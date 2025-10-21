Y Yuri Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом Анна очень приятная и доброжелательная.

Внимательна к клиентам - ориентируется на их интересы.

В целом интересно и легко рассказывает.

Время пролетело незаметно.

Очень хорошие знания и виденье истории показала в Кафедральном соборе.

Нам понравилось и с удовольствием можем рекомендовать этого гида.

Д Дарья Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом Анна - очень открытый и позитивный человек, с ней было комфортно на экскурсии. Она старалась рассказывать на интересующие нас темы, также было много актуальной информации о современной жизни в Швейцарии. Экскурсия нам понравилась!

Т Татьяна Семейная квест-экскурсия в Лозанне Юля замечательно провела экскурсию. Заинтересовала оба поколения экскурсантов. Порекомендую экскурсию с Юлей. Оцениваю в 10 баллов из 10 возможных.

J Julia Семейная квест-экскурсия в Лозанне Приятная прогулка по городу, Юлия, узнав, что у нас 4 детей сделала мини-квест с загадками, историями и призами. Очень приятно индивидуальное отношение

О Ольга Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом Интересная историческая экскурсия. Маленький город вместил в себя красивые здания и Истрию многих людей.

Д Дарья Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом Все понравилось, было супер!

Н Николай Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом Очень хорошая экскурсия и прекрасный гид! Анна очень доброжелательная, и с ней очень комфортно! Мы получили большое удовольствие от этой прогулки по городу!

Л Лада Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом Прекрасно проведенная экскурсия со множеством интересных фактов о Лозанне. Спасибо!

С Севиль Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом



Экскурсия прошла на высшем уровне, Анна очень содержательно и читать дальше полноценно рассказала нам об истории города и его значимых местах. Также мы узнали множество фактов о жителях города - Дэвиде Боуви, Коко Шанель и русских переселенцах. Посетили протестантский храм и узнали о влиянии протестантизма на жизнь города и Швейцарии. А ещё прогулялись по историческим красивым улочкам, попробовали шоколад и узнали о самых вкусных местах в городе!)



Время экскурсии пролетело незаметно, и я бы очень хотела на экскурсию к Анне ещё раз! Всем рекомендую данную экскурсию, если будете в Лозанне🥰🍷 Вчера мы посетили замечательную экскурсию с прекрасной Анной по удивительной исторической Лозанне!!Экскурсия прошла на высшем уровне, Анна очень содержательно и

А Александр Прогулка по Лозанне с влюблённым в Швейцарию гидом Анна замечательный гид🫶