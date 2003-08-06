по договоренности

Что Вас ждет

Добро пожаловать в самую протяжённую галерею — стокгольмское метро.

Спустившись под землю, Вы попадаете в волшебные гроты. Здесь встретились природная красота и креатив художников. Я не только расскажу об истории строительства стокгольмского метрополитена, но и покажу самые красивые станции.

Мы разберем идею украшения каждой станции и немного поговорим о том, как сами шведы пользуются этим видом транспорта, здесь тоже есть свои нюансы, которые могут Вас удивить.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: