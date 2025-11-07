J Jelena Свидание с Люцерном каждый день Спасибо Наташе за компетентности и эмоциональную экскурсию. Желаем успехов и процветания!

M Maria Свидание с Люцерном каждый день Очень понравилась экскурсия по Люцерну с Натальей! Отличное знание истории города! Даже сильнейший дождь не помешал нашей отличной прогулке! Рекомендую ❤️

D Dmitry Пешком по центру Люцерна Все супер! Много информации - и исторической, и актуальной, и в целом очень много удалось посмотреть за 2.5 часа! Спасибо Алексею!

Е Елена Свидание с Люцерном каждый день Замечательная экскурсия и гид Наталья была очень интересной рассказчицей и приятным человеком. Однозначно рекомендуем!

A Arkady Пешком по центру Люцерна Алексей великолепный рассказчик очень обаятельный интересный человек. Экскурсия была великолепна

Д ДИЛЯРА Свидание с Люцерном каждый день Были на экскурсии в Люцерне с гидом Наталья. Не смотря на погоду (было довольно-таки прохладно) экскурсия прошла хорошо. Город небольшой, обойти можно быстро. Но остановки с рассказами в значительных местах позволили познакомиться с городом поближе и получить всю интересующую информацию. Благодарим Наталью за экскурсию!

D Dmitrii Свидание с Люцерном каждый день Прогулялись с Натальей по городу Люцерн, открыли для себя город с другой стороны, хотя раньше уже бывали там, а также узнали много нового и интересного. Очень рекомендую каждому!

М Марина Свидание с Люцерном каждый день К сожалению в момент сбора гида не оказалось на месте и во время звонка выяснилось, что Наталья не увидела бронирование. Нас было 3 в группе и все проездом один день в Люцерне. Перенести не было возможности. Наталья быстро собралась и приехала. Экскурсия в итоге была довольно хорошая, Наталья принесла все извинения. В результате хоть и не отлично, но всё прошло хорошо. Были и интересные факты и истории и Наталья в общем произвела хорошее впечатление.

М Марина Пешком по центру Люцерна Очень понравилась экскурсия, прошла на одном дыхание, всем рекомендую

М Михаил Свидание с Люцерном каждый день Спасибо гиду Наталье за очень познавательную и интересную прогулку по Люцерну. Особенно хочу отметить, что экскурсия не перенасыщена датами и именами, которые обычно забываются за пару часов, а направлена на создание своего рода образа города сквозь эпохи. Также Наталья - очень начитанный человек, который может ответить на вопросы не только по теме экскурсии, но и касаемо других областей, например, истории религии, географии и т. п.

А Анна Свидание с Люцерном каждый день Нашим гидом была Наталья, удивительно знающая и интересно излагающая экскурсовод.

Время пролетело незаметно. Спасибо организатороэам таких

мероприятий.

Анна, Эдвард.

Д Дмитрий Свидание с Люцерном каждый день Чудесная экскурсия, очень познавательная, интересная и не скучная! Спасибо большое Наталье за замечательную прогулку по городу Люцерн. 10 из 10!!!!

Л Лина Свидание с Люцерном каждый день Люцерна маленький компактный город. Несмотря на плохую погоду, мы прошлись по очень интересным местам с Натальей и узнали много интересного из истории этого города. Спасибо!

Ю Юлия Свидание с Люцерном каждый день Спасибо гиду Наталье за прекрасную экскурсию, день пролетел, как один миг!

Волшебная Швейцария перед Новым годом, рождественские рынки, огоньки и каждый камень города- история! Мечтаем вернуться!

К Ксения Свидание с Люцерном каждый день читать дальше также перенесла время на более удобное для нас. Сама программа очень интересная и запоминающаяся. Мы влюбились в Люцерн, хотим посетить его снова.

Благодарим ❤️ Мы благодарны Наталье за великолепную экскурсию, а также за её внимательность и доброту. Она специально для нас принесла зонтик, а

Г Галина Свидание с Люцерном каждый день Наташа прекрасно провела экскурсию.

Хорошо знает историю, хороший рассказчик.

Э Элана Пешком по центру Люцерна Сегодня провели утро с Алексеем, очень познавательно, увлекательно и главное содержательно прошла наша экскурсия по главным достопримечательностям Люцерна! Мы остались под большим впечатлением от рассказа и обязательно вернемся в Люцерн снова, хотим побольше узнать про этот замечательный город и его окрестности! Большая благодарность Алексею за наше утро, мы максимально полезно провели это утро!

Е Елена Пешком по центру Люцерна Замечательная экскурсия, гид и город😉

А Ася Свидание с Люцерном каждый день Благодарим Наталью за интересный рассказ и экскурсию. Все очень понравилось, особенно индивидуальный подход и внимание.