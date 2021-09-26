Скандинавская страна – Швеция. Из статьи вы узнаете, какие самые популярные достопримечательности 🏛️ есть в Швеции и столице Стокгольм, какие национальные праздники отмечают шведы, что попробовать из шведской кухни 🥧, нужна ли виза, как добраться и где находится Швеция на карте

Стокгольм, Швеция

Королевство Швеция – пятое по протяженности территории государство в Европе. Эта скандинавская страна издавна соперничала с Российской империей. Именно шведы были разгромлены Петром I в Полтавской битве. Но в наши дни Швеция – это мирное многонациональное европейское государство, член ЕС. Если вас интересует его история, культура и общественно-политическая жизнь, добро пожаловать на ХорошоТАМ.

Швеция является достаточно популярной и известной страной. Туристов привлекает чистый воздух, которого здесь в изобилии, поскольку местные жители просто помешаны на чистоте и экологии. Не менее популярен у путешественников и способ насыщения пустых желудков, который культивируют шведы. Речь, конечно же, идет о знаменитом шведском столе, позволяющем в один момент попробовать несколько десятков блюд на выбор.

Домоседам, интересующимся современной обстановкой, Швеция известна тем, что является королевством – конституционной монархией. С 1973 г. страна находится под управлением Карла XVI Густава.

Швеция – единственное государство мира, над столицей которого катаются на воздушном шаре.

Общая информация

столица – Стокгольм (является столицей страны и одним из центральных городов Скандинавии, в Стокгольме заседают члены правительства и риксдаг);

– Стокгольм (является столицей страны и одним из центральных городов Скандинавии, в Стокгольме заседают члены правительства и риксдаг); население – численность населения составляет 10 327 589 жителей, местного жителя мужчину именуют шведом, а женщину шведкой.

– численность населения составляет 10 327 589 жителей, местного жителя мужчину именуют шведом, а женщину шведкой. площадь страны – 447 435 кв. км;

– 447 435 кв. км; валюта – Швеции сохранила собственную валюту – шведскую крону (SEK), курс плавающий, за 1 крону дают 8.4 российский рубля, к оплате принимают кредитные карты, в ресторанах чаевые необязательны, они уже включены в счет (в ночное и вечернее время от чаевых официанты не отказываются, но точная сумма не указывается, обычно достаточно пары крон);

– Швеции сохранила собственную валюту – шведскую крону (SEK), курс плавающий, за 1 крону дают 8.4 российский рубля, к оплате принимают кредитные карты, в ресторанах чаевые необязательны, они уже включены в счет (в ночное и вечернее время от чаевых официанты не отказываются, но точная сумма не указывается, обычно достаточно пары крон); форма правления – конституционная монархия, правит королевская семья;

– конституционная монархия, правит королевская семья; языки – шведский, но каждая из 21 областей (ленов), на которые поделена Швеция, имеет собственный диалект;

– шведский, но каждая из 21 областей (ленов), на которые поделена Швеция, имеет собственный диалект; религия – более 95% населения страны посещает евангелистскую лютеранскую церковь, примерно 1.5% жителей считают себя католиками, менее 1% исповедуют ислам и другие мировые религии;

– более 95% населения страны посещает евангелистскую лютеранскую церковь, примерно 1.5% жителей считают себя католиками, менее 1% исповедуют ислам и другие мировые религии; телефонный код – для звонков в Россию набирают 007, код города и номер абонента, для звонков из РФ набирают 81046, код города и номер абонента;

– для звонков в Россию набирают 007, код города и номер абонента, для звонков из РФ набирают 81046, код города и номер абонента; важные номера – номер туристического центра в Стокгольме - + 46-8-50 82 80 00, в Гетеборге - +46-31-36 84 000, для вызова такси можно пройти на специальную стоянку или попросить это сделать кого-нибудь из служащих отеля, скорую помощь вызывают по номеру 112;

– номер туристического центра в Стокгольме - + 46-8-50 82 80 00, в Гетеборге - +46-31-36 84 000, для вызова такси можно пройти на специальную стоянку или попросить это сделать кого-нибудь из служащих отеля, скорую помощь вызывают по номеру 112; адрес главного посольства РФ и его контакты - для звонка в Генеральное консульство РФ в Гетеборге набирают (46-31) 40 80 84 (Сигфридсгатан 1, 402 22 Гётеборг/ S:t Sigfridsgatan 1, 402 22 Göteborg), для звонка в консульство Стокгольма - (46-8) 619 04 70; (46-8) 656 67 92 (Йорвельсгатан 31, 112 60 Стокгольм/ Gjörwellsgatan 31, 112 60 Stockholm.

В экстренных случаях туристы могут обратиться в полицию или к туристическому оператору.

Где находится Швеция

Где находится Швеция на карте

Швеция – Скандинавское государство, а это значит, что искать ее на карте мира необходимо где-то на севере. Попробуем вместе с нами:

где находится – Северная Европа, полуостров Скандинавия;

– Северная Европа, полуостров Скандинавия; соседи – граничит со странами: Норвегия, Финляндия;

– граничит со странами: Норвегия, Финляндия; какими морями/океанами омывается – омывается водами Балтийского моря и Ботнического залива на юге и востоке, на юго-западе проливами Каттегат и Скагеррак.

От Дании Швеция отделена водами проливов Эресунн, Каттегат и Скагеррак. В состав Швеции включены два больших острова. Это Готланд и Этланд.

Города и курорты

Гетеборг Мальме Уппсала Вестерос Эребру Хельсингборг

Крупнейшие города — это:

Стокгольм (961 609 ч);

Гетеборг (599 011 ч);

Мальме (316 588 ч);

Уппсала (160 462 ч);

Уппландс Весбю и Соллентуна (144 826 ч);

Вестерос (122 953 ч);

Эребру (120 650 ч);

Линчёпинг (111 267 ч);

Хельсингборг (109 869 ч).

Популярные направления

Гамла Стан, Стокгольм Остров Седермальм Ваксхольм Остров Готланд Кафедральный собор, Уппсала Кируна

Популярными туристическими маршрутами считаются:

Стокгольм – столица королевства, добраться до которой можно на пароме, но от Москвы до Стокгольма на самолете лететь всего 2 часа. Здесь можно посмотреть на северное сияние (ноябрь-март), посмотреть на острова архипелага (с апреля по сентябрь), а также поучаствовать в Дне празднования середины лета и других национальных праздниках. Город очень красив, простая прогулка по нему превращается в незабываемое путешествие;

– столица королевства, добраться до которой можно на пароме, но от Москвы до Стокгольма на самолете лететь всего 2 часа. Здесь можно посмотреть на северное сияние (ноябрь-март), посмотреть на острова архипелага (с апреля по сентябрь), а также поучаствовать в Дне празднования середины лета и других национальных праздниках. Город очень красив, простая прогулка по нему превращается в незабываемое путешествие; Седермальм . Крупнейший остров в лене Стокгольм, с берегов которого открываются великолепные виды на столицу. Туристов здесь привлекают уютные кафе, булочные и что немного странновато – магазины подержанных вещей. На набережной есть популярная у местных жителей и туристов фотографическая галерея. Она расположена в здании бывшей таможни и занимает целых два этажа. Стены внутри подвесные, что позволяет трансформировать их под нужды конкретной экспозиции. За вход с взрослого человека возьмут 165 шведских крон или 1389 рублей РФ. Фотовыставка обновляется 1 раз в несколько месяцев;

. Крупнейший остров в лене Стокгольм, с берегов которого открываются великолепные виды на столицу. Туристов здесь привлекают уютные кафе, булочные и что немного странновато – магазины подержанных вещей. На набережной есть популярная у местных жителей и туристов фотографическая галерея. Она расположена в здании бывшей таможни и занимает целых два этажа. Стены внутри подвесные, что позволяет трансформировать их под нужды конкретной экспозиции. За вход с взрослого человека возьмут 165 шведских крон или 1389 рублей РФ. Фотовыставка обновляется 1 раз в несколько месяцев; Ваксхольм . Городок, расположенный на острове Ваксен. Здесь находится широко известная в Европе крепость XVI столетия, а также множество домов традиционной постройки. По улицам этого города приятно гулять и туристам, и местным жителям;

. Городок, расположенный на острове Ваксен. Здесь находится широко известная в Европе крепость XVI столетия, а также множество домов традиционной постройки. По улицам этого города приятно гулять и туристам, и местным жителям; Остров Готланд . Не входит в Стокгольмский архипелаг. Известен красивыми и удобными пляжами. В конце лета (август) здесь празднуют фестиваль Средневековья. Для участия в фестивале необходимо приехать в город Вибью, а также придумать себе какой-нибудь интересный костюм. Из Стокгольма в Готланд ходит паром. Путешествие занимает не более 3 часов, стоимость билета зависит от времени покупки, чем раньше, тем дешевле;

. Не входит в Стокгольмский архипелаг. Известен красивыми и удобными пляжами. В конце лета (август) здесь празднуют фестиваль Средневековья. Для участия в фестивале необходимо приехать в город Вибью, а также придумать себе какой-нибудь интересный костюм. Из Стокгольма в Готланд ходит паром. Путешествие занимает не более 3 часов, стоимость билета зависит от времени покупки, чем раньше, тем дешевле; Уппсала. Город вблизи от Стокгольма, всего 1 час езды на машине. Между городами ходит скоростной поезд, за 95 шведских крон (800 рублей РФ) турист оказывается в Уппсале всего через 30 минут. В Уппсалу приезжают, чтобы полюбоваться старинными зданиями, расположенными в западной части города. Здесь находится старейшие в этой части Европы кафедральный собор и университет. Есть свой средневековый замок, музей Карла Линнея и ботанический сад. Перекусить можно в кафе при соборе или в любом из множества других ресторанов города.

Также среди туристов и местных жителей всегда есть желающие посетить Гетеборг, Мальме, Кируна.

ТОП достопримечательностей Швеции

Вадстенский замок Музей Васа Музей Скансен Музей ABBA Глобен-Арена

Опытные путешественники, уже успевшие полюбить Швецию, рекомендуют обратить внимание на следующие достопримечательности:

Вадстенский замок – построен в 1545 г., неоднократно разрушался и отстраивался вновь, историческая ценность его огромна, для сохранения ее в конце прошлого века были проведены масштабные реставрационные работы;

– построен в 1545 г., неоднократно разрушался и отстраивался вновь, историческая ценность его огромна, для сохранения ее в конце прошлого века были проведены масштабные реставрационные работы; Музей Васа – открыт на корабле XVII века. Корабль был спущен на воду и отправился в свое первое плавание в 1628 г. тогда же затонул, поскольку, как показывают некоторые исторические источники, был слишком тяжел;

– открыт на корабле XVII века. Корабль был спущен на воду и отправился в свое первое плавание в 1628 г. тогда же затонул, поскольку, как показывают некоторые исторические источники, был слишком тяжел; Гамла Стан – историческая часть Стокгольма. В этом месте мостовые не перестраивались с XIII века. Пройтись по ним может любой современный человек;

– историческая часть Стокгольма. В этом месте мостовые не перестраивались с XIII века. Пройтись по ним может любой современный человек; Музей Скансен . Расположен под открытым небом на острове Юргорден (Стокгольм), представляет собой собрание эпох, стилей и народов. Используется многими в качестве фотозоны для различных проектов;

. Расположен под открытым небом на острове Юргорден (Стокгольм), представляет собой собрание эпох, стилей и народов. Используется многими в качестве фотозоны для различных проектов; Музей ABBA . Один из самых известных в мире музыкальных квартетов оказывается родом из Швеции. В 2013 г. в честь него был открыт целый музей, который с удовольствием посещают, как местные жители, так и туристы;

. Один из самых известных в мире музыкальных квартетов оказывается родом из Швеции. В 2013 г. в честь него был открыт целый музей, который с удовольствием посещают, как местные жители, так и туристы; Глобен-Арена – одна из самых крупных в мире спортивных и сценических площадок под крышей. Здесь дают концерты звезды мировой величины, со смотровой площадки можно открываются прекрасные виды столицы.

Также туристам рекомендуется посетить национальные парки и ботанические сады. В Швеции их великое множество.

