1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
«Метро Стокгольма — Tunnelbana — по праву считается одной из главных достопримечательностей города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
«Скандинавский колорит «пещерных» станцийВы познакомитесь с устройством стокгольмского метро, которое состоит из трех веток (Зеленая, Красная и Синяя), уходящих в глубины шведских скал и разветвляющихся в разных направлениях»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
«В Стокгольмском метро на 94 станциях из 100 правит современное искусство, и наша прогулка охватит самые впечатляющие из них»
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
1 час
Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby
Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Мы посмотрим синюю, самую красивую ветку стокгольмского метро и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€62.50 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
«Что Вас ждет Добро пожаловать в самую протяжённую галерею — стокгольмское метро»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 мая 2024Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
- ЮЮлия8 мая 2024Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
- ЛЛюдмила12 марта 2024Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и
- SSergei22 января 2024Великолепная познавательная экскурсия супергида! Большое спасибо! Рекомендуем всем.
- ННаталья8 января 2024Никогда не думали, что экскурсия по метро может быть такой увлекательной. Ирина показала нам разные станции метро и мы прочувствовали идеи, которые использовали архитекторы. Отличная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом Ириной.. Всем рекомендуем!
- ЕЕкатерина22 октября 2023Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)
- VVladimir22 декабря 2022Выбор наш пал на экскурсию по станциям метро. Наш гид Мария спец своего дела оперативно ввела нас в курс дел
- ЕЕкатерина5 января 2020Метро Стокгольма достаточно специфическое по дизайну. Мне как москвичек избалованной доступностью разных выставок и музеев показалось не самым интересным. Однако, рассказ гида привносит содержательности объектам. Гид очень занимательно повествует об истории города и метро. Рекомендую для полноты впечатлений о Стокгольме.
- ААлександр4 января 2020Очень хорошая и познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Метро»
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