Личное свидание с Люцерном

Прогулка по Люцерну раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления. Узнайте о памятниках, фестивалях и гастрономических традициях
Личное свидание с Люцерном предлагает погрузиться в атмосферу одного из самых красивых городов Швейцарии.

За два часа вы увидите памятник Умирающему льву, пройдете по старинному мосту Капельбрюке и полюбуетесь белоснежными лебедями на Шваненплац.

Узнаете о местных традициях и гастрономии, посетите исторические места и насладитесь уникальной атмосферой города. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Люцерна

6 причин купить эту экскурсию

  • 🦁 Памятник Умирающему льву
  • 🌉 Мост Капельбрюке
  • 🎨 Фрески на домах
  • 🍽️ Местные деликатесы
  • 🎶 Музыкальные сезоны
  • 🏛️ Исторический музей
Личное свидание с Люцерном
Личное свидание с Люцерном
Личное свидание с Люцерном
Ближайшие даты:
15
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Памятник Умирающему льву
  • Мост Капельбрюке
  • Шваненплац
  • Церковь иезуитов
  • Исторический музей

Описание экскурсии

Насыщенный маршрут по Старому центру

Первой достопримечательностью на экскурсии станет памятник Умирающему льву — вы услышите его историю, от которой на глаза наворачиваются слезы, и поймете, почему монумент был установлен только спустя 30 лет после памятных событий.
На площади Шваненплац мы полюбуемся стаей белых лебедей и сделаем открыточные снимки. Пройдем по деревянному мосту Капельбрюке — самому старому в Европе: вы узнаете, почему его пришлось «сократить», и отыщете отметку, напоминающую о пожаре в прошлом столетии.
В церкви иезуитов услышите о становлении этого ордена и полюбуетесь росписями на потолке. Мы заглянем в средневековую аптеку и увидим, как маленький чертик подсматривает за гномами, составляющими рецепт.
От плотины пройдем по узкому проходу над быстрым потоком; некогда Люцерн представлял собой город на воде, а сегодня река спрятана под землю. Старинные фрески на домах покажут, какой была жизнь в те времена — а я расскажу, какие экспонаты вы можете увидеть в здании Арсенала, где сегодня расположен Исторический музей.

Не только история

Поговорим и о повседневной жизни города: о необычном фестивале, о музыкальных сезонах в Концертном зале с замечательной акустикой. Я расскажу, почему горожане так заботятся о местных уточках, которым даже выделили место в башне старой крепости. Посоветую, где попробовать знаменитые швейцарские блюда — фондю и роклет — и другие специалитеты. И подскажу, какие музеи обязательно стоит посетить в Люцерне.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить 45 Евро, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У красных скамеек у панорамы Бурбаки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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