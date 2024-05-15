Необычные экскурсии по Стокгольм

Найдено 18 экскурсий в категории «Необычные» в Стокгольм на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город: в гостях у Карлсона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
249 за всё до 10 чел.
Скульптуры Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
67 за человека
Метро Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
61 отзыв
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Стокгольм и его необычные памятники
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
110 за всё до 20 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
108 за всё до 10 чел.
Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
196 за всё до 20 чел.
Нобелевский Стокгольм
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
105 за всё до 10 чел.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
105 за всё до 4 чел.
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Стокгольмская Ратуша: экскурсия по символу города и месту Нобелевского банкета
Погрузитесь в мир истории и архитектуры, посетив знаменитую Стокгольмскую Ратушу. Уникальный шанс увидеть место вручения Нобелевской премии
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
105 за всё до 4 чел.
Стокгольм со всех сторон
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
62 отзыва
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
26 за человека
Мир подземного Стокгольма
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
20 за человека
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
115 за всё до 10 чел.
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby
Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
62.50 за всё до 20 чел.
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны
Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 15 чел.
Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
156 за всё до 10 чел.
Корабль Васа - средневековый Титаник
Мини-группа
2 часа
Корабль Васа в Стокгольме: погружение в историю мореплавания
Приглашаем на увлекательную экскурсию по кораблю Васа, средневековому Титанику, который расскажет истории морских путешествий и приключений
Начало: Galärvarvägen 14
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Метро Стокгольма
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
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    материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень!

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Метро Стокгольма
    Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
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    в метро много нюансов и замыслов оформителей станций, которые без гида можно и вовсе не заметить. Плюс узнаете много интересного о Швеции и шведах, их образе жизни!

  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Скульптуры Стокгольма
    Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
  • W
    Wal
    9 апреля 2024
    Стокгольм и его необычные памятники
    Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!
  • S
    Simon
    9 апреля 2024
    Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
    Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
  • О
    Олеся
    1 апреля 2024
    Старый город: в гостях у Карлсона
    Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
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    то интересных особенностей и фишек, о которых и не прочитаешь особо нигде. Отличный формат и для детей, и взрослых. Мы остались в большом восторге!

  • Л
    Людмила
    12 марта 2024
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и
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    интересно рассказывала. По мимо посещения наикрасивейшего метро (идеальный вариант, для холодной погоды и жаркого палящего солнца),ты узнаешь о многих факторах связаных с историей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию. с наилучшими пожеланиями из Латвии! Было очень приятно до встречи!

  • S
    Sergei
    22 января 2024
    Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
    Великолепная познавательная экскурсия супергида! Большое спасибо! Рекомендуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Необычные»

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