Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире

Мы отправимся в путешествие по подземным гротам стокгольмского метро

Мы отправимся в путешествие по подземным гротам стокгольмского метро.

Я расскажу историю его строительства, покажу самые красивые станции.

Мы разберем идею украшения каждой станции и немного поговорим о том, как сами шведы пользуются этим видом транспорта.
Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире
Что Вас ждет
Добро пожаловать в самую протяжённую галерею — стокгольмское метро.
Спустившись под землю, Вы попадаете в волшебные гроты. Здесь встретились природная красота и креатив художников. Я не только расскажу об истории строительства стокгольмского метрополитена, но и покажу самые красивые станции.
Мы разберем идею украшения каждой станции и немного поговорим о том, как сами шведы пользуются этим видом транспорта, здесь тоже есть свои нюансы, которые могут Вас удивить.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билет в метро. Цена — 37sek (3,5 eur), оплатить можно как расчётной картой, так и наличными.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Подземная галерея
€60

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • билет в метро.
Где начинаем и завершаем
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
Завершение: Королевские сады (Kungsträdgården)
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Maria A.
Maria A.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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