Музеи и искусство Стокгольм

Найдено 11 экскурсий в категории «Музеи» в Стокгольм на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Метро Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
61 отзыв
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
«Раньше государство ежегодно инвестировало в подземную галерею около $1,5 млн»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.
История одного кораблекрушения
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
История одного кораблекрушения: экскурсия в музей Васа
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
«Дополнительные расходы: транспорт и билеты в музей Васа (130 SEK — взрослый, дети до 18 лет — бесплатно)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
105 за всё до 10 чел.
Музыкальный Стокгольм - экскурсия в музей ABBA
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музыкальный Стокгольм: эксклюзивное путешествие в музей ABBA
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по музыкальной истории Швеции через жизнь и творчество группы ABBA
«Приглашаю в музей группы, на музыкальную интерактивную выставку»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
196 за всё до 10 чел.
Все о викингах - экскурсия по историческому музею Стокгольма
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Все о викингах: погружение в историю через экскурсию в музее Стокгольма
Погрузитесь в мир викингов на индивидуальной экскурсии по историческому музею Стокгольма. Узнайте тайны древних воинов и их наследие
«Тематическая прогулка по историческому музею»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
248 за всё до 10 чел.
Упсала - город со старинной историей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
«Тогда приглашаю в музей Густавианум, где мы с головой окунемся в мистику»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
156 за всё до 10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Музей Васа. История одного кораблекрушения
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Музей Васа в Стокгольме: путешествие в историю мореплавания
Откройте для себя удивительный мир мореплавания 17 века с экскурсией в Музей Васа, где история оживает
«Дополнительные расходы: входной билет в музей — 130 крон (около 14 евро)»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Мир подземного Стокгольма
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
«Вы посетите станции, похожие на залы галереи современного искусства, проникнете в замыслы и тайны художников»
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
20 за человека
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
«Что вас ожидает: Сказочный музей Юнибаккен Множество сказочных героев живут здесь»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
115 за всё до 10 чел.
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны
Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей
Начало: По желанию
«Корабль пролежал на дне морском 333 года, его нашли, подняли и поставили на вечную стоянку в музее»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 15 чел.
Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
«Что Вас ждет Добро пожаловать в самую протяжённую галерею — стокгольмское метро»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Метро Стокгольма
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Метро Стокгольма
    Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
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    в метро много нюансов и замыслов оформителей станций, которые без гида можно и вовсе не заметить. Плюс узнаете много интересного о Швеции и шведах, их образе жизни!

  • Н
    Наталья
    8 января 2024
    Метро Стокгольма
    Никогда не думали, что экскурсия по метро может быть такой увлекательной. Ирина показала нам разные станции метро и мы прочувствовали идеи, которые использовали архитекторы. Отличная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом Ириной.. Всем рекомендуем!
  • R
    Ruben
    29 октября 2023
    Музыкальный Стокгольм - экскурсия в музей ABBA
    Всё понравилось
  • Е
    Екатерина
    24 октября 2023
    Все о викингах - экскурсия по историческому музею Стокгольма
    Спасибо огромное за великолепную экскурсию! Какое-то представление о викингах я имела, но узнала очень много нового и неожиданного. Особенно понравилось,
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    что моя дочь тоже оказалась вовлечена в экскурсию, Людмила подготовила для неё небольшие задачки и интересные картинки, и такая непростая тема оказалась для неё интересной и понятной. Обязательно рекомендую!

    Спасибо огромное за великолепную экскурсию! Какое-то представление о викингах я имела, но узнала очень много новогоСпасибо огромное за великолепную экскурсию! Какое-то представление о викингах я имела, но узнала очень много новогоСпасибо огромное за великолепную экскурсию! Какое-то представление о викингах я имела, но узнала очень много новогоСпасибо огромное за великолепную экскурсию! Какое-то представление о викингах я имела, но узнала очень много нового
  • A
    Anatoly
    4 октября 2023
    Упсала - город со старинной историей
    Экскурсия была спланирована отлично! Маршрут продуман! Даже продлилась чуть дольше. Общение было непринужденным. Рекомендую!
  • V
    Vladimir
    22 декабря 2022
    Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире
    Выбор наш пал на экскурсию по станциям метро. Наш гид Мария спец своего дела оперативно ввела нас в курс дел
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    в Стокгольмском метро и можно сказать через час мы готовы сдать экзамен. Всё по делу в интересной форме без лишних слов. Спасибо Мария.

  • А
    Алексанра
    30 сентября 2022
    История одного кораблекрушения
    Огромное признательность Татьяне за очень интересный и информативный рассказ и при этом очень приятный. Прекрасный язык, глубокие знания, исключительная доброжелательность к слушателям. В следующий раз обязательно к Татьяне
  • Д
    Дмитрий
    16 августа 2022
    Упсала - город со старинной историей
    Был на экскурсии в Уппсалу 8 августа. Впечатления остались только самые положительные: Ирина - невероятный профессионал, знающий всё о Швеции
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    и об Уппсале в частности, сам город потрясающе красив, да ещё мне и с погодой повезло) Ирина очень позитивный и энергичный человек и, самое главное, профессионал в своей области. Она отвечала на все возникающие вопросы из самых разных сфер и делала всё возможное, чтобы экскурсия прошла максимально комфортно и интересно. Рекомендую с удовольствием!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Музеи»

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Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 102 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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