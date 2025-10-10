Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Лозанне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Лозанне с гидом Лозанна очарует вас своими улочками и историей. Откройте для себя архитектуру и панорамы, которые оставят неизгладимое впечатление €200 за всё до 10 чел. Пешая 4.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Швейцарское вино? Нет, не слышали Швейцарское вино - это редкость, доступная лишь в Швейцарии. Погрузитесь в атмосферу виноградников Лаво и откройте для себя истинный вкус местных вин Начало: У вашего отеля в Лозанне €540 за всё до 8 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по историческому некрополю Лозанны Посетить городской ландшафтный парк и одновременно кладбище «Буа-де-Во» Начало: У главного входа на кладбище €150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Лозанны

