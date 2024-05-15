1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
«Раньше государство ежегодно инвестировало в подземную галерею около $1,5 млн»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
История одного кораблекрушения: экскурсия в музей Васа
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
«Дополнительные расходы: транспорт и билеты в музей Васа (130 SEK — взрослый, дети до 18 лет — бесплатно)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музыкальный Стокгольм: эксклюзивное путешествие в музей ABBA
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по музыкальной истории Швеции через жизнь и творчество группы ABBA
«Приглашаю в музей группы, на музыкальную интерактивную выставку»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€196 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Все о викингах: погружение в историю через экскурсию в музее Стокгольма
Погрузитесь в мир викингов на индивидуальной экскурсии по историческому музею Стокгольма. Узнайте тайны древних воинов и их наследие
«Тематическая прогулка по историческому музею»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€248 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
«Тогда приглашаю в музей Густавианум, где мы с головой окунемся в мистику»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Васа в Стокгольме: путешествие в историю мореплавания
Откройте для себя удивительный мир мореплавания 17 века с экскурсией в Музей Васа, где история оживает
«Дополнительные расходы: входной билет в музей — 130 крон (около 14 евро)»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
«Вы посетите станции, похожие на залы галереи современного искусства, проникнете в замыслы и тайны художников»
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
«Что вас ожидает: Сказочный музей Юнибаккен Множество сказочных героев живут здесь»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны
Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей
Начало: По желанию
«Корабль пролежал на дне морском 333 года, его нашли, подняли и поставили на вечную стоянку в музее»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
«Что Вас ждет Добро пожаловать в самую протяжённую галерею — стокгольмское метро»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 мая 2024Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
- ИИрина5 мая 2024Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
- ННаталья8 января 2024Никогда не думали, что экскурсия по метро может быть такой увлекательной. Ирина показала нам разные станции метро и мы прочувствовали идеи, которые использовали архитекторы. Отличная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом Ириной.. Всем рекомендуем!
- RRuben29 октября 2023Всё понравилось
- ЕЕкатерина24 октября 2023Спасибо огромное за великолепную экскурсию! Какое-то представление о викингах я имела, но узнала очень много нового и неожиданного. Особенно понравилось,
- AAnatoly4 октября 2023Экскурсия была спланирована отлично! Маршрут продуман! Даже продлилась чуть дольше. Общение было непринужденным. Рекомендую!
- VVladimir22 декабря 2022Выбор наш пал на экскурсию по станциям метро. Наш гид Мария спец своего дела оперативно ввела нас в курс дел
- ААлексанра30 сентября 2022Огромное признательность Татьяне за очень интересный и информативный рассказ и при этом очень приятный. Прекрасный язык, глубокие знания, исключительная доброжелательность к слушателям. В следующий раз обязательно к Татьяне
- ДДмитрий16 августа 2022Был на экскурсии в Уппсалу 8 августа. Впечатления остались только самые положительные: Ирина - невероятный профессионал, знающий всё о Швеции
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Музеи»
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