Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с гидом
Лозанна очарует вас своими улочками и историей. Откройте для себя архитектуру и панорамы, которые оставят неизгладимое впечатление
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Швейцарское вино - это редкость, доступная лишь в Швейцарии. Погрузитесь в атмосферу виноградников Лаво и откройте для себя истинный вкус местных вин
Начало: У вашего отеля в Лозанне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€540 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Посетить городской ландшафтный парк и одновременно кладбище «Буа-де-Во»
Начало: У главного входа на кладбище
23 окт в 09:00
24 окт в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лозанне
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лозанне в октябре 2025
Сейчас в Лозанне в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 540. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лозанне (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 11 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь