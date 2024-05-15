Экскурсии в метро Стокгольм

Найдено 5 экскурсий в категории «Метро» в Стокгольм на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Метро Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
61 отзыв
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
«Метро Стокгольма — Tunnelbana — по праву считается одной из главных достопримечательностей города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
«Скандинавский колорит «пещерных» станцийВы познакомитесь с устройством стокгольмского метро, которое состоит из трех веток (Зеленая, Красная и Синяя), уходящих в глубины шведских скал и разветвляющихся в разных направлениях»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Мир подземного Стокгольма
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
«В Стокгольмском метро на 94 станциях из 100 правит современное искусство, и наша прогулка охватит самые впечатляющие из них»
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
20 за человека
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby
Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Мы посмотрим синюю, самую красивую ветку стокгольмского метро и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
62.50 за всё до 20 чел.
Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
«Что Вас ждет Добро пожаловать в самую протяжённую галерею — стокгольмское метро»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Метро Стокгольма
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
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    материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень!

  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Метро Стокгольма
    Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
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    в метро много нюансов и замыслов оформителей станций, которые без гида можно и вовсе не заметить. Плюс узнаете много интересного о Швеции и шведах, их образе жизни!

  • Л
    Людмила
    12 марта 2024
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и
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    интересно рассказывала. По мимо посещения наикрасивейшего метро (идеальный вариант, для холодной погоды и жаркого палящего солнца),ты узнаешь о многих факторах связаных с историей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию. с наилучшими пожеланиями из Латвии! Было очень приятно до встречи!

  • S
    Sergei
    22 января 2024
    Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
    Великолепная познавательная экскурсия супергида! Большое спасибо! Рекомендуем всем.
  • Н
    Наталья
    8 января 2024
    Метро Стокгольма
    Никогда не думали, что экскурсия по метро может быть такой увлекательной. Ирина показала нам разные станции метро и мы прочувствовали идеи, которые использовали архитекторы. Отличная, познавательная экскурсия с прекрасным гидом Ириной.. Всем рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    22 октября 2023
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)
    Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривалаОчень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривалаОчень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривалаОчень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривалаОчень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала
  • V
    Vladimir
    22 декабря 2022
    Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире
    Выбор наш пал на экскурсию по станциям метро. Наш гид Мария спец своего дела оперативно ввела нас в курс дел
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    в Стокгольмском метро и можно сказать через час мы готовы сдать экзамен. Всё по делу в интересной форме без лишних слов. Спасибо Мария.

  • Е
    Екатерина
    5 января 2020
    Мир подземного Стокгольма
    Метро Стокгольма достаточно специфическое по дизайну. Мне как москвичек избалованной доступностью разных выставок и музеев показалось не самым интересным. Однако, рассказ гида привносит содержательности объектам. Гид очень занимательно повествует об истории города и метро. Рекомендую для полноты впечатлений о Стокгольме.
  • А
    Александр
    4 января 2020
    Мир подземного Стокгольма
    Очень хорошая и познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Метро»

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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Метро" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 105. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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