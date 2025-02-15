За два часа вы увидите памятник Умирающему льву, пройдете по старинному мосту Капельбрюке и полюбуетесь белоснежными лебедями на Шваненплац.
Узнаете о местных традициях и гастрономии, посетите исторические места и насладитесь уникальной атмосферой города. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Люцерна
6 причин купить эту экскурсию
- 🦁 Памятник Умирающему льву
- 🌉 Мост Капельбрюке
- 🎨 Фрески на домах
- 🍽️ Местные деликатесы
- 🎶 Музыкальные сезоны
- 🏛️ Исторический музей
Что можно увидеть
- Памятник Умирающему льву
- Мост Капельбрюке
- Шваненплац
- Церковь иезуитов
- Исторический музей
Описание экскурсии
Насыщенный маршрут по Старому центру
Первой достопримечательностью на экскурсии станет памятник Умирающему льву — вы услышите его историю, от которой на глаза наворачиваются слезы, и поймете, почему монумент был установлен только спустя 30 лет после памятных событий.
На площади Шваненплац мы полюбуемся стаей белых лебедей и сделаем открыточные снимки. Пройдем по деревянному мосту Капельбрюке — самому старому в Европе: вы узнаете, почему его пришлось «сократить», и отыщете отметку, напоминающую о пожаре в прошлом столетии.
В церкви иезуитов услышите о становлении этого ордена и полюбуетесь росписями на потолке. Мы заглянем в средневековую аптеку и увидим, как маленький чертик подсматривает за гномами, составляющими рецепт.
От плотины пройдем по узкому проходу над быстрым потоком; некогда Люцерн представлял собой город на воде, а сегодня река спрятана под землю. Старинные фрески на домах покажут, какой была жизнь в те времена — а я расскажу, какие экспонаты вы можете увидеть в здании Арсенала, где сегодня расположен Исторический музей.
Не только история
Поговорим и о повседневной жизни города: о необычном фестивале, о музыкальных сезонах в Концертном зале с замечательной акустикой. Я расскажу, почему горожане так заботятся о местных уточках, которым даже выделили место в башне старой крепости. Посоветую, где попробовать знаменитые швейцарские блюда — фондю и роклет — и другие специалитеты. И подскажу, какие музеи обязательно стоит посетить в Люцерне.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-4 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить 45 Евро, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно