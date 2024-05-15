🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника € 249 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 26 отзывов Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 61 отзыв Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 35 отзывов Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории € 110 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен € 108 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро € 105 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну € 196 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты € 105 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события € 105 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Стокгольмская Ратуша: экскурсия по символу города и месту Нобелевского банкета Погрузитесь в мир истории и архитектуры, посетив знаменитую Стокгольмскую Ратушу. Уникальный шанс увидеть место вручения Нобелевской премии € 105 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 62 отзыва «Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас Начало: в Старом Городе Расписание: ежедневно в 12:00 € 26 за человека

Групповая 1.5 часа 3 отзыва Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном Начало: на станции Solna Centrum Расписание: в пятницу в 15:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями Начало: По желанию Расписание: По договоренности € 115 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 62.50 за всё до 20 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей Начало: По желанию Расписание: По договоренности € 60 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории Начало: Вход у станции метро Gamla Stan Расписание: по договоренности € 60 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу € 156 за всё до 10 чел.