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проведения экскурсии шел проливной дождь, Ксения позаботилась и об этом! нет погоду, конечно, она не изменила, но заботливо взяла для нас дождевики и наша экскурсия прошла в полном комфорте! Очень увлекательно и интересно! рекомендую Ксению, если вам хочется влюбиться в Швейцарию и и в Люцерн в частности!