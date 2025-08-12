Семейная квест-экскурсия в Лозанне

Участники семейной квест-экскурсии в Лозанне смогут раскрыть тайну исчезновения времени у горожан.
С помощью специальной карты они проложат маршрут через ключевые точки города, такие как площадь Сан-Франсуа и Ратушная площадь.
С помощью специальной карты они проложат маршрут через ключевые точки города, такие как площадь Сан-Франсуа и Ратушная площадь.
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Уникальный маршрут по Лозанне
- 🏰 Интересные исторические факты
- 🎁 Подарки для всех участников
- 🧩 Захватывающие головоломки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Франсуа
- Ратушная площадь
- Кафедральный собор
Описание квеста
На экскурсии вы:
- Посетите площадь Сан-Франсуа, где пересекаются главные маршруты города.
- Оцените могучие средневековые стены и узнаете, из чего они возведены.
- Зайдёте на Ратушную площадь с музыкальными часами и драконами.
- Покорите холмы и крутые лестницы — типичный лозаннский ландшафт.
- Найдёте ответы на важные вопросы у подножия башни.
А также узнаете:
- Почему главная площадь города так называется.
- Куда исчезли реки Лозанны, которые мы видим на старой карте.
- Куда ведёт красная дверь в стене кафедрального собора.
- Какого цвета флаги страны и города.
- Из чего строили 700 лет назад и можно ли потрогать руками старые стены.
- Кто и как охранял город и горожан от опасностей.
Организационные детали
- Квест подойдёт семьям с детьми от 7 лет.
- Небольшие подарки всем участникам включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Франсуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лозанне
Привет! Я Юля из Лозанны, перевожу со швейцарского французского во всех смыслах этого выражения. Живу здесь более 15 лет. С удовольствием знакомлю с любимыми уголками города путешественников и любознательных местных. Мои экскурсии никогда не ограничиваются просто достопримечательностями — в них всегда есть неожиданные элементы. Мне очень нравится наблюдать, какие эмоции они вызывают у гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
12 авг 2025
Юля замечательно провела экскурсию. Заинтересовала оба поколения экскурсантов. Порекомендую экскурсию с Юлей. Оцениваю в 10 баллов из 10 возможных.
Julia
7 авг 2025
Приятная прогулка по городу, Юлия, узнав, что у нас 4 детей сделала мини-квест с загадками, историями и призами. Очень приятно индивидуальное отношение
Входит в следующие категории Лозанны
