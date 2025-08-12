Мои заказы

Семейная квест-экскурсия в Лозанне

Погрузитесь в мир загадок и приключений в Лозанне! Узнайте, кто крадёт время у жителей, и решите головоломки на улицах города
Участники семейной квест-экскурсии в Лозанне смогут раскрыть тайну исчезновения времени у горожан.

С помощью специальной карты они проложат маршрут через ключевые точки города, такие как площадь Сан-Франсуа и Ратушная площадь.

В ходе
прогулки предстоит расшифровывать головоломки, изучать средневековые стены и находить ответы на загадки у подножия башни. Экскурсия подходит для семей с детьми от 7 лет и включает небольшие подарки для всех участников

5
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Уникальный маршрут по Лозанне
  • 🏰 Интересные исторические факты
  • 🎁 Подарки для всех участников
  • 🧩 Захватывающие головоломки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
13
ноя17
ноя18
ноя20
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Франсуа
  • Ратушная площадь
  • Кафедральный собор

Описание квеста

На экскурсии вы:

  • Посетите площадь Сан-Франсуа, где пересекаются главные маршруты города.
  • Оцените могучие средневековые стены и узнаете, из чего они возведены.
  • Зайдёте на Ратушную площадь с музыкальными часами и драконами.
  • Покорите холмы и крутые лестницы — типичный лозаннский ландшафт.
  • Найдёте ответы на важные вопросы у подножия башни.

А также узнаете:

  • Почему главная площадь города так называется.
  • Куда исчезли реки Лозанны, которые мы видим на старой карте.
  • Куда ведёт красная дверь в стене кафедрального собора.
  • Какого цвета флаги страны и города.
  • Из чего строили 700 лет назад и можно ли потрогать руками старые стены.
  • Кто и как охранял город и горожан от опасностей.

Организационные детали

  • Квест подойдёт семьям с детьми от 7 лет.
  • Небольшие подарки всем участникам включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сан-Франсуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Лозанне
Привет! Я Юля из Лозанны, перевожу со швейцарского французского во всех смыслах этого выражения. Живу здесь более 15 лет. С удовольствием знакомлю с любимыми уголками города путешественников и любознательных местных. Мои экскурсии никогда не ограничиваются просто достопримечательностями — в них всегда есть неожиданные элементы. Мне очень нравится наблюдать, какие эмоции они вызывают у гостей.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
12 авг 2025
Юля замечательно провела экскурсию. Заинтересовала оба поколения экскурсантов. Порекомендую экскурсию с Юлей. Оцениваю в 10 баллов из 10 возможных.
Юля замечательно провела экскурсию. Заинтересовала оба поколения экскурсантов. Порекомендую экскурсию с Юлей. Оцениваю в 10 баллов из 10 возможных.
Julia
Julia
7 авг 2025
Приятная прогулка по городу, Юлия, узнав, что у нас 4 детей сделала мини-квест с загадками, историями и призами. Очень приятно индивидуальное отношение

Входит в следующие категории Лозанны

