по договоренности

Что Вас ждет
Добро пожаловать в самую протяжённую галерею — стокгольмское метро.
Спустившись под землю, Вы попадаете в волшебные гроты. Здесь встретились природная красота и креатив художников. Я не только расскажу об истории строительства стокгольмского метрополитена, но и покажу самые красивые станции.
Мы разберем идею украшения каждой станции и немного поговорим о том, как сами шведы пользуются этим видом транспорта, здесь тоже есть свои нюансы, которые могут Вас удивить.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- билет в метро. Цена — 37sek (3,5 eur), оплатить можно как расчётной картой, так и наличными.