Прогулка по Лозанне с гидом Лозанна очарует вас своими улочками и историей. Откройте для себя архитектуру и панорамы, которые оставят неизгладимое впечатление €200 за всё до 10 чел. Пешая 4.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Швейцарское вино? Нет, не слышали Швейцарское вино - это редкость, доступная лишь в Швейцарии. Погрузитесь в атмосферу виноградников Лаво и откройте для себя истинный вкус местных вин Начало: У вашего отеля в Лозанне €540 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Квест до 5 чел. Увлекательный квест по Лозанне Погрузитесь в мир загадок и приключений в Лозанне! Узнайте, кто крадёт время у жителей, и решите головоломки на улицах города Начало: На площади Сан-Франсуа €215 за всё до 5 чел.

