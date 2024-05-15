1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€249 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€67 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€108 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
€196 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольмская Ратуша: экскурсия по символу города и месту Нобелевского банкета
Погрузитесь в мир истории и архитектуры, посетив знаменитую Стокгольмскую Ратушу. Уникальный шанс увидеть место вручения Нобелевской премии
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
€105 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
€26 за человека
Групповая
1.5 часа
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby
Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€62.50 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны
Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€156 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Корабль Васа в Стокгольме: погружение в историю мореплавания
Приглашаем на увлекательную экскурсию по кораблю Васа, средневековому Титанику, который расскажет истории морских путешествий и приключений
Начало: Galärvarvägen 14
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 мая 2024Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
- ЮЮлия8 мая 2024Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
- ИИрина5 мая 2024Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
- ККристина26 апреля 2024Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
- WWal9 апреля 2024Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!
- SSimon9 апреля 2024Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
- ООлеся1 апреля 2024Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
- ЛЛюдмила12 марта 2024Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и
- SSergei22 января 2024Великолепная познавательная экскурсия супергида! Большое спасибо! Рекомендуем всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Необычные»
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