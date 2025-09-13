Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лозанне с гидом
Лозанна очарует вас своими улочками и историей. Откройте для себя архитектуру и панорамы, которые оставят неизгладимое впечатление
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Швейцарское вино? Нет, не слышали
Швейцарское вино - это редкость, доступная лишь в Швейцарии. Погрузитесь в атмосферу виноградников Лаво и откройте для себя истинный вкус местных вин
Начало: У вашего отеля в Лозанне
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
€540 за всё до 8 чел.
Квест
до 5 чел.
Увлекательный квест по Лозанне
Погрузитесь в мир загадок и приключений в Лозанне! Узнайте, кто крадёт время у жителей, и решите головоломки на улицах города
Начало: На площади Сан-Франсуа
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€215 за всё до 5 чел.
