теннисоном – «Новогодний колокол». Завершает поздравительную речь звук реального колокола.

Традиционная шведская кухня

Маринованная селёдка 😋
Маринованная селёдка 😋
бутерброды с креветками
бутерброды с креветками
Гравлакс
Гравлакс
Знаменитые тефтели с соусом из брусники, знакомые многим из ИКЕА
Знаменитые тефтели с соусом из брусники, знакомые многим из ИКЕА
Бисквитные торты – популярный десерт
Бисквитные торты – популярный десерт
Гороховый суп
Гороховый суп

Шведы предпочитают питаться правильно, поэтому здесь в большом количестве продаются экологически чистые и полезные продукты. Шведская кухня отличается простотой. И на домашнем столе и в ресторане можно встретить одни и те же блюда, это:

  • маринованная селедка;
  • разные виды хлеба;
  • бутерброды с креветками;
  • гравлакс или особым образом консервированная рыба;
  • блины;
  • гороховый суп;
  • картофельная запеканка;
  • тефтели с соусом из брусники;
  • бисквитные торты;
  • булочки.

Ингредиенты для приготовления еды можно купить в любом супермаркете. Но многие едят в ресторанах. Это не так дешево, но и заработные платы в Швеции другие.

Интересно, что алкоголь в обычном супермаркете не встретишь, спиртное монополизировано государством и продается в специальных магазинах. При этом при покупке продавец обязательно потребует предъявить удостоверение личности.

Об отелях и другом размещении в стране

Отель Sheraton в Стокгольме
Отель Sheraton в Стокгольме
Шведский IceHotel
Шведский IceHotel
Птичье гнездо в отеле Treehotel Sweden
Птичье гнездо в отеле Treehotel Sweden
Хостел Pecture в Стокгольме предлагает размещение на борту самолета Jumbo Jet
Хостел Pecture в Стокгольме предлагает размещение на борту самолета Jumbo Jet
Хостел City Backpackers, Стокгольм
Хостел City Backpackers, Стокгольм

В Швеции очень мало доступного жилья, потому арендовать квартиру в Стокгольме на пару дней или неделю не получится. Местные жители встают в очередь на аренду квартиры в 18 лет. Это необходимо, если потенциальный арендатор желает уехать из дома родителей хотя бы к 25 годам. Единственный выход для туристов – это отели. Здесь также действуют свои правила:

  • заселяют в 14.00;
  • выселяют в 9.00-12.00;
  • вещи можно хранить в камере хранения, если такая есть при отеле;
  • в большинстве отелей туристам предлагают шведский стол.

Заселение в отель, расположенный в историческом здании, может обойтись дороже.

Виза

Шенгенская виза в Швецию
Шенгенская виза в Швецию

Поговорим о визах:

  • россиянам и гражданам большей части стран СНГ для поездки в Швецию придется оформить шенгенскую визу стоимостью в 35 евро (туристическая, обычная);
  • необходимо сдать биометрию, виза делается через посольство, получают ее лично или она может быть переправлена получателю курьером.

Есть возможность получения срочной экспресс-визы, стоимостью в 70 евро.

Страховка

Для поездки в Швецию необходимо оформить страховку. Минимальный размер страхового покрытия – 30 тыс. евро. Без страховки поехать не получится.

Как добраться до Швеции

Аэропорт Стокгольм-Арланда
Аэропорт Стокгольм-Арланда
Паром компании MOBY SPL «Princess Anastasia»
Паром компании MOBY SPL «Princess Anastasia»

В Швецию можно попасть, сев на поезд (с пересадками) или самолет, а также на пароме или на личном авто.

Из Шереметьево (Москва - https://www.svo.aero/ru/timetable/departure?date=today&period=allday&terminal=all) самолеты летают дважды в день, в пути турист при этом находятся 2 часа и 10 минут.

Из Санкт-Петербурга в Стокгольм самолеты летают ежедневно (https://pulkovoairport.ru/). Время в пути – 1 час и 30 минут.

Прямых рейсов в Швецию из России поезда не совершают. Но существует железнодорожное сообщение между Швецией, Данией и Норвегией, билеты можно приобрести в одну из этих стран. А вот на пароме добраться напрямую вполне реально. Например, из Санкт-Петербурга паром отправляется трижды в неделю. Прямых автобусных рейсов нет.

Передвижение по стране

Трамвай
Трамвай
Стокгольмский метрополитен
Стокгольмский метрополитен
12-метровый электробус BYD в Питео
12-метровый электробус BYD в Питео
Езда на велосипеде, альтернатива общественному транспорту
Езда на велосипеде, альтернатива общественному транспорту
Арендовать автомобиль можно у компании Rent-A-Wreck прямо в аэропорту Арланда
Арендовать автомобиль можно у компании Rent-A-Wreck прямо в аэропорту Арланда

Местные жители передвигаются по стране в основном на общественном транспорте. Можно приобрести проездной, стоимостью около 7 тыс. рублей в месяц. Также туристы могут арендовать авто. Сделать это можно в аэропорту или в отеле. Об автомобиле можно договориться заблаговременно еще до прилета.

Сувениры, или что привезти из страны

Шоколад ручной работы
Шоколад ручной работы
Шведские фрикодельки
Шведские фрикодельки
Брусничное варенье
Брусничное варенье
Лошадь Дала
Лошадь Дала
Зимние шерстяные изделия
Зимние шерстяные изделия
Сувениры с изображение лося
Сувениры с изображение лося

Из Швеции в основном везут еду, это:

  • шоколад;
  • мясо и рыбу;
  • сладкие сувениры в форме викингов.

Также везут:

  • фирменные игрушки и статуэтки с изображением лося;
  • фигурку лошади Дала Хэст (можно съедобную);
  • статуэтки викингов;
  • обувь веселых расцветок – клоги;
  • статуэтки героев сказок.

Иногда везут алкоголь, разные виды снюса, косметику и парфюмерию, хрусталь.

Напоминаем, что провоз произведений искусства и оружия, а также наркотиков запрещен.

Популярные фразы на шведском языке

  • Здравствуйте! – Hej! (хэй!);
  • Доброе утро! – God morgon! (гу мо́рон!);
  • Добрый день! – God dag! (гу да:!);
  • Добрый вечер! – God kväll! (гу квэ́ль!
  • Добро пожаловать! – Välkommen! (Välkomna!) (вэ:лькомэн! (вэ:лькомна!));
  • Как дела? – Hur står det till? (xy:p сто:р де:т тиль?);
  • Пока! – Hej då! (хэй до:!);
  • До свидания! – Adjö !/På återseende!/Vi ses! (айё:!/по: о:тэрсе́эндэ!/ви: сис!);
  • Всего доброго! – Ha det så bra! (ха: де:т со: бра:!);
  • Удачи! – Lycka till! (люка тиль!);
  • Спасибо – Tack (так).

Плюсы и минусы отдыха и проживания здесь

Граффити – вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Тут каждый решает для себя сам)
Граффити – вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Тут каждый решает для себя сам)
Офисное здание, под названием Kuggen, со шведского переводится как - "зубчатое колесо"
Офисное здание, под названием Kuggen, со шведского переводится как - "зубчатое колесо"

Есть в проживании и поездке в Швецию, как плюсы, так и минусы. К минусам мы бы отнесли:

  • большое количество мусора и граффити на улицах;
  • дорогой общественный транспорт и связь;
  • невозможность оформления счета в банке без справки с места работы;
  • бюрократию;
  • дорогое жилье.

К плюсам можно отнести:

  • небольшое количество жителей;
  • меньшее количество автомобилей, если сравнивать с другими странами;
  • хорошо развитый общественный транспорт;
  • великолепную архитектуру;
  • хорошо развитую систему социального обеспечения.
  • А еще в Швеции принято сортировать мусор.

Что нужно сделать обязательно

Родхусет – станция метро в Стокгольме имеющая структуру похожую на пещеру и вулканоподобную ржаво-красную окраску
Родхусет – станция метро в Стокгольме имеющая структуру похожую на пещеру и вулканоподобную ржаво-красную окраску
Юнибакен — музей Астрид Линдгрен в Стокгольме
Юнибакен — музей Астрид Линдгрен в Стокгольме
Вход в парк аттракционов Лисеберг
Вход в парк аттракционов Лисеберг
Кальмарский замок
Кальмарский замок
Устройте себе день шопинга
Устройте себе день шопинга
Побалуйте себя вкусным кофе с любимыми десертами в одной из местных кофеен
Побалуйте себя вкусным кофе с любимыми десертами в одной из местных кофеен

В Швеции обязательно рекомендуем:

  • посетить метро в Стокгольме;
  • попасть в дом сказок Астрид Линдгрен (Стокгольм);
  • устроить день шопинга;
  • посетить аттракционы в Лисеберге;
  • попасть на экскурсию в какой-нибудь старинный замок.

В первый день по приезду необходимо срочно выпить кофе. Шведы умеют его готовить лучше всех остальных. В последний день можно прокатиться на трамвайчике, если вы, конечно же находитесь в Гетеборге, ну или отправиться в ближайшую булочную и как следует запастись съестным.

И не забудьте попробовать жареную селедку и хотя бы единожды прокатиться на катере. Стокгольм состоит из 14 островов, между которыми перекинуто 57 мостов. Вернуться домой и не увидеть этого великолепия просто нельзя. ХорошоТАМ желает вам приятного путешествия!

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Окунуться в самобытность северного экогорода
Мальмё
Скульптуры Стокгольма
Скульптуры Стокгольма
5
22 отзыва
46
за чел.
Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом
Стокгольм
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
5
10 отзывов
115
за всё
На экскурсии вы погрузитесь в удивительный мир сказок: увидите чум старой лапландки и того самого северного...
Стокгольм
Стокгольм и его необычные памятники
Стокгольм и его необычные памятники
5
23 отзыва
110
за всё
Прогулка по четырем островам города в поиске самых удивительных мемориалов
Стокгольм
Экскурсии в городах Швеции
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