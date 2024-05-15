Е Екатерина Метро Стокгольма Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!

Ю Юлия Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера читать дальше материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень! Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача

К Кристина Метро Стокгольма читать дальше в метро много нюансов и замыслов оформителей станций, которые без гида можно и вовсе не заметить. Плюс узнаете много интересного о Швеции и шведах, их образе жизни! Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что

Л Людмила Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера читать дальше интересно рассказывала. По мимо посещения наикрасивейшего метро (идеальный вариант, для холодной погоды и жаркого палящего солнца),ты узнаешь о многих факторах связаных с историей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию. с наилучшими пожеланиями из Латвии! Было очень приятно до встречи! Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и

S Sergei Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма Великолепная познавательная экскурсия супергида! Большое спасибо! Рекомендуем всем.

Н Наталья Метро Стокгольма Никогда не думали, что экскурсия по метро может быть такой увлекательной. Ирина показала нам разные станции метро и мы прочувствовали идеи, которые использовали архитекторы. Отличная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом Ириной.. Всем рекомендуем!

Е Екатерина Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)

V Vladimir Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире читать дальше в Стокгольмском метро и можно сказать через час мы готовы сдать экзамен. Всё по делу в интересной форме без лишних слов. Спасибо Мария. Выбор наш пал на экскурсию по станциям метро. Наш гид Мария спец своего дела оперативно ввела нас в курс дел

Е Екатерина Мир подземного Стокгольма Метро Стокгольма достаточно специфическое по дизайну. Мне как москвичек избалованной доступностью разных выставок и музеев показалось не самым интересным. Однако, рассказ гида привносит содержательности объектам. Гид очень занимательно повествует об истории города и метро. Рекомендую для полноты впечатлений о Стокгольме.