Особенности страны и жителей

Шведские гвардейцы участвуют в праздновании дня рождения короля в королевском дворце в Стокгольме 6 июня – Национальный день Швеции 🇸🇪

Заселяться территория современной Швеции начала сразу после последнего таяния ледников. В начале XVII столетия страна выходит на мировую арену, заявляя о себе, как о государстве, с мнением которого приходится считаться. Но успех был непродолжительным, после сокрушительных поражений, нанесенных ей Российской империей, она была лишена половины своих восточных территорий. В XX век королевство входит исключительно в качестве аграрного государства, здесь почти нет современных железных дорог, индустриализация здесь только начиналась. После окончания Второй мировой войны закладываются основы современной экономики и политики социального обеспечения граждан. Современная Швеция – это экономически и социально развитое государство, впрочем, как и любое другое, имеющее свои особенности, о которых полезно знать всем приезжим:

особенности народа – шведы не перебивают друг друга в разговоре, не уступают место в общественном транспорте пожилым и беременным, не пропускают женщин вперед, отличаются вежливой отчужденностью, нисколько не интересуются другими странами, при этом они много пьют, и не только кофе, хотя по числу выпитых чашек кофе давно уже являются рекордсменам в мире;

– шведы не перебивают друг друга в разговоре, не уступают место в общественном транспорте пожилым и беременным, не пропускают женщин вперед, отличаются вежливой отчужденностью, нисколько не интересуются другими странами, при этом они много пьют, и не только кофе, хотя по числу выпитых чашек кофе давно уже являются рекордсменам в мире; финансовая сторона – в принципе жить в Швеции можно, но жилье здесь стоит крайне дорого, так, аренда однокомнатной квартиры в столице обходится в 65-100 тысяч, если переводить на рубли РФ, за парковку машины в центре за час придется отдать более 500 рублей, литр бензина стоит более 118 рублей, ездить на машине ежедневно могут позволить себе лишь единицы, поэтому многие покупают проездной стоимостью в 6500-7000 рублей в месяц, но есть и плюсы – оплачиваемый декрет, бесплатное высшее образование, различные пособия;

– в принципе жить в Швеции можно, но жилье здесь стоит крайне дорого, так, аренда однокомнатной квартиры в столице обходится в 65-100 тысяч, если переводить на рубли РФ, за парковку машины в центре за час придется отдать более 500 рублей, литр бензина стоит более 118 рублей, ездить на машине ежедневно могут позволить себе лишь единицы, поэтому многие покупают проездной стоимостью в 6500-7000 рублей в месяц, но есть и плюсы – оплачиваемый декрет, бесплатное высшее образование, различные пособия; безопасность – ценные вещи без присмотра лучше не оставлять, в том числе и в номере, поскольку за них ответственности отель не несет, документы обязательно носят с собой или хранят в сейфе отеля, за оставленный без присмотра багаж с туриста возьмут штраф, а сами вещи вполне вероятно уничтожат еще до обнаружения владельца, как представляющие угрозу безопасности, алкоголь продается с 20 лет в магазинах, в кафе и барах спиртное подают с 18 лет.

животный мир – в Швеции водятся северные олени, лось, косуля, белка, заяц, лисица, куница, рысь, росомаха и бурый мишка, а также утки, лебеди, гуси и чайки, в реках встречается форель, хариус, окунь и лосось.

Интересный факт – даже если человеку уже исполнилось 20 лет, то права на распитие спиртного его все равно могут лишить, например, такое случается, если он за короткий срок (1-2 часа) приходит в один и тот же магазин трижды, продавцы на вполне законных основаниях могут отказать в реализации товара.

Климат

климатические зоны – в большей части страны умеренный климат (часть страны находится в субполярной климатической зоне), формирующийся под влиянием теплого течения Гольфстрим, на севере страны в январе в среднем – 16 градусов Цельсия, тогда как на юге в это же время - +1 градус Цельсия, в горах в середине лета всего +2 градуса Цельсия, а на юге - +17-18 градусов Цельсия;

лучше ехать в – апреле-сентябре, но для посещения исключительно городов подойдет любое время года;

лучше НЕ ехать в – январе и феврале, очень холодно на севере, посети заповедники и парки будет почти невозможно, может замести, возникнут проблемы с общественным транспортом;

какие сезоны существуют – все четыре, зима, весна, лето и осень, но в тундре можно наблюдать лишь два из них – весну и зиму.

Чем можно заняться в Швеции

Вемдален - горнолыжный курорт Торговый центр Mall of Scandinavia в Стокгольме Музей Халлвиля Национальный музей Швеции Рыбалка популярный вид отдыха в Швеции

Большинство туристов едут в Швецию вовсе не за красивыми видами старинных городов, это, конечно же, тоже, но привлекательнее всего выглядят горнолыжные курорты. Сезон длится с декабря по март, поэтому любителям пляжей и экскурсий лучше приезжать в марте или в апреле. Если кататься на санках или лыжах путешественник не собирается, то в первую очередь ему необходимо посетить местные музеи, в Стокгольме, например, их очень много. Картинные галереи, фестивали, концерты – всего этого много. Одной из лучших в мире считается местная кухня. Знатоки советуют попробовать гороховый суп и блинчики, картофельную запеканку с маринованными анчоусами и сливками и обязательно бутерброды с креветками. У местных и у туристов помимо пляжного и горнолыжного видов отдыха принято устраивать себе шопинг туры, посещать показы известных домов моды (H&M – например).

Если сравнивать Швецию и ту же Турцию, как одно из самых популярных направлений в туризме, то в Швеции более развит экологический и даже сельский вид туризма, сюда приезжают не за отдыхом у бассейна, а за чистым воздухом и необычными впечатлениями. Например, у шведов, которые просто обожают рыбалку, не принято есть пойманную рыбу, в большинстве случаев улов отпускается на волю.

Национальные праздники и фестивали

День Святого Кнута Праздник Пасхи Праздник летнего солнцестояния День святой Люсии – семейный праздник Рождественская ярмарка в Стокгольме Празднование Вальпургиевой ночи

В Швеции отмечают ряд незнакомых для жителей Восточной Европы и Азии праздников, например, ту же Вальпургиеву ночь. 30 апреля ночью тысячи и тысячи шведов, а также туристов собираются вместе на открытых пространствах, чтобы зажечь большой костер. Так в Швеции встречают весну. Праздник очень похож на наши Святки, поскольку в прошлом парни и девушки с песнями ходили по домам и требовали угощения. Сейчас этого не делают, просто поют и танцуют вокруг костра. Также в Швеции отмечают:

13 января – День Святого Кнута (конец празднования Рождества и конец каникул, в этот день принято собирать елку);

(конец празднования Рождества и конец каникул, в этот день принято собирать елку); 14 февраля – День Святого Валентина или День всех влюбленных;

или День всех влюбленных; Пасху (преимущественно светский праздник, в церковь почти никто не ходит помимо тех прихожан, которые посещают ее постоянно);

(преимущественно светский праздник, в церковь почти никто не ходит помимо тех прихожан, которые посещают ее постоянно); 1 мая – Международный день солидарности трудящихся (выходной, люди посещают демонстрации и парады);

(выходной, люди посещают демонстрации и парады); 6 июня – Национальный день Швеции ;

; последняя суббота июня – Летнее солнцестояние (украшают майское дерево, девушки гадают, плетут венки из цветов, кладут х под подушку и украшают дом) напоминает известный славянам праздник Ивана Купалы;

(украшают майское дерево, девушки гадают, плетут венки из цветов, кладут х под подушку и украшают дом) напоминает известный славянам праздник Ивана Купалы; вторая среда августа – день раков (собираются семьей, украшают дом бумажными фонариками и едят вареных раков);

(собираются семьей, украшают дом бумажными фонариками и едят вареных раков); третий четверг августа – день квашеной салаки (аналогичен дню рака, празднуется также);

(аналогичен дню рака, празднуется также); суббота между 31 октября – 6 ноября – День всех святых (посещают могилы родственников, приносят цветы);

(посещают могилы родственников, приносят цветы); 31 октября – Хэллоуин (дети и подростки устраивают вечеринки, на которые приходят ряженными);

(дети и подростки устраивают вечеринки, на которые приходят ряженными); 11 ноября – День святого Мартина (собираются семьей и едят гуся, фаршированного яблоками);

(собираются семьей и едят гуся, фаршированного яблоками); 13 декабря – День святой Люсии (поют специальные песни, танцуют, дети готовят родителям печенья, семейный праздник);

(поют специальные песни, танцуют, дети готовят родителям печенья, семейный праздник); 24-25 декабря – Сочельник и Рождество (готовятся всей страной, но справляют преимущественно дома, на столе обязательно должен быть рождественский окорок);

и (готовятся всей страной, но справляют преимущественно дома, на столе обязательно должен быть рождественский окорок); Новый год – встречают на улице в компании друзей.

Мы настоятельно рекомендуем посетить празднование Вальпургиевой ночи, а также попробовать напроситься на поедание праздничного гуся. Поверьте, это незабываемо.

Интересно, что поздравление с Новым годом читает не король, а известные актеры или актрисы. Традиционно они зачитывают стихотворение, написанное Альфредом Теннисоном – «Новогодний колокол». Завершает поздравительную речь звук реального колокола.

Традиционная шведская кухня

Маринованная селёдка 😋 бутерброды с креветками Гравлакс Знаменитые тефтели с соусом из брусники, знакомые многим из ИКЕА Бисквитные торты – популярный десерт Гороховый суп

Шведы предпочитают питаться правильно, поэтому здесь в большом количестве продаются экологически чистые и полезные продукты. Шведская кухня отличается простотой. И на домашнем столе и в ресторане можно встретить одни и те же блюда, это:

маринованная селедка;

разные виды хлеба;

бутерброды с креветками;

гравлакс или особым образом консервированная рыба;

блины;

гороховый суп;

картофельная запеканка;

тефтели с соусом из брусники;

бисквитные торты;

булочки.

Ингредиенты для приготовления еды можно купить в любом супермаркете. Но многие едят в ресторанах. Это не так дешево, но и заработные платы в Швеции другие.

Интересно, что алкоголь в обычном супермаркете не встретишь, спиртное монополизировано государством и продается в специальных магазинах. При этом при покупке продавец обязательно потребует предъявить удостоверение личности.

Об отелях и другом размещении в стране

Отель Sheraton в Стокгольме Шведский IceHotel Птичье гнездо в отеле Treehotel Sweden Хостел Pecture в Стокгольме предлагает размещение на борту самолета Jumbo Jet Хостел City Backpackers, Стокгольм

В Швеции очень мало доступного жилья, потому арендовать квартиру в Стокгольме на пару дней или неделю не получится. Местные жители встают в очередь на аренду квартиры в 18 лет. Это необходимо, если потенциальный арендатор желает уехать из дома родителей хотя бы к 25 годам. Единственный выход для туристов – это отели. Здесь также действуют свои правила:

заселяют в 14.00;

выселяют в 9.00-12.00;

вещи можно хранить в камере хранения, если такая есть при отеле;

в большинстве отелей туристам предлагают шведский стол.

Заселение в отель, расположенный в историческом здании, может обойтись дороже.

Виза

Шенгенская виза в Швецию

Поговорим о визах:

россиянам и гражданам большей части стран СНГ для поездки в Швецию придется оформить шенгенскую визу стоимостью в 35 евро (туристическая, обычная);

необходимо сдать биометрию, виза делается через посольство, получают ее лично или она может быть переправлена получателю курьером.

Есть возможность получения срочной экспресс-визы, стоимостью в 70 евро.

Страховка

Для поездки в Швецию необходимо оформить страховку. Минимальный размер страхового покрытия – 30 тыс. евро. Без страховки поехать не получится.

Как добраться до Швеции

Аэропорт Стокгольм-Арланда Паром компании MOBY SPL «Princess Anastasia»

В Швецию можно попасть, сев на поезд (с пересадками) или самолет, а также на пароме или на личном авто.

Из Шереметьево (Москва - https://www.svo.aero/ru/timetable/departure?date=today&period=allday&terminal=all) самолеты летают дважды в день, в пути турист при этом находятся 2 часа и 10 минут.

Из Санкт-Петербурга в Стокгольм самолеты летают ежедневно (https://pulkovoairport.ru/). Время в пути – 1 час и 30 минут.

Прямых рейсов в Швецию из России поезда не совершают. Но существует железнодорожное сообщение между Швецией, Данией и Норвегией, билеты можно приобрести в одну из этих стран. А вот на пароме добраться напрямую вполне реально. Например, из Санкт-Петербурга паром отправляется трижды в неделю. Прямых автобусных рейсов нет.

Передвижение по стране

Трамвай Стокгольмский метрополитен 12-метровый электробус BYD в Питео Езда на велосипеде, альтернатива общественному транспорту Арендовать автомобиль можно у компании Rent-A-Wreck прямо в аэропорту Арланда

Местные жители передвигаются по стране в основном на общественном транспорте. Можно приобрести проездной, стоимостью около 7 тыс. рублей в месяц. Также туристы могут арендовать авто. Сделать это можно в аэропорту или в отеле. Об автомобиле можно договориться заблаговременно еще до прилета.

Сувениры, или что привезти из страны

Шоколад ручной работы Шведские фрикодельки Брусничное варенье Лошадь Дала Зимние шерстяные изделия Сувениры с изображение лося

Из Швеции в основном везут еду, это:

шоколад;

мясо и рыбу;

сладкие сувениры в форме викингов.

Также везут:

фирменные игрушки и статуэтки с изображением лося;

фигурку лошади Дала Хэст (можно съедобную);

статуэтки викингов;

обувь веселых расцветок – клоги;

статуэтки героев сказок.

Иногда везут алкоголь, разные виды снюса, косметику и парфюмерию, хрусталь.

Напоминаем, что провоз произведений искусства и оружия, а также наркотиков запрещен.

Популярные фразы на шведском языке

Здравствуйте! – Hej! (хэй!);

Доброе утро! – God morgon! (гу мо́рон!);

Добрый день! – God dag! (гу да:!);

Добрый вечер! – God kväll! (гу квэ́ль!

Добро пожаловать! – Välkommen! (Välkomna!) (вэ:лькомэн! (вэ:лькомна!));

Как дела? – Hur står det till? (xy:p сто:р де:т тиль?);

Пока! – Hej då! (хэй до:!);

До свидания! – Adjö !/På återseende!/Vi ses! (айё:!/по: о:тэрсе́эндэ!/ви: сис!);

Всего доброго! – Ha det så bra! (ха: де:т со: бра:!);

Удачи! – Lycka till! (люка тиль!);

Спасибо – Tack (так).

Плюсы и минусы отдыха и проживания здесь

Граффити – вандализм или искусство, законно или незаконно, красиво или неуклюже? Тут каждый решает для себя сам) Офисное здание, под названием Kuggen, со шведского переводится как - "зубчатое колесо"

Есть в проживании и поездке в Швецию, как плюсы, так и минусы. К минусам мы бы отнесли:

большое количество мусора и граффити на улицах;

дорогой общественный транспорт и связь;

невозможность оформления счета в банке без справки с места работы;

бюрократию;

дорогое жилье.

К плюсам можно отнести:

небольшое количество жителей;

меньшее количество автомобилей, если сравнивать с другими странами;

хорошо развитый общественный транспорт;

великолепную архитектуру;

хорошо развитую систему социального обеспечения.

А еще в Швеции принято сортировать мусор.

Что нужно сделать обязательно

Родхусет – станция метро в Стокгольме имеющая структуру похожую на пещеру и вулканоподобную ржаво-красную окраску Юнибакен — музей Астрид Линдгрен в Стокгольме Вход в парк аттракционов Лисеберг Кальмарский замок Устройте себе день шопинга Побалуйте себя вкусным кофе с любимыми десертами в одной из местных кофеен

В Швеции обязательно рекомендуем:

посетить метро в Стокгольме;

попасть в дом сказок Астрид Линдгрен (Стокгольм);

устроить день шопинга;

посетить аттракционы в Лисеберге;

попасть на экскурсию в какой-нибудь старинный замок.

В первый день по приезду необходимо срочно выпить кофе. Шведы умеют его готовить лучше всех остальных. В последний день можно прокатиться на трамвайчике, если вы, конечно же находитесь в Гетеборге, ну или отправиться в ближайшую булочную и как следует запастись съестным.

И не забудьте попробовать жареную селедку и хотя бы единожды прокатиться на катере. Стокгольм состоит из 14 островов, между которыми перекинуто 57 мостов. Вернуться домой и не увидеть этого великолепия просто нельзя. ХорошоТАМ желает вам приятного путешествия